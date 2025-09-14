יוצא דופן: הולאנד עוקף את אגדות הפרמייר ליג

ארלינג הולאנד בליגה משל עצמו בכל מה שקשור להבקעת שערים, זה כבר ידוע לכולם. פרק נוסף בכך נכתב הערב (ראשון), עם הצמד שהבקיע הענק הנורבגי ב-0:3 של מנצ’סטר סיטי בדרבי מול מנצ’סטר יונייטד, בו שוב רשם ציוני דרך היסטוריים יוצאי דופן.

הולאנד הגיע למשחק הזה עם 88 שערי פרמייר ליג ב-100 הופעות, כאשר ההופעה ה-101 הביאה אותו ל-90 שערים, שהם שניים יותר מחלוצה האגדי של צ’לסי, דידייה דרוגבה, שהגיע לכמות של 88 שערי פרמייר ליג ב-254 הופעות –153 הופעות יותר מהולאנד. מטורף.

ודרוגה הוא לא אגדת הפרמייר ליג היחידה שכבר רואה את גבו של הולאנד. עם הצמד שלו, הולאנד עלה למעורבות ישירה ב-11 שערים בדרבי של מנצ’סטר, שניים יותר מוויין רוני. בעוד ששחקן העבר האגדי של יונייטד הגיע למעורבות בתשעה שערים ב-21 משחקים דרבי, הולאנד עושה זאת בדרבי השישי בלבד שלו.

אגב, השער השני היה שערו ה-50 של הולאנד במשחקי הבית של סיטי בפרמייר ליג, כאשר השחקן היחיד שנזקק לכמות פחותה של משחקים כדי להגיע ל-50 שערים ביתיים היה אלאן שירר האגדי, שעשה זאת ב-47 הופעות.