רבע 4, 04:20: טורקיה - גרמניה 71:76

טורניר של כדורסל מופלא, שגם נבחרת ישראל כמובן הייתה חלק ממנו, מגיע בשעה זו לסיומו. גמר היורואבסקט נערך כעת בריגה, לטביה, כאשר גרמניה פוגשת את טורקיה למשחק לוהט.

הגרמנים, אלופי העולם למי ששכח, עם מאזן מושלם עד כה בטורניר. בשלב הבתים הם טיילו עם תבוסות על חשבון מונטנגרו, שבדיה, ליטא, בריטניה ופינלנד, כמו גם בשמינית הגמר מול פורטוגל, אך בהמשך התקשו ברבע הגמר מול סלובניה וחצי הגמר מול פינלנד, והראו שגם הם פגיעים.

מנגד, הנבחרת של ארגין עתמאן מציגה במהלך הטורניר כדורסל נהדר וגם היא מושלמת עד כה. היא הביסה בשלב הבתים את לטביה, צ’כיה, פורטוגל ואסטוניה ואף ניצחה את סרביה של ניקולה יוקיץ’. בשמינית הגמר היא התקשתה מול שבדיה, אך טיילה ברבע הגמר מול פולין ובחצי הגמר מול יוון של יאניס אנטטוקומפו.

שתי הנבחרות נפגשו בדיוק לפני כחודש, במשחק הכנה לקראת הטורניר, שנערך במינכן. הגרמנים יצאו באותו משחק עם ידם על העליונה בזכות 22 נקודות של דניס שרודר ו-17 של פרנץ ואגנר, כאשר 25 נקודות של אלפרן שנגון לא עזרו מהצד השני.

מי תניף את הגביע? (FIBA)

רבע ראשון: 22:24 לנבחרת גרמניה

חמישיית נבחרת גרמניה: דניס שרודר, אנדראס אובסט, פרנץ ואגנר, אייזק בונגה ודניאל תייס.

חמישיית נבחרת טורקיה: שיין לארקין, חשמוס האזר, צ’די אוסמן, אלפרין שנגון וארצ’ן אוסמני.

הטורקים פתחו בצורה נהדרת את המשחק, כאשר אוסמן תפר שתי שלשות מהפינה, בעוד הגרמנים לא הצליחו להיכנס למשחק. לפני שגרמניה שמה לב, התוצאה כבר עמדה על 2:13 במה שגרם למאמן הגרמני להזעיק פסק זמן. ואגנר הגיב עם שלשה שנתנה מעט אוויר לנבחרתו. בונגה רשם תשע נקודות משלו כדי להכניס הרבה התלהבות בגרמניה ולהשוות ל-14:14.

טריסטן דה סילבה נכנס למשחק ונבחרתו עלתה ליתרון ראשון בעזרת ריצה נהדרת, ולוח התוצאות הראה 22:24 בסיום הרבע.

פתחו מדהים. שחקני טורקיה (FIBA)

היה שם בשביל נבחרתו. אייזיק בונגה (FIBA)

רבע שני: 40:46 לנבחרת טורקיה

שיין לארקין קבע שיוויון 28:28 כשלוש דקות לתוך הרבע. ואגנר העלה הילוך והגיע למספר דו ספרתי של נקודות כשעמד על 14 כאלה אחרי סל במתפרצת שגרם לארגין עתמאן לקחת פסק זמן. הטורקים חזרו ליתרון, אך שלשה של דה סילבה קבעה שיוויון 35:35. שנגון ואוסמן יצאו לריצת 3:9 וגרמו לספסל הגרמני לקחת פסק זמן. הרבע הסתיים ביתרון 6 של טורקיה, 40:46 עם ההליכה לחדרי ההלבשה.

העלה הילוך. פרנץ ואגנר (FIBA)

הגיע בענק למשחק הזה. צ'די אוסמן (FIBA)

רבע שלישי: 65:67 לנבחרת טורקיה

המחצית השנייה נפתחה עם סל השדה הראשון של שרודר במשחק, וזה היה אחד לשלוש נקודות. אוסמן הגיב בצד השני בשלשה משלו. חמש נקודות רצופות של בונגה, כולל שלשה מהפינה, קבעו מהפך 49:50 ועתמאן לקח בעקבות כך פסק זמן. בזכות קליעות עונשין של שנגון, המשחק שוב עמד על שיוויון, הפעם 55:55.סל ועבירה של שנגון ושלשה נוספת של אוסמן החזירו את היתרון של טורקיה לשש נקודות. הגרמנים עלו ליתרון, אך הטורקים ביצעו מהפך נוסף במשחק האדיר הזה ועלו לרבע האחרון ביתרון קטן.

לא הורגש במחצית הראשונה. דניס שרודר (IMAGO)

רבע רביעי:

אוסמן ובונגה החליפו שלשות בפתיחת הרבע, והיתרון הטורקי עלה לשלוש, כאשר הלחץ התחיל לדבר על הפרקט.