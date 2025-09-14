"אם אייל סגל גבר, שיבוא לעימות טלוויזיוני"

כוכב העבר של מכבי נתניה, פודי חלפון, התראיין היום (ראשון) לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות “ישראייר” והתייחס למצבה של קבוצת נעוריו לאחר פתיחת העונה הרעה. חלפון, אחד מסמליה הגדולים של נתניה בשנות ה־70 וה־80, ניתח את הבעיות המקצועיות והנפשיות שפוקדות את הקבוצה והדגיש את החשש של האוהדים לעתיד המועדון.

שמעתי שגורמים מנתניה פונים לקבוצות ושאבוקסיס לא ימשיך במועדון. נושא ההגנה ושיצאו פה בזול, הם היו שווים שישה שערים בכל משחק, לא ראיתי הגנה כזאת חלשה של יוסי אבוקסיס.

”בכל עמדה על המגרש צריך לעשות שינוי, אמרתי תמיד שצריך להשקיע 12 מיליון אירו כי בכל עמדה צריך שחקן, למה כל מה שקשור לנתניה זה מסובך? למה אין שקיפות מלאה על העסקה? למה לא לדבר ברור, למה אנשים נדבקים עשרות שנים?”

למי אתה מתכוון?

”למה עיריית נתניה נותנת עשרות מיליונים והיא לא מינתה נציג שיראה לאן הכסף הולך, למה אין מנהל מקצועי? רק פה יש ברדק כזה, כל האוהדים ממורמרים בצורה בלתי רגיל ויש לזה שני אשמים, אחד הוא סגל שהוא העיקרי”.

הוא לא נמצא, למה הוא אשם?

”כל מה שאתם רואים היום וכל מה שמתנהל, אתה ראית את המחדל וצריך לבדוק מה שהם עשו עם דאפה וכולם, הכל היה מתוכנן ביניהם, לא יודע מי קבוע ומה קובע”.

דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

מה מתוכנן, מה הם רצו להתרסק?

”האנשים האלה, חוץ מכסף, לא מעניין כלום, גם סגל וגם חברת ההשקעות, לא מעניין העיר, האוהדים ולא הקבוצה, ואם הם בכוונה השאירו את טאבי בפ”ת כדי שהקהל לא יאכל את הראש כמו עם דאפה, אז תראה את ההתנהלות, שדדו לנו את נתניה, את הקבוצה. האנשים האלה שהגיעו לנתניה, אנשים ששדדו את המערכת, ואני מתלונן ואומר שהאשם העיקרי זה עיריית נתניה, הם נותנים כסף ואני אומר שאני אעשה מרד מסים שאף אחד לא ישלם, אף אחד לא צריך לשלם אפילו דולר, הם נותנים תקציב והקבוצה מוכרת את השחקנים, הם ירוויחו את הכסף ואנחנו נתקע עם קבוצה כזאת, זה אבסורד. האוהדים של נתניה לא יעברו על זה בשתיקה, ויש תוהו ובוהו בעיר, רק היום מבינים פה מה שאני דיברתי כמה חודשים אחורה, פתאום כולם מיישרים קו עם פודי ואומרים איך לא הסכימו, כולם אומרים לי שצדקתי”.

אייל סגל אומר ש’ב-31.5.25 המועדון נמכר לקבוצת Alyia ברשות רוס קסטין, הם הכתובת לכל השאלות, אני הפכתי לפסיק קטן בהיסטוריה’.

”שיבוא לעימות טלוויזיוני אם הוא גבר ושידבר מה שהוא רוצה שאני נמצא לידו, אני אומר לך שאתם תגלו את כל האמת ואנחנו חוקרים”.

מי זה חוקר?

”אנחנו נגיע לחקר האמת, נבדוק שורה שורה את המכירות, נתתי דוגמה על קצה הקרחון איך הם הוציאו כסף עם הסוכן והוצאת הכסף”.

אייל סגל ורוס קסטין (פרטי)

עוד דבר שסגל אומר: “כל מילה שלי תייצר כותרות, כל מי שהמועדון חשוב לו צריך להשאיר את הבמה לאלו שעומדים בראש המועדון”.

”שלא ידבר בפודקאסט, שידבר כמו גבר לעיני כולם ואיפה שרוצים לתת לו את הבמה, שידבר פתוח ובוא נגלה את האמת. הקבוצה הזאת זה לא למטרת רווח, אתה לא יכול רק למכור, הדירקטוריונים לא ידעו על המכירה, עשו טעות גדולה, שיבוא כמו גבר ויישב מול עיתונאים ולא שתי שופרות. פודקאסט זה שידור ישיר, אבל הוציאו אותו אחרי שלושה ימים, כי ערכו את זה ושינו את זה ולא הראה את חוזה המכירה, מה קורה פה? גונבים את הקבוצה ולא מבינים מה הולך פה. אתה ראית שחקן כמו טאבי? מי מוותר על שחקן כזה? השחקן הטוב בארץ, אני איש כדורגל וזה השחקן הכי יקר שיהיה בארץ, זה פשע מה שקורה פה”.

נתניה תרד ליגה?

”היא לא תרד ליגה, בגלל שיש קבוצות יותר חלשות ממנה, אבל אני לא מדבר על לרדת ליגה או אליפות, איבדנו את כל הכיף בקבוצה והשמח, העיר כולה עצובה”.

אבוקסיס צריך להישאר מאמן או שהוא לא אשם?

”אם הוא היה יוסי של פעם, הוא לא היה נשאר דקה, כבר לפני כמה חודשים. עכשיו הוא מקבל משכורת טובה ואף אחד לא יתפטר, אם יתנו לו את הכסף אז הוא ילך. האם הוא נהנה? לא, הוא יודע את כל הסיבות ורצו להרוג אותו, הוא לא אומר את האמת, הוא נתקע בין הפטיש לסדן. אם הוא יתפטר אז הוא יגמור את הקריירה שלו”.

יוסי אבוקסיס מתוסכל (חגי מיכאלי)

למה שיתפטר? יש לו חוזה.

”אני אומר שהוא לא צריך להתפטר, כל מה שעשו לו, אתה מכיר אותו ככה? שהוא בולע צפרדעים ושותק? הוא היה דופק על השולחן, קם והולך, אין לו שום אלטרנטיבה אז למה שיוותר על המשכורת שלו?”