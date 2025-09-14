הוועדה קבעה: מכבי ת"א קופחה מול טבריה

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את מסקנותיה בעקבות המשחקים אתמול בין עירוני טבריה למכבי תל אביב (1:4 לאלופה) וה-0:2 של הפועל חיפה על בני סכנין. לחובתה של טבריה נשרקו שלושה פנדלים, אך באיגוד קבעו שדווקא מכבי תל אביב קופחה.

עירוני טבריה - מכבי תל אביב

“בדקה ה-89 נפסל שער של מכבי תל אביב, לאחר התערבות של שופט מסך. מכיוון שאין ראייה ודאית וחד משמעית לנגיעת יד של שחקן ההתקפה שהבקיע את השער, נדרש היה לאשר את החלטת הצוות במגרש ולאשר את השער”, נמסר מהאיגוד.

בני סכנין - הפועל חיפה

“בדקה ה-17 החלטה נכונה לפסילת שער להפועל חיפה בגין עבירת נבדל. הנגיחה של שחקן ההגנה לא נחשבת כמשחק מכוון ולכן לא מבטלת את הנבדל. כדי שפעולת שחקן ההגנה תיחשב למשחק מכוון בכדור, הוא צריך להיות בשליטה מלאה על הפעולה (יכולת להשתלט על הכדור/יכולת למסור לשחקן קבוצתו / יכולת להרחיק את הכדור באופן שהוא בוחר)”.

“במקרה הנדון שחקן ההגנה של בני סכנין מותח את גופו על מנת לשחק בכדור. חוקת המשחק מגדירה פעולה זו כפעולה שאינה בשליטה ובפרט כאשר קופץ איתו שחקן יריב, שמבטל לחלוטין את היכולת של המגן לשלוט בפעולה”, הוסיפו.