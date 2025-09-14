רבע 3, 00:25: ראשל"צ - הפועל ב"ש 51:62

המחזור השני של גביע ווינר נמשך בשעה זו כאשר מכבי ראשון לציון, שהפסידה במשחק הראשון, מארחת את הפועל באר שבע, שניצחה במשחק הראשון, במסגרת בית א’.

העולה החדשה מעיר היין אומנם מתחה במחזור הראשון של המפעל את הפועל ירושלים החזקה בחוץ, אך לבסוף נכנעה לה 73:69 וכעת תקווה להשיג ניצחון בכורה.

מנגד, הקבוצה מבירת הנגב רשמה תצוגת תכלית אדירה ומפתיעה כאשר ניצחה בחוץ 65:101 את מכבי רמת גן, וכעת תקווה להמשיך במומנטום גם מול הכתומים.

רבע ראשון: 15:17 להפועל באר שבע

חמישיית מכבי ראשון לציון: די ג'יי ברנס, ג'יי ג'יי קפלן, קליל אחמד, אמין סטיבנס, קווה גרנט.

חמישיית הפועל באר שבע: קודי דמפס, מייקל פוסטר ג'וניור, סי ג'יי אלבי, נטע סגל, ג'יילן טייט.

לאחר שלוש דקות וחצי, קודי דמפס קלע שלשה שנתנה את היתרון לצד של הפועל באר. שלשה נוספת של האדומים הפעם מצידו של סי ג'יי אלבי הגדילה את היתרון של הקבוצה מבירת הנגב, 6:11 להפועל באר שבע. השלשות המשיכו להיכנס הפעם מהצד של מכבי ראשון לציון כאשר ג'יי ג'יי קפלן צלף אותה. הקבוצה מעיר היין השוותה את התוצאה שתיים וחצי דקות לתום הרבע.

רבע שני: 30:43 למכבי ראשון לציון

ליאור ברמן קלע שתי זריקות מקו העונשין ולאחר מכן מרכוס וויליאמס קלע שלשה בצד של מכבי ראשון לציון. היה נראה שראשון לציון קרובה לברוח אך, שלשה אדירה של נטע סגל צימצמה את הפער. ראשון לציון נכנסה לעניינים והעלתה את היתרון לדו ספרתי בפעם הראשונה בהתמודדות, 28:38 לראשון לציון. דקה למחצית עמית גרשון קלע שתי זריקות עונשין וצימק את היתרון. בהתקפה האחרונה לפני הירידה למחצית, קווה גרנט השלים מהלך אדיר של סל ועבירה בעזרת חדירה יפה אל הסל, הוא קלע גם את העונשין.

רבע שלישי:

הרבע נפתח בצורה טובה מבחינת הקבוצה הביתית ודי ג’יי ברנס שקלע ארבע נקודות ברציפות וקבע יתרון שיא במשחק, 30:47 למכבי ראשון לציון. גולן גוט הצטרף לחגיגה הלבנה-כתומה עם שלשה נהדרת, נקודות ראשונות שלו עד כה. סי ג’יי אלבי המשיך להוביל את הפועל באר שבע עם שלשה נוספת. קצב אדיר במשחק שתי הקבוצות שיחקו מהר ועם התקפות מעבר נהדרות. יתרון שיא למכבי ראשון לציון, 39:58. ברנס הוסיף שתי נקודות לאחר שחדר לסל והטעה את השומר שלו.