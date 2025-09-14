יום ראשון, 14.09.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מצאה חלוץ: מארק קוסטה חתם בהפועל פ"ת

המלאבסים החתימו באופן רשמי את השחקן אותו חיפשו לחלק הקדמי, בדמות אקס ריינה שעל מועמדותו פורסם לראשונה כאן ב-ONE: "זוכר את הקהל החם והתומך"

|
מארק קוסטה (באדיבות הפועל פתח תקווה)
מארק קוסטה (באדיבות הפועל פתח תקווה)

הפועל פתח תקווה אמנם רשמה 1:3 גדול על מכבי נתניה אתמול (שבת), אבל זה ממש לא אומר שהיא רוצה להוריד רגל מהגז. המלאבסים ממשיכים לעבוד על הסגל ואחרי חיפושים רבים לעמדת החלוץ, סוף סוף עומר פרץ מצא את השחקן שלו בחלק הקדמי, ומדובר במארק קוסטה, ששיחק בעבר בריינה ועל מועמדותו פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

הודעת הפועל פ”ת: “מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה שמח להודיע על החתמתו של החלוץ ההונגרי, מארק קוסטה, עד סוף העונה עם אופציה לעונה נוספת. לחלוץ בן ה-29 זוהי התחנה השנייה בישראל, לאחר ששיחק בבני ריינה והבקיע 12 שערים. בעונה שעברה שיחק בוולוס מליגת העל היוונית וב-24 הופעות הבקיע חמש פעמים”.

"אני מאוד שמח להצטרף להפועל פתח-תקוה, התחנה השניה שלי בישראל". אמר קוסטה לאחר החתימה. "זוכר את הקהל החם והתומך של המועדון ושמעתי על הסגנון ההתקפי שמאוד מתאים לאופי שלי. מקווה להבקיע המון שערים ולעמוד במטרות הקבוצתיות".

