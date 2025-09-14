ונטורה יפתח בהרכב הפועל באר שבע, גם אחמד

הפועל באר שבע תקווה להמשיך בפתיחת העונה הנפלאה שלה כאשר תתארח הערב (ראשון, 20:15) אצל הפועל ירושלים במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל.

כזכור, הקבוצה של רן קוז’וק פתחה את העונה עם קאמבק מרשים ב-2:4 על מכבי נתניה, כאשר לאחר מכן הגיעה שביעייה דורסנית ב-0:7 על חשבונה של עירוני טבריה. כעת, מחזיקת הגביע תנסה לנצח ולשוב למקום הראשון בטבלה.

הרכב הפועל באר שבע: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, תמיר חיימוביץ’, נועם מלמוד, אופק נדיר, ינאי דיסטלפלד, איליי מדמון, סדריק דון, אוהד אלמגור, גיא בדש ואנדרו אידוקו.