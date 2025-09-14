טייריק סמית' מנס ציונה ייבדק, זר חדש לאילת

עירוני נס ציונה הובסה אתמול בצורה חד משמעית, 116:63 על ידי הפועל ת''א במסגרת גביע ווינר. בנוסף לתבוסה, שהייתה הפסד שני במפעל, לאחר ההפסד לקרית אתא במחזור הראשון והוסיף הרבה דאגות למערכת, הקבוצה שיחקה ללא טייריק סמית', שחש כאבים בהמסטרינג ובעצת הצוות הרפואי, הוחלט שלא לשתפו. הסנטר ייבדק היום לאבחן את חומרת הפציעה.

מאמן נס ציונה, עמית שרף, אמר לאחר המשחק: ״אנחנו לא היינו מוכנים למשחק הזה, היינו שישה שחקנים בנוסף לשלושה שחקנים שמשלימים סגל. תלונה אחת אין לי לאף שחקן. קריית אתא משהו אחר לגמרי ושם היינו צריכים להיראות הרבה יותר טובים גם במגבלות שהיו לנו״.

עירוני אילת, שלאחר הסאגה בלתי נגמרת של האיחוד שבוטל עם הפועל עפולה, תשחק גם העונה בליגה הלאומית, שחררה את הזרים שהיו חתומים והודיעה על החתמתו הפורוורד/סנטר האמריקאי ישמעאל ליין. ליין (27, 2.03) בוגר אוניברסיטת נורת'ווסטרן סטייט (לואיזיאנה), רשם קריירת מכללות מרשימה במהלכה דורג בין המצטיינים בליגת ה־Southland.

לאחר סיום לימודיו יצא ליין לקריירה בינלאומית ושיחק במספר מדינות, בהן יפן, מקסיקו ודרום קוריאה. בעונת 2024/25 נבחר בדראפט ליגת הפיתוח של ה־NBA ושיחק במדי אינדיאנה מד אנטס – קבוצת הבת של אינדיאנה פייסרס – שם תרם 8.5 נקודות, 5.9 ריבאונדים ו־1.7 אסיסטים בממוצע למשחק.

מאותות הקריירה שלו ניתן לציין עונה ביפן במדי טוקיו Z, בה העמיד ממוצעים של 23 נקודות ו-12 ריבאונדים. ליין צפוי להצטרף לאימוני הקבוצה כבר הערב יחד עם תומר פורת, צוף בן-משה, דאסטי הנאס ושגיא פנחס. אלעד חסין, מאמן הקבוצה, התייחס להחתמה: “ליין מביא איתו שילוב של ניסיון בינלאומי, נוכחות פיזית ואופי קבוצתי. אנחנו בטוחים שהוא ישתלב היטב ויתרום רבות למטרות העונה הקרובה".

גיל בני, שחתם בקבוצה, כאשר היה נראה שהאיחוד עם עפולה יאושר והיא תשחק בליגת העל, יעזוב ככל הנראה. בני מחפש להמשיך ולשחק בליגת העל.