"קיבלתי דברים שקרו פה שלאיש אין מושג מהם"

עוד עונה עוברת ועוד עונה, ונדמה שתהליך השיקום שאוהדי מנצ’סטר יונייטד כל כך מייחלים לו, רחוק מלהגיע. הדבר היה ניכר לעין גם הערב (ראשון), עם פערי רמות אסטרונומיים בדרבי של מנצ’סטר, שהוכרע ב-0:3 מוחץ לטובתה של היריבה העירונית, סיטי.

אחרי ארבעה מחזורים, מנצ’סטר יונייטד עם ארבע נקודות מ-12 אפשריות, מה שקבע את פתיחת העונה החלשה ביותר שלה מאז עונת 1992/93, אז רשמה את אותה כמות נקודות בארבעת המחזורים הראשונים, תחת אלכס פרגוסון.

בינתיים, באנגליה לא מרחמים על השדים האדומים. שחקן העבר, גארי נוויל, אמר: “היו פעמים שהייתי רואה את יונייטד מפסידה משחקים בצורה כזאת והייתי עצבני. היום, אני כבר לא מרגיש כלום, וזה הכי גרוע. זו הייתה הופעה של כלום ושום דבר. אמורים? הפסד לצ’לסי בשבוע הבא, וכבר יתחילו לשאול שאלות לגביו”.

רובן אמורים אמר לאחר המשחק: “האם קל לשחק נגדנו? זה לא המאזן שצריך להיות כאן. יש הרבה דברים שקרו בחודשים האחרונים אבל לאף אחד אין מושג, אבל אני מקבל את זה. אבל אני לא מתכוון להשתנות. כשאני ארצה לשנות את הפילוסופיה שלי, אשנה, אבל אם לא, יצטרכו להחליף אותי. המסר שלי לאוהדים הוא שאני אעשה כל שביכולתי. אני סובל יותר מהם. היתר, לא בגדר החלטה שלי”.