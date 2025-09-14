"שונא להיות מפורסם, אוהב כדורסל. זה השיא"

איזה הישג אדיר לנבחרת יוון. החבורה בראשית יאניס אנטטקומפו סיימה במקום השלישי ביורובאסקט אחרי שגברה 89:92 על פינלנד, ובכך היא קטפה מדליית ארד בטורניר היוקרתי. מיד אחרי ההתמודדות, הכוכב הגדול של הנבחרת ושל מילווקי התפרק בבכי, וגם בראיון אחרי המשחק הוא התקשה לעצור את הדמעות.

יאניס סיפק כהרגלו מונולוג יוצא דופן בו בכה: “עברתי הכל בחיים שלי, עליות וירידות, כשאתה אחד הטובים בעולם, אני בכל זאת לא אוהב לדבר, אני נותן למעשים שלי לדבר. אני לא אוהב להיות פייק, אני לא אוהב מדיה, לא אוהב תקשורת, לא אוהב להיות מפורסם, אני פשוט אוהב כדורסל. לפעמים אנשים מדברים חרא עלייך, וכעת יש עליי הקלה, כי עשיתי את זה עבור המדינה, עבורי, עבור המשפחה שלי, סוף סוף עשיתי את זה, ואני גאה כל כך”.

לאחר מכן במסע”ת הוא המשיך לרגש: “זה כנראה ההישג הכי גדול בקריירה שלי”, כאשר רק נזכיר, יש לו טבעת עם הבאקס ב-NBA. לאחר מכן נשאל על כך שאלפרן שנגון עקץ ואמר שהוא לא מוסר טוב: “אני לא אוהב לדבר, אני מדבר על המגרש, אבל הוא מוזמן לצפות ביוטוב. ספאנוליס? אם הוא מחוץ לנבחרת, אז אני מחוץ לנבחרת”.

יאניס חתם את היורובאסקט עם ממוצעים אדירים של 27.3 נקודות, 10.6 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים וכל זאת ב-69% מהשדה, שכמובן הובילו לארד. אגב, מאמן הפועל ת”א היווני, דימיטריס איטודיס, בירך: “מזל טוב לשחקנים, לכל הצוות וההתאחדות. רגע של גאווה לכדורסל היווני”.