ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

יוצא דופן: הולאנד עוקף את אגדות הפרמייר ליג

בליגה משלו. עם הצמד ב-0:3 בדרבי, הנורבגי עקף במספר שערי הפרמייר ליג את דרוגבה, והשאיר מאחור גם את וויין רוני במעורבות בשערי דרבי. המספרים

|
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)
ארלינג הולאנד מאושר (IMAGO)

ארלינג הולאנד בליגה משל עצמו בכל מה שקשור להבקעת שערים, זה כבר ידוע לכולם. פרק נוסף בכך נכתב הערב (ראשון), עם הצמד שהבקיע הענק הנורבגי ב-0:3 של מנצ’סטר סיטי בדרבי מול מנצ’סטר יונייטד, בו שוב רשם ציוני דרך היסטוריים יוצאי דופן. 

הולאנד הגיע למשחק הזה עם 88 שערי פרמייר ליג ב-100 הופעות, כאשר ההופעה ה-101 הביאה אותו ל-90 שערים, שהם שניים יותר מחלוצה האגדי של צ’לסי, דידייה דרוגבה, שהגיע לכמות של 88 שערי פרמייר ליג ב-254 הופעות –153 הופעות יותר מהולאנד. מטורף. 

ודרוגה הוא לא אגדת הפרמייר ליג היחידה שכבר רואה את גבו של הולאנד. עם הצמד שלו, הולאנד עלה למעורבות ישירה ב-11 שערים בדרבי של מנצ’סטר, שניים יותר מוויין רוני. בעוד ששחקן העבר האגדי של יונייטד הגיע למעורבות בתשעה שערים ב-21 משחקים דרבי, הולאנד עושה זאת בדרבי השישי בלבד שלו. 

אגב, השער השני היה שערו ה-50 של הולאנד במשחקי הבית של סיטי בפרמייר ליג, כאשר השחקן היחיד שנזקק לכמות פחותה של משחקים כדי להגיע ל-50 שערים ביתיים היה אלאן שירר האגדי, שעשה זאת ב-47 הופעות. 

