סמואל אווסו איחר והודח מהרכב מכבי פ"ת

מכבי פ״ת תארח הערב (ראשון, 19:00) באצטדיון ״שלמה ביטוח״ את מ.ס כפר קאסם, אלא שרגע לפני המשחק, התחוללה דרמה בחדר ההלבשה.

המאמן נועם שוהם, החליט להדיח מההרכב ברגע האחרון את השחקן המרכזי סמואל אווסו, לאחר שזה איחר לחדר ההלבשה.

אווסו, לטענת שחקנים, הגיע באיחור של שלוש דקות, אך שוהם לא ויתר והחליט לספסלו, כשחוסה קורטס יפתח במקומו.

אווסו, למעשה היה עד היום הזר היותר יציב ובטוח בסגל של המלאבסים, כאשר עתידם של פרנק ריבולייה וחוסה קורטס הוטל בספק. בינתיים, נראה שבחירת הזרים של פ״ת, לא מספיק משביעת רצון.