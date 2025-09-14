תומר יוספי בישל גול ניצחון, גם גאנדלמן בישל

הליגות ממשיכות לצבור תאוצה באירופה, ואפילו מחוץ לאירופה הן כבר בשיא שלהן. בינתיים, לא מעט ליגות כאלו נמשכו גם היום (ראשון), ובהן גם הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו מראש.

# באוקראינה, תומר יוספי, לא פתח בהרכב קבוצתו פוליסיה ז’יטומר, אך נכנס כמחליף בדקה ה-63 ולאחר 17 דקות על המגרש, הצליח להטביע חותם עם בישול ניצחון, כשהוא וחבריו ניצחו 0:1 את קריבבס של בר לין, ששיחק בעצמו 64 דק’. יוספי במקום העשירי, לין וחבריו במקום הרביעי.

# בבלגיה, עוד שחקן שמטביע את חותמו הוא עומרי גאנדלמן, שפתח בהרכב של גנט ובמצב של 1:1, בישל את ה-1:2 בדקה ה-47 למאטיס סאמויס, כשבסיום התוצאה נותרה על כנה ולמעשה, כמו יוספי, גאנדלמן בישל את שער הניצחון. גנט עלה למקום השמיני עם שמונה נקודות.

# נעבור לסין, כאשר מי ששיחק שם הוא עדן קארצב, שפתח בהרכב של קבוצתו שאנזן פאנג סיטי והשלים משחק שלם, אך הוא וחבריו הפסידו 2:1 וכעת נמצאים במקום ה-13 בליגה.