ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מרכז פיתוח ספורטיבי חדש נפתח בראשון לציון

בהשתתפות גיא לוזון, בנאדו, סיני, אופיר חיים, דוד ובראשות ההתאחדות לכדורגל, התקיים אירוע מיוחד במרכז הארץ. שינו: "נמשיך לקדם את הכדורגל שלנו"

המרכז החדש בראשל
המרכז החדש בראשל"צ (שחר גרוס)

באירוע מיוחד וחגיגי שנערך היום (ראשון), עיריית ראשון לציון ערכה טקס פתיחה למרכז פיתוח ספורטיבי חדש בעיר. המרכז מכיל מתחם אימונים חדיש לילדים, לנוער ולבוגרים, ובו מגרשי כדורגל רבים לצדו של האצטדיון העירוני.

לאירוע שהתקיים באצטדיון הברפלד הגיעו אנשי ההתאחדות, וביניהם גיא לוזון, אריק בנאדו, בוני גינצבורג, משה סיני, פרדי דוד ואופיר חיים לצד שמות נוספים, שהגיעו להתרשם מהמתקנים החדשים ומאימוני הילדים ילידי 2014/2015 שהתאמנו על כר הדשא.

כמו כן, יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ הגיע לאירוע וסיפר: “באנו לראש העיר עם הרעיון לבנות מרכז פיתוח שכזה והוא נרתם. זה לא היה משא ומתן אלא מתן ומתן. יש חשיבות אדירה לכל ילד שעוסק בפעילות ספורטיבית, כל פעילות. הפרויקט הזה חשוב בעינינו והוא אחד מיני רבים שעשינו. בבאר שבע, בנוף הגליל, באשקלון ובזבולון כבר עשינו, ואנחנו מכינים עוד פרויקט גדול בירושלים.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

“חסר לנו אקדמיות במדינת ישראל, אין ספק בהשוואה למדינות אחרות בעולם. אבל אנחנו נמשיך לקדם את הספורט, לקדם את הכדורגל. אנחנו שמחים על מה שבנינו פה ומתכננים לבנות פה משהו גדול יותר בשיתוף ראש העיר. הלוואי והמלחמה כבר תסתיים והחטופים יחזרו, ונוכל להתעסק רק בכדורגל”.

בוני גינצבורג, המנהל הטכני של נבחרות הכדורגל הצעירות בישראל, סיפר: "המטרה שלנו היא לפתח את הכדורגל ואם אנחנו יכולים לתרום אנחנו עושים את זה באהבה ובשמחה. מרכזי הפיתוח זה אחד העוגנים המרכזיים אצלנו. אנחנו מאפשרים לילדים להתאמן ברמת אימון גבוהה ואיכותית, כאשר העבודה היא יותר אישית ואינדיבידואלית. יש לנו מרכז אחד בשפיים, אחד בבאר שבע, אחד בנוף הגליל והנה עכשיו אחד גם בראשון. אנחנו עם הפנים קדימה לזבולון, למבשרת ולעוד מקומות כדי שהילדים הצעירים יוכלו להמשיך ולהתפתח".

עוד הוסיף גינצבורג: "המסלול אצלנו לפיתוח הכדורגל הישראלי מתחיל דרך מרכזי הפיתוח, עובר לאקדמיה ולאחר מכן לנבחרות. היהלום שבכתר זו הנבחרת הבוגרת, והמטרה היא שהשחקנים יעברו את המסלול הזה. לא כל השחקנים יהיו שחקני נבחרת, אבל עדיין ברגע שהם יקבלו רמת פיתוח איכותית, זה יפתח את כלל השחקנים, לא רק את השחקנים המסומנים, ולשם אנחנו חותרים. אנחנו מקווים שכל שנה נמשיך לפתח ולהתקדם, זו המשימה, זו המטרה. אנחנו מודים לעיריית ראשל"צ ולעומד בראשה רז קינסטליך. ראשון משרתת את כלל האזור וזה חשוב ביותר. והלוואי אני מקווה שנוכל לקטוף את הפירות עוד כמה שנים".

גיא לוזון, מאמן הנבחרת הצעירה עד גיל 21, סיפר: "אין ספק שמדובר בפרויקט מבורך של עיריית ראשון לציון וההתאחדות לכדורגל. עוד מתקנים שמוקצים לרשות הילדים, עוד ילדים שיחוו רמת אימון באיכות גבוהה שתעזור להם לשפר את רמת הכדורגל שלהם".

אופיר חיים, בוני גינצבורג, משה סיני, פרדי דוד ואריק בנאדו (שחר גרוס)

אריק בנאדו, מאמן נבחרת הנערים, סיפר: "לדעתי התפיסה של השחקן הישראלי היא בסדר גמור. הבעיה היא ברמת המתקנים והמאמנים. הילדים פה מקבלים רמת אימון מאוד גבוהה, יותר ממה שהם יכלו לקבל בקבוצות שלהם וזה משהו שיכול לעזור לשפר אותם. המטרה היא להגיע למקומות האלה, שלא כולם משחקים במכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי פ"ת. כך שלא תמיד ילדים מוכשרים מקבלים מאמנים מספיק טובים עם ידע. אני חושב שהמרכזים האלה מבורכים, זה משהו שעשו בגרמניה שם יש להם עשרות אם לא מאות מרכזי מצוינות כאלה. אני חושב שהפרויקט הזה של ההתאחדות בשיתוף ראשון לציון זה נהדר. האימונים יהיו ברמה גבוהה ונוכל לקבל שחקני ליגה ברמה יותר גבוהה ממה שיש לנו".

המרכז החדש בראשל"צ (שחר גרוס)
המרכז החדש בראשל"צ (שחר גרוס)
המרכז החדש בראשל"צ (שחר גרוס)
פרדי דוד ואופיר חיים (שחר גרוס)
אופיר חיים (שחר גרוס)
גיא לוזון (שחר גרוס)
רז קינסטליך ראש עיריית ראשון לציון ושינו זוארץ (שחר גרוס)
