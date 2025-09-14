יום ראשון, 14.09.2025 שעה 20:21
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
16583-7298טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

יאניס הוביל את יוון לזכייה במדליית הארד

הכוכב הוליך את נבחרתו למקום השלישי ביורובאסקט לאחר 89:92 על פינלנד, ורשם את הישג השיא שלו במדים הלאומיים. טורניר נהדר ליריבה שסיימה רביעית

|
הוביל את נבחרתו לארד. יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)
הוביל את נבחרתו לארד. יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)

טורניר הכדורסל הטוב ביבשת מגיע לסיומו היום (ראשון) במשחק הגמר בין גרמניה לטורקיה. עוד קודם לכן, נערך המשחק על מלדיית הארד בין יוון לפינלנד, ומי שניצחה בו היא הנבחרת מהאי השכן שרשמה 89:92 ולקחה את המקום השלישי. 

מי שהוביל את המנצחת הוא כמובן יאניס אנטטוקומפו, שכיכב עם 30 נקודות ו-17 ריבאונדים. לאחר הישגים וציוני דרך רבים בקריירת ה-NBA שלו, זהו הישג השיא של הגריק פריק במדים הלאומיים, וזה אורמ בשבילו המון.

המשחק נפתח עם יכולת נהדרת של יאניס וטיילר דורסי, כאשר האחרון המטיר שלוש שלשות ברבע הראשון כדי לפתוח פער כבר בפתיחה, ובסיום הרבע היה זה יתרון יווני של 15:24. ה-MVP לשעבר המשיך להצטיין, הוסיף עוד עשר נקודות ברבע השני והוריד את נבחרתו לחדרי ההלבשה ב-34:48.  

יאניס אנטטוקומפו וחבריו (IMAGO)יאניס אנטטוקומפו וחבריו (IMAGO)

המחצית השנייה הייתה אחרת לחלוטין, ובמיוחד הרבע המכריע. אם הרבע השלישי היה צמוד הרבה יותר, אך בו פינלנד צימקה את הפער בנקודה בלבד, אזי ברבע האחרון הפינים העלו הילוך וצימקו עד 89:90 לקראת הסיום, אך פספסו זריקת עונשין שהייתה יכולה להשוות את אתצ התוצאה, והם חזו ביוונים מנצחים עם 89:92. 

בכך בא לידי סיום גם הטורניר של פינלנד, בו היא הדהימה את היבשת עם ניצחונות נהדרים והגעה עד לחצי הגמר. לאורי מרקאנן וחבריו רשמו את הישג השיא של הכדורסל במולדתם, והם לחלוטין כח עולה שיש לקחת אותו ברצינות.

