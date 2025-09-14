נבחרת ישראל בטאקוונדו זכתה בשלוש מדליות

נבחרת ישראל בטאקוונדו השיגה היום (ראשון) שלוש מדליות בתחרות מהסבב העולמי בגרמניה, עם מדליות כסף לרבקה באייך, ומדליות ארד לאלכסנדרה דן וטום פשקובסקי. חברי הנבחרת, הבוגרים והבוגרות, הופיעו בתחרות הסבב העולמי, שמהווה הכנה לקראת אליפות העולם שתתקיים בסוף אוקטובר בעיר וושי שבסין.

רבקה באייך קטפה מדליית כסף במשקל של עד 46 ק"ג, לאחר שהפסידה בגמר ליריבה מטורקיה. במדליית הארד זכתה אלכסנדרה דן (49 ק"ג) לאחר שנעצרה בחצי הגמר. בנוסף, טום פשקובסקי (54 ק"ג) זכה גם הוא במדליית הארד.

אבישג סמברג חזרה להתחרות אחרי אולימפיאדת פאריס 2024 והחתונה, והיא הופיעה במשקל של עד 53 ק"ג, שם סיימה רק במקום התשיעי לאחר ניצחון על יריבה מגרמניה בשלב המוקדמות והפסד ליריבה מטורקיה בשמינית הגמר.

אבישג סמברג (רדאד ג'בארה)

ההישגים בבוגרים הגיעו לאחר שנבחרת הנערים והנערות הישראלית בטאקוונדו נתנה הופעה נהדרת בתחרות וסיימה במקום השני עם שש מדליות לדור הבא: רוני אברהמי (63 ק״ג) זכתה במדליית הזהב, גל נשר (55 ק״ג) ואביתר רוכוולד (63 ק״ג) זכו גם כן בזהב, אניה ניסנביץ׳ (59 ק״ג) זכתה בכסף, תומר בראש (51 ק״ג) זכה בארד וליפז חג׳אמה (68+ ק״ג) גם סיימה שלישית.