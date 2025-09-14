ב"ש פייבוריטית ברורה מול הפועל י-ם ב'ווינר'

פגרת הנבחרות מאחורינו והליגות בישראל וברחבי העולם כבר חזרו לפעולה, כשגם הערב (ראשון) יתקיימו מספר משחקים מסקרנים מסביב לגלובוס ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בליגת העל, הפועל באר שבע, שתתארח אצל הפועל ירושלים, היא פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.25 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מהבירה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 7.7, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 5.5.

בליגה הספרדית, ברצלונה תארח את ולנסיה והיא כמובן פייבוריטית מובהקת עם יחס של פי 1.2 לניצחון. הפתעה של העטלפים תהיה שווה למנחשים יחס של פי 8.5, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה יחס של פי 6.2.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

בליגה האנגלית יתקיים הדרבי הראשון של העיר מנצ’סטר סיטי הפייבוריטית עם יחס של פי 1.7 לניצחון, יונייטד עם יחס של פי 3.95 לניצחון ותיקו יהיה שווה למנחשים יחס של פי 3.8.