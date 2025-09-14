יום ראשון, 14.09.2025 שעה 22:39
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
16583-7298טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11 550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"שונא להיות מפורסם, אוהב כדורסל. זה השיא"

אחרי שהוביל את יוון לארד, יאניס התפרק במונולוג יוצא דופן: "לא אוהב תקשורת, לא פייק, מדברים עליי חרא, זה הרגע הגדול בקריירה". איטודיס בירך

|
יאניס אנטטקומפו מתפרק (פיב
יאניס אנטטקומפו מתפרק (פיב"א)

איזה הישג אדיר לנבחרת יוון. החבורה בראשית יאניס אנטטקומפו סיימה במקום השלישי ביורובאסקט אחרי שגברה 89:92 על פינלנד, ובכך היא קטפה מדליית ארד בטורניר היוקרתי. מיד אחרי ההתמודדות, הכוכב הגדול של הנבחרת ושל מילווקי התפרק בבכי, וגם בראיון אחרי המשחק הוא התקשה לעצור את הדמעות.

יאניס סיפק כהרגלו מונולוג יוצא דופן בו בכה: “עברתי הכל בחיים שלי, עליות וירידות, כשאתה אחד הטובים בעולם, אני בכל זאת לא אוהב לדבר, אני נותן למעשים שלי לדבר. אני לא אוהב להיות פייק, אני לא אוהב מדיה, לא אוהב תקשורת, לא אוהב להיות מפורסם, אני פשוט אוהב כדורסל. לפעמים אנשים מדברים חרא עלייך, וכעת יש עליי הקלה, כי עשיתי את זה עבור המדינה, עבורי, עבור המשפחה שלי, סוף סוף עשיתי את זה, ואני גאה כל כך”.

לאחר מכן במסע”ת הוא המשיך לרגש: “זה כנראה ההישג הכי גדול בקריירה שלי”, כאשר רק נזכיר, יש לו טבעת עם הבאקס ב-NBA. לאחר מכן נשאל על כך שאלפרן שנגון עקץ ואמר שהוא לא מוסר טוב: “אני לא אוהב לדבר, אני מדבר על המגרש, אבל הוא מוזמן לצפות ביוטוב. ספאנוליס? אם הוא מחוץ לנבחרת, אז אני מחוץ לנבחרת”.

יאניס חתם את היורובאסקט עם ממוצעים אדירים של 27.3 נקודות, 10.6 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים וכל זאת ב-69% מהשדה, שכמובן הובילו לארד. אגב, מאמן הפועל ת”א היווני, דימיטריס איטודיס, בירך: “מזל טוב לשחקנים, לכל הצוות וההתאחדות. רגע של גאווה לכדורסל היווני”.

שחקני יוון חוגגים זכייה במדליית הארד (FIBA)שחקני יוון חוגגים זכייה במדליית הארד (FIBA)
