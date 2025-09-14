יום ראשון, 14.09.2025 שעה 21:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
42-43ולנסיה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20

רשפורד בהרכב ברצלונה, ראפיניה נענש ובחוץ

פליק עם שינויים רחבים ב-11 מול ולנסיה (22:00, שידור חי בערוץ ONE): מרטין בהגנה, קסאדו בקישור וגם ברדג'י יתחיל. הסיבה שהברזילאי בספסל בפנים

|
מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י (IMAGO)
מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י (IMAGO)

ברצלונה חוזרת מפגרת הנבחרות ישר למשחק ליגה במסגרת המחזור הרביעי מול ולנסיה, זאת באצטדיון יוהאן קרויף שמכיל 6,000 מקומות בלבד. החבורה של האנזי פליק רוצה להשיג שלוש נקודות חשובות, אחרי שבמחזור הקודם סיימה רק בתיקו מול ראיו וייקאנו.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קובארסי, ג’רארד מרטין, פדרי, מארק קסאדו, רוני ברדג’י, פרמין לופס, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הרכב ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוכתר דיאקאבי, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דנג'ומה והוגו דורו.

המאמן הגרמני של הבלאוגרנה עם שינויים משמעותיים ב-11, כאשר אחת ההיעדרויות הבולטות הן של ראפיניה. למרות פציעתו של לאמין ימאל, בספדר מדווחים כי הכוכב הברזילאי לא יתחיל את המשחק לא בגלל סיבה מקצועית, אלא משום שאיחר לאימון המסכם לקראת ההתמודדות ובעצם קיבל “עונש” מהאיש על הקווים.

ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)

במאזן המפגשים הישירים בין הקבוצות, הקטלונים שולטים לחלוטין עם רצף של עשרה משחקי ליגה ללא הפסד מול העטלפים (שמונה ניצחונות ו-2 תיקו). הרצף הזה כולל גם 1:7 מהדהד בעונה שעברה, הניצחון הגדול ביותר של בארסה על ולנסיה בליגה הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
