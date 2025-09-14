הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

פרשת זיוף השחקניות מסתעפת, התביעה נגד מכבי חיפה, פרשת זיוף הבדיקות הרפואיות מתרחבת ובית״ר ירושלים מתכוננת למשחק המסקרן מול הפועל ת”א – כל זאת ועוד ב”שיחת היום”. התוכנית החדשה של ONE, שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.