חלוקת נקודות: סלטה ויגו וג'ירונה נפרדו ב-1:1

בעוד שהמחזור הרביעי במסגרת הלה ליגה יצא לדרכו ביום שישי האחרון ונמשך אתמול, היום (ראשון) נקבל מנה נוספת של משחקים. תחילה סלטה ויגו וג’ירונה שכבר נפגשו וסיימו בחלוקת נקודות 1:1. בהמשך, לבאנטה תפגוש את בטיס וראיו וייקאנו תתארח באל סדאר של אוססונה.

סלטה ויגו – ג’ירונה 1:1

הגאליסיאנים אירחו את הקטלונים באצטדיון הבאלאידוס במסגרת המחזור הרביעי של הלה ליגה, על אף שזה משחקם החמישי של התכולים. המשחק נפתח טוב מצד קבוצת החוץ שעלתה ליתרון בדקה ה-12 משער של החלוץ ולאדיסלב ואנאט, אך בתוך תוספת הזמן של המשחק, הקבוצה הביתית הרוויחה פנדל ובורחה איגלסיאס דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת הסיום בחלוקת נקודות. שתי הקבוצות עדיין ללא ניצחון העונה.