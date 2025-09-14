יום ראשון, 14.09.2025 שעה 19:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ונטורה יפתח בהרכב הפועל באר שבע, גם אחמד

הקשר האחורי ישוב ל-11 של רן קוז'וק ב-20:15 מול הפועל ירושלים, שחקן הכנף הועדף על חשבון אמיר גנאח, מרציאנו בין הקורות. ההרכב המלא - בפנים

|
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע תקווה להמשיך בפתיחת העונה הנפלאה שלה כאשר תתארח הערב (ראשון, 20:15) אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל. 

כזכור, הקבוצה של רן קוז’וק פתחה את העונה עם קאמבק מרשים ב-2:4 על מכבי נתניה, כאשר לאחר מכן הגיעה שביעייה דורסנית ב-0:7 על חשבונה של עירוני טבריה. כעת, מחזיקת הגביע תנסה לנצח ולשוב למקום הראשון בטבלה. 

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’. 

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, אופק נדיר, ינאי דיסטלפלד, איליי מדמון, סדריק דון, אוהד אלמגור, גיא בדש ואנדרו אידוקו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */