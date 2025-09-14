הביזיון ממשיך: מרוץ הוואלטה נעצר בגלל מחאות

מרוץ הוואלטה א אספניה ממשיך לספק כותרות מביכות מחוץ לגבולות הספורט, כאשר היום (ראשון) התרחשה תקרית נוספת שהובילה לעצירת המרוץ בלב מדריד. מספר מפגינים פרו-פלסטיניים פרצו אל המסלול, חסמו את דרכם של הרוכבים והשליכו שלטים, במה שהוביל לעצירה מוחלטת של המרוץ, קילומטר אחד בלבד מקו הסיום של ההקפות.

האירוע התרחש לעיני קהל רב וגרם לבלבול ולכעס בקרב הקבוצות, הצופים והנהלת המרוץ. המפגינים עצרו את peloton (דבוקת הרוכבים המרכזית) למשך מספר דקות, עד שפונו על ידי כוחות האבטחה. מדובר במחאה פוליטית ממוקדת שמכוונת, בין היתר, כלפי קבוצת ישראל פרמייר טק, שמשתתפת במרוץ.

זו לא הפעם הראשונה במהלך השבוע האחרון שבה מרוץ הוואלטה נפגע מהפרות סדר. במספר קטעים קודמים נרשמו הפגנות דומות שבאו לידי ביטוי בקריאות נגד ישראל, שלטים פוליטיים לאורך המסלול וניסיונות להפריע לתנועת הרוכבים. רק לפני מספר ימים נצפו מפגינים אוחזים דגלי פלסטין באחד הקטעים ההרריים, תוך שהם משליכים חפצים סמוך למסלול, מבלי שנרשמו מעצרים או אכיפה משמעותית.