יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הוועדה קבעה: מכבי ת"א קופחה מול טבריה

ועדת איגוד השופטים טוענת שנפסל לצהובים שער שלא בצדק, הפנדלים שנשרקו לחובתה של טבריה זכו לגיבוי. וגם: ההחלטות לגבי הפועל חיפה ובני סכנין

|
אוראל גרינפלד מסמן בפעם השלישית על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
אוראל גרינפלד מסמן בפעם השלישית על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את מסקנותיה בעקבות המשחקים אתמול בין עירוני טבריה למכבי תל אביב (1:4 לאלופה) וה-0:2 של הפועל חיפה על בני סכנין. לחובתה של טבריה נשרקו שלושה פנדלים, אך באיגוד קבעו שדווקא מכבי תל אביב קופחה.

עירוני טבריה - מכבי תל אביב 

“בדקה ה-89 נפסל שער של מכבי תל אביב, לאחר התערבות של שופט מסך. מכיוון שאין ראייה ודאית וחד משמעית לנגיעת יד של שחקן ההתקפה שהבקיע את השער, נדרש היה לאשר את החלטת הצוות במגרש ולאשר את השער”, נמסר מהאיגוד.

בני סכנין - הפועל חיפה 

“בדקה ה-17 החלטה נכונה לפסילת שער להפועל חיפה בגין עבירת נבדל. הנגיחה של שחקן ההגנה לא נחשבת כמשחק מכוון ולכן לא מבטלת את הנבדל. כדי שפעולת שחקן ההגנה תיחשב למשחק מכוון בכדור, הוא צריך להיות בשליטה מלאה על הפעולה (יכולת להשתלט על הכדור/יכולת למסור לשחקן קבוצתו / יכולת להרחיק את הכדור באופן שהוא בוחר)”.

“במקרה הנדון שחקן ההגנה של בני סכנין מותח את גופו על מנת לשחק בכדור. חוקת המשחק מגדירה פעולה זו כפעולה שאינה בשליטה ובפרט כאשר קופץ איתו שחקן יריב, שמבטל לחלוטין את היכולת של המגן לשלוט בפעולה”, הוסיפו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */