רשפורד בהרכב ברצלונה, ראפיניה נענש ובחוץ

ברצלונה חוזרת מפגרת הנבחרות ישר למשחק ליגה במסגרת המחזור הרביעי מול ולנסיה, זאת באצטדיון יוהאן קרויף שמכיל 6,000 מקומות בלבד. החבורה של האנזי פליק רוצה להשיג שלוש נקודות חשובות, אחרי שבמחזור הקודם סיימה רק בתיקו מול ראיו וייקאנו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין, פדרי, מארק קסאדו, רוני ברדג’י, פרמין לופס, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הרכב ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוכתר דיאקאבי, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דנג'ומה והוגו דורו.

המאמן הגרמני של הבלאוגרנה עם שינויים משמעותיים ב-11, כאשר אחת ההיעדרויות הבולטות הן של ראפיניה. למרות פציעתו של לאמין ימאל, בספדר מדווחים כי הכוכב הברזילאי לא יתחיל את המשחק לא בגלל סיבה מקצועית, אלא משום שאיחר לאימון המסכם לקראת ההתמודדות ובעצם קיבל “עונש” מהאיש על הקווים.

ראפיניה (IMAGO)

במאזן המפגשים הישירים בין הקבוצות, הקטלונים שולטים לחלוטין עם רצף של עשרה משחקי ליגה ללא הפסד מול העטלפים (שמונה ניצחונות ו-2 תיקו). הרצף הזה כולל גם 1:7 מהדהד בעונה שעברה, הניצחון הגדול ביותר של בארסה על ולנסיה בליגה הספרדית.