"ועדת השופטים בספרד הודתה בטעות נגד ריאל"

ועדת השופטים בספרד צפויה להודות השבוע כי הרחקתו של דין האוסן במשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד הייתה שגויה, ותסביר את ההחלטה, כך לפי דיווח ב’מארקה’. לפי הדיווחים, יהיו גם השלכות מקצועיות, ובעיקר "מנוחה כפויה" לשופט ה־VAR, חוסה לואיס פיגוארואה ואסקס, שלא קרא לשופט הראשי חיל מנסאנו לצפות באירוע במסך וצפוי להיות מושעה.

מאז מינויו של פראן סוטו לנשיא הוועדה, נעשו לא מעט שינויים בהתנהלות השיפוטית בספרד. המוטו המרכזי שהציג, ואומץ גם על ידי נשיא ההתאחדות, הוא שהשופטים הטובים ביותר צריכים לנהל את המשחקים החשובים. אלא שפתיחת העונה רוויה בהחלטות שנויות במחלוקת, שמעוררות לא מעט ספקות לגבי רמת השיפוט והטיפול במצבים קריטיים.

השופטים בספרד מדורגים על פי שלושה גורמים שונים בכל משחק, החל מנציג השופטים באצטדיון וכלה בצוות המקצועי של הוועדה. הדירוג הזה קובע בהמשך אילו משחקים כל שופט יקבל. במקביל, הוועדה החדשה מתעקשת על שקיפות מלאה: להודות בטעויות, לפרסם את הממצאים, וגם להשבית שופטים או שופטי VAR במקרה הצורך, כדי לשמור על אמון המועדונים והציבור.

במקרה של המשחק באנואטה בשבת, הרחקתו של האוסן על ידי מנסאנו הציתה סערה. ההערכה היא שהוועדה תבהיר השבוע שמדובר בטעות ותנתח את הכשלים שהובילו לכך, בראשם חוסר ההתערבות של פיגוארואה ואסקס. בכך צפויה ועדת השופטים להמשיך בקו החדש שהציבה: שקיפות והודאה בטעויות, גם במחיר של ביקורת פנימית חריפה כלפי צוותי השיפוט.