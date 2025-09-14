הפועל נוף הגליל הודיעה על פרידה מאורי גוטמן

הפועל נוף הגליל הודיעה היום (ראשון) על סיום דרכו של המאמן אורי גוטמן, לאחר פתיחת עונה חלשה שכללה שלושה הפסדים רצופים בליגה הלאומית. על פי הודעת המועדון, הפגישה שהתקיימה בין גוטמן לבין ההנהלה הסתיימה בהחלטה משותפת להיפרד.

בהודעת המועדון נמסר: "לאחר פגישה שנערכה הבוקר בין אורי גוטמן להנהלת הפועל נוף הגליל החליטו הצדדים להיפרד בהחלטה משותפת. הפועל נוף הגליל מודה לאורי גוטמן על שעמד במשימה להשאיר את הקבוצה בליגה הלאומית בשנה שעברה, וכן על ההשקעה, החריצות והאכפתיות. מאחלים לאורי בהצלחה ובטוחים שהצדדים ייפגשו בהמשך".

גוטמן (38) עבר בשנים האחרונות מסלול ארוך בליגות הבכירות והלאומיות. את דרכו החל כעוזרו של יוסי אבוקסיס בבני סכנין ובבני יהודה, עמה זכה בגביע המדינה בעונת 2018/19. לאחר מכן אימן את הפועל חדרה בליגת העל, סקציה נס ציונה, הפועל כפר סבא, בני יהודה והפועל רמת גן, ואף שימש כעוזר מאמן בהפועל תל אביב. בחלק מהתחנות סיים את דרכו תוך חודשים ספורים בעקבות חילוקי דעות או חוסר הצלחות מקצועיות.

בפברואר האחרון מונה גוטמן למאמן נוף הגליל במטרה להשאיר אותה בליגה הלאומית, משימה בה עמד. אולם פתיחת העונה הנוכחית עם שלושה הפסדים רצופים הובילה לסיום דרכו כבר בתחילת הדרך. את המשחק הקרוב של הקבוצה מול מ.ס. אשדוד ינהל עוזרו של גוטמן, לירן פינטו.