גרינפלד שופט רביעי, נקבע מנהל הדרבי החיפאי

הכדורגל הישראלי חזר לאחר פגרת הנבחרות עם המחזור השלישי שנפתח אתמול (שבת). כעת, פורסמו שיבוצי השופטים למחזור הרביעי שיחל ביום שבת הקרוב. מי שבולט בחסרונו כשופט ראשי הוא אוראל גרינפלד, שלא שרק 3 פנדלים במשחק שניהל אמש בין מכבי תל אביב לעירוני טבריה, כאשר מערכת ה-VAR התערבה בכולם. אחד השופטים הבכירים בישראל שובץ רק כשופט רביעי במשחק של בית''ר ירושלים קריית שמונה.

המשחק המרכזי של המחזור הוא הדרבי החיפאי בין מכבי להפועל שישוחק ב21.9, ומי שנבחר לנהל אותו הוא גל לוי. כמו כן, מי שינהל את המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים הוא עידן לייבה, ומי שישפוט בין הפועל באר שבע לבני סכנין הוא דקל צינו.

במשחקים נוספים, שניר לוי ינהל את ההתמודדות בין מ.ס אשדוד להפועל תל אביב, בעוד אביב קליין ישפוט את בית”ר ירושלים והפועל קריית שמונה. את המפגש בין מכבי בני ריינה לבין הפועל פתח תקווה ינהל דוד פוקסמן, כאשר יגאל פריד יהיה על הדשא במשחקן של מכבי נתניה וטבריה.