סלאח כבש בדקה ה-95, ליברפול גברה על ברנלי

בשיניים, אבל עדיין מושלמת. ליברפול התארחה הערב (ראשון) אצל ברנלי במסגרת המחזור הרביעי בפרמייר ליג ואחרי שלאורך ההתמודדות כולה היא שלטה בנעשה על הדשא, אך לא מצאה שער, פנדל מוצלח של מוחמד סלאח בדקה ה-95 הביא לאלופת אנגליה שלוש נקודות נוספות.

זה לא הלך קל למייטי רדס וארנה סלוט, שגם ביצע חילוף חריג של מילוש קרקז כבר במחצית הראשונה לאחר שהרכש מבורנמות’ הוצהב בעקבות התחזות. בדקה ה-93, ג’רמי פרימפונג שעלה מהספסל סחט כדור עונשין מ-11 מטרים לאור נגיעת יד של חניבעל אל-מג'ברי, וכאמור סלאח דייק בדרך לניצחון דרמטי.

הדברים לא הולכים חלק לליברפול מתחילת העונה. אחרי 2:4 במחזור הראשון, הקבוצה מפסגת הטבלה התקשתה מאוד וגירדה 2:3 דרמטי נגד ניוקאסל, כשגם ה-0:1 על ארסנל באנפילד לפני פגרת הנבחרות נרשם רק בזכות שער מאוחר ומדהים של דומיניק סובוסלאי בבעיטה חופשית.

טירוף בליברפול (IMAGO)

האתגר הבא של סלוט וחניכיו יהיה אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. האדומים ישובו לאצטדיון הביתי ויגיעו עם רוח גבית חזקה, בתקווה להמשיך את המומנטום מהזירה המקומית גם למסגרת האירופית כדי לפתוח את שלב הליגה עם חגיגה על הקולצ’ונרוס. אגב, ברנלי מצידה, עם הפסד שלישי העונה. העולה החדשה תצטרך יכולת יותר טובה כדי לא לרדת חזרה לצ’מפיונשיפ.