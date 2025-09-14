יום ראשון, 14.09.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"הרגישות והאנושיות חיברו אותנו להפועל פ"ת"

שרון, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי, שהיה עמו אמש במשחק של המלאבסים: "במועדון קראו לשלוש קבוצות על השם של אשתו והילדות של אלי, זה צעד מרגש"

|
אלי שרעבי ביציע הכבוד של הפועל פ
אלי שרעבי ביציע הכבוד של הפועל פ"ת (חגי מיכאלי)

הפועל פתח תקווה רשמה אמש (שבת) את הניצחון הראשון שלה העונה בליגת העל, כשגברה על מכבי נתניה. אורח הכבוד ביציע היה אלי שרעבי, ששוחרר משבי חמאס אחרי 491 ימים. אחיו של אלי, שרון שרעבי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’.

היית אתמול במשחק עם אלי, ספר לנו על החיבור, אתם אוהדי הפועל פ”ת?
”אנחנו אוהדי שמשון ת”א מהבית”.

אני שכן שלכם, ובגלל זה היה לי מוזר כי בדר”כ זה אזור של בני יהודה או שמשון.
”גדלנו עם הכוכבים הגדולים של שמשון בתקופה שלנו, אבל החיבור עם המועדון של הפועל פ”ת טוב, ברגע שהם שמעו את המקרה של אלי שהוא איבד את אשתו וילדיו אז הם מיד התגייסו ופשוט החליטו לקרוא על שלוש קבוצות שלהם, על שם הבנות ואשתו, זה מרגש. אתה רואה קבוצות, את הפנים, את האנשים, את האנושיות, זה מה שחיבר אותנו להפועל פ”ת, ויש עוד קבוצה שהתגייסו לזה, מגיע כל הכבוד”.

אז יש סימפטיה במשפחה להפועל פ”ת?
”נגיע מתי שאפשר כדי לעודד את הקבוצה, אנחנו בעד ההגינות תמיד, כדורגל זה כדורגל וצריך לשמור על הרוח הספורטיבית, וכמו שבספורט יש הזדמנויות להבקיע את השערים – ככה גם במשא ומתן לשחרור כל החטופים, יש הזדמנות להביא את כולם וצריך לנצל את זה”.

איך אתה רואה את ההתנהלות של הממשלה שמפקירה בעצם את החטופים?
”אני לא יודע מה קורה באמת בתוך חדרי המו”מ מאחר שאני לא נמצא שם, קשה לי להעביר ביקורת מדויקת, אבל צריך לומר ששנתיים מאז האסון של ה-7.10, זה המון, ואני בטוח שבתוך השנתיים האלו היו הזדמנויות עם מחירים גבוהים יותר או פחות, יש מחויבות לאומית להשיב את כולם הביתה, צריך לעשות את זה ואני מקווה שהיסוד הזה שלא משאירים אף אחד מאחור – אני מקווה שזה יישאר ככה במורשת היהודית”.

המאמן זיו אריה אמר שלא צריך לשחק כדורגל עד שלא כולם חוזרים, מה אתה חושב?
”זו אמירה אמוציונלית וחשובה, אבל באמת תראה, אי אפשר לעצור את השגרה, אי אפשר לעצור את החיים של האנשים. זה בטוח כואב לכל בית בישראל, אבל לעצור את הכל זה לא ריאלי, הממשלה הייתה צריכה לעצור את הכל ולשים את עניין החטופים על ראש סדר העדיפויות”.

למה הכי התחברת להפועל פ”ת?
”לצניעות של חברי ההנהלה, לכדורגל המאוד יצירתי, לקחת חבר’ה צעירים שרובם אנונימיים ולשחק כדורגל פשוט ושוטף, לבוא כאנדרדוג למשחק ולעשות תצוגה שלא נופלת מכל קבוצה גדולה, אני מקווה שהם יצליחו וכמובן גם מאחל הצלחה לכל הקבוצות. הרגישות שלהם, מה שציינתי, לקרוא על שמות הבנות והאישה, זה מדהים. אני מקווה שהמורשת והחינוך יהיו בכל קבוצה בארץ”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
