"אם המחיר יהיה 75 כולל עמלות, אז הכל טוב"

אוהדי מכבי תל אביב לא מרוצים מהמחירים שהפועל פתח תקווה קבעה לקראת מפגש בין הקבוצות ביום שלישי. מי שעלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ הוא אוהד הקבוצה, קובי יצחקי, מעמותת ‘אחים לסמל’.

קודם כל הכבוד על מיליון השקלים שנאספו ואריזות המזון, זה אירוע מבורך בקנה מידה בלתי נתפס, לא מובן מאליו.

”זה בזכות עמותת אוהדים וקהילה חזקה”.

בהפועל פ”ת אומרים שהם לא מבינים את זה, מכבי נתניה מכרה 70 שקלים במשחק הקודם ופתאום זה מטריד ופתאום יש מחאה.

”הם גם יכלו להגיד שמכבי ת”א מוכרת למשחקי הבית ב-100 ש”ח ליציעים יותר נחשקים וכו’, כשאתה מועדון אתה רוצה שירכשו מנויים, אז כרטיס בודד יעלה יותר, זה מה שקורה. גם כשקונים ערוצי ספורט, ליום זה יקר ובחודש יוצא פחות”.

נרכשו מעט כרטיסים.

”נרכשו מעט כרטיסים מתוך 7 אלף שיכלו לקנות. אם היו פותחים את המחיר בסכום שרצינו, 75 אחרי עמלות, אז כל הכרטיסים היו נמכרים. אנחנו מבינים את זה שהכל עולה, גם לנו כאזרחים, אין ספק, גם לקבוצות הכל עלה, אבל אם עלינו מ-60 ל-65 ואצל כולם זה ככה, אז נחיה, כי זה 71 ו-75 עם עמלות. בסוף זה פוגע, שבעה שקלים פה ואז שם וזה פוגע בכיס”.

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

הפועל פ”ת עושה סימנים שהיא תחזור בה? או שזה לא ישתנה?

”לא יודע להגיד לך, הבעיה זה שהם הוציאו את הכרטיסים ביום רביעי, נאמר שאם זה היה קורה לפני אז היינו עושים שיח יותר נעים ובלי לחץ, ואז בשישי הם הוציאו הודעה על דעת עצמם של מכירה”.

אם תגיע הודעה של מכבי שהושגה פשרה והמחיר יורד, אז אתם תגיעו ותרכשו הכל?

”אם המחיר ירד לצורך העניין ל-65 מחיר קופה ואז 75 כולל עמלות, אז הכל טוב”.

אז הוויכוח על שבעה שקלים.

”כן. הם גם אומרים שהם מוכרים בקופה ב-70, אבל איך אתם רוצים ש-7,000 אנשים יגיעו בשעתיים לקופות? לא נראה לי שזה אפשרי, זה דוחק ובלאגנים. עובדתית, כשמכרו במחיר נורמלי לאצטדיון המושבה, גם מכבי פ”ת, מילאנו עד אפס מקום, סולד אאוט, זה אצטדיון נגיש עם תחבורה ציבורית, למה שלא נגיע? בסוף זה שבעה שקלים הבדל או חמישה שקלים למועדון, ששם בין 400 אוהדים שיגיע לבין 7 אלף, הכוח אצלם כרגע”.

אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

אף אחד מהפועל פ”ת לא דיבר אתכם?

”אנחנו בקשר עם העמותה עצמה, הנציגים מבינים את הבעייתיות, אתם עמותה של אוהדים ואתם באים נגד עמותה של אוהדים אחרים, אתם אמורים להבין את זה”.

הם באים נגד עצמם, הקבוצות נהנות מההכנסה הזאת. כתבנו תומר חבז אמר שאין הבדל באבטחה אגב.

”אני בחיים לא נכנס לכמה המועדון מוציא על אבטחה או משהו, אבל ההבדל זה מחיר קופה וזה ההבדל בין 400 ל-7,000, שם נמצאים כרגע”.