באירוע מכובד: נחשף המותג "מכבי של ישראל"

ערב של כוכבים. בכנס הוקרה מרגש שנערך היום (ראשון) בכפר המכבייה, התכנסו כלל המצטיינים והמצטיינות של אגודת מכבי ישראל בשלל הענפים השונים לשנת 2025, לטקס חלוקת מדליות ותעודות הערכה.

אל הכנס הגיעו יעל ארד יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל, אופר פז פינס יו"ר האגודה היוצא, מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי, מנכ"ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, כמו גם בן מנספורד מנכ"ל מכבי תל אביב בכדורגל, דורון ג'מצ'י ועוד שמות נוספים משלל הענפים השונים והאגודה.

יעל ארד פתחה את האירוע ואמרה: “אני בטוחה שהרבה מכם שואלים את עצמכם מה יהיה עם המצב, איך נמשיך לייצג את ישראל. אנחנו למדנו בשנתיים האחרונות שאנחנו הרבה יותר ממתעמלים ומתעמלות, מספורטאים ומאמנים. אנחנו נציגים של המדינה, שגרירים. זה הזמן שבו כל אחד מאיתנו צריך להרים את הראש, לזכור שאנחנו מייצגים את המדינה המדהימה שלנו. הספורט הוא גשר בין העמים. יש המון קונפליקטים בעולם, אנחנו לא היחידים.

“זאת ההזדמנות שלנו אנשי הספורט, לשאת בגאון את דגל ישראל. לזכור שאנחנו לא מייצגים רק את המדינה שלנו או רק את הענף שלנו, אלא את כל העם היהודי. אתם השראה והקהילות היהודיות שבחו”ל שואבות מכם המון השראה, אתם מייצגים אותנו ואותם בגאווה. הספורט הוא שגריר של המצוינות, זה הזמן שלנו, זה התפקיד שלנו, אז תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. תמשיכו לעבוד קשה ולהאמין בכם ובסוף תגיעו הכי גבוה”.

אופיר פז פינס יו"ר מכבי דיבר גם כן: “אנחנו גאים להזמין ולארח כאן את כל 450 הקבוצות והאגודות של מכבי בכל רחבי הארץ. מכבי היא בשביל ישראל. עברנו שנה קשה, ובכל זאת התמודדתם מול קשיים ולמרות זאת הוכחתם שבאומץ נחישות והתמדה אפשר לנצח בתנאים לא פשוטים, להגיע לפודיום לשמוע את התקווה, ולראות את דגל ישראל מתנופף אל על.

“הודעתי שאני מסיים את תפקידי, אבל אני מרגיש שאני מסיים את תפקידי בגאווה, בשנתיים האחרונות נלחמנו עבור כל הקבוצות. אני רוצה להודות לכם הספורטאים, אתם מדהימים, אתם נהדרים ואני כל כך שמח שאתם בוחרים להיות חלק מאגודת מכבי ישראל. אני מאחל שנשמע בשורות טובות, שהמלחמה תסתיים ושהחטופים יחזרו במהרה”.

באירוע נחשף המותג "מכבי של ישראל", הכולל הקמת קרן חדשה לעידוד ולתמיכה בספורטאים מכלל הארץ בפריפריה במטרה להובילם למשחקים האולימפיים 2032, באוסטרליה.

בכנס לא שכחו להזכיר את הנופלים במלחמה מצטייני האגודה. סמ"ר מעוז מורל ז"ל, סרן עדן נימרי ז"ל, שירז דניאל ברודש ז"ל, סמ"ר שי לוינסון ז"ל, סמל תומר לייבוביץ’ ז"ל, רס"ר טל פיליבה ז"ל, סרן ירין גהלי ז"ל, סרן איתי כהן ז"ל, עמית הוד זיו ז"ל וסמ"ר איתי אליהו מרציאנו ז"ל.

באירוע חולקו עשרות פרסים למצטיינים רבים שזכו בפרסים אישיים וקבוצתיים, ביניהם מכבי אשדוד שזכתה בטרבל היסטורי בכדורסל נשים, למכבי ת"א אלופת המדינה בכדורגל, לטריאתלט שחר שגיב, סגן אלוף אירופה, נבחרת הרצים של מכבי ת"א ולעוד ספורטאים רבים בשלל הענפים השונים.

אחד מהמצטיינים המרגשים הוא ניקולס יקימוב בן ה-10, שבשבעה באוקטובר חטף בביתו רסיס. לאחר שהמשפחה חזרה לבית ב-23.12.23, בית המשפחה חטף פגיעה ישירה כשניקולס ואחותו שהו בחדר בו פגע הטיל. ניקולס, שנפצע ונחשב לנפגע פעולות איבה, נפצע ב-30 אחוז נכות אך למרות מצבו והסיטואציה בה נאלץ לנדוד מעיר לעיר, ניקולס זכה פעמיים בתואר אלוף ישראל ו-3 פעמים במקום השני בשנת 2025.

