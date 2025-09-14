יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

השערים בבלומפילד צפויים להיפתח מחר ב-17:30

במשטרה ביקשו מהאוהדים להקדים לקראת המשחק בין הפועל לבית"ר. וגם: הרחובות שייסגרו ואיסור הפירוטכניקה והכניסה כרעולי פנים. כל הדגשים וההנחיות

אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת המפגש בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב בבלומפילד מחר (שני, 20:30). במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום שני החל משעות הצהריים, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפויים להיפתח בשעה 17:30 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון. 

הסדרי התנועה:

משעה 14:45 יסגרו רחובות: אמץ, שארית ישראל והתחיה.

דגשים והנחיות לקהל האוהדים:

יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים, חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה. חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק. לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים.

כמו כן, הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ש”ח והליך פלילי.

במשטרה מוסיפים שלא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב-500 ש”ח ותיאסר כניסתו לאצטדיון.

“אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם”, נמסר מהמשטרה.
 

