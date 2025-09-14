יום ראשון, 14.09.2025 שעה 17:13
ליגה בלגית 25-26
173-157אוניון סט. ז'ילואז1
144-116סט. טרוידן2
128-107מכלן3
105-76קלאב ברוז'4
97-115אנדרלכט5
99-97אנטוורפן6
86-86סרקל ברוז'7
89-86גנט8
810-67סטנדרד ליאז'9
78-85גנק10
712-97זולטה וורחם11
78-57לובייר12
714-67לובן13
611-85ווסטרלו14
66-75שרלרואה15
210-27דנדר16

תומר יוספי בישל גול ניצחון, גם גאנדלמן בישל

השחקן שמשחק בפוליסיה ז'יטומר נכנס כמחליף וסייע לקבוצתו לנצח 0:1, גם הקשר עם בישול ניצחון ב-1:2 של גנט. 90 דק' לקארצב בהפסד שאנזן פאנג סיטי

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

הליגות ממשיכות לצבור תאוצה באירופה, ואפילו מחוץ לאירופה הן כבר בשיא שלהן. בינתיים, לא מעט ליגות כאלו נמשכו גם היום (ראשון), ובהן גם הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו מראש.

# באוקראינה, תומר יוספי, לא פתח בהרכב קבוצתו פוליסיה ז’יטומר, אך נכנס כמחליף בדקה ה-63 ולאחר 17 דקות על המגרש, הצליח להטביע חותם עם בישול ניצחון, כשהוא וחבריו ניצחו 0:1 את קריבבס של בר לין, ששיחק בעצמו 64 דק’. יוספי במקום העשירי, לין וחבריו במקום הרביעי.

# בבלגיה, עוד שחקן שמטביע את חותמו הוא עומרי גאנדלמן, שפתח בהרכב של גנט ובמצב של 1:1, בישל את ה-1:2 בדקה ה-47 למאטיס סאמויס, כשבסיום התוצאה נותרה על כנה ולמעשה, כמו יוספי, גאנדלמן בישל את שער הניצחון. גנט עלה למקום השמיני עם שמונה נקודות.

# נעבור לסין, כאשר מי ששיחק שם הוא עדן קארצב, שפתח בהרכב של קבוצתו שאנזן פאנג סיטי והשלים משחק שלם, אך הוא וחבריו הפסידו 2:1 וכעת נמצאים במקום ה-13 בליגה.

