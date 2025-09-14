בקלילות: הפועל ירושלים הביסה את עירוני ר"ג

גביע ווינר סל המשיך היום (ראשון) כשהפועל ירושלים החזקה אירחה את עירוני רמת גן הקטנה במסגרת המחזור השני. המשחק התנהל כצפוי, כשבסוף הקבוצה מהבירה הביסה 65:97 את האורחת, שרדפה אחריה לכל אורך המשחק. ג’סטין סמית’ הצטיין עם 27 נקודות.

המשחק נפתח בשליטה ירושלמית. אמנם הרבע הראשון היה רגוע, אך הוא הסתיים בהובלה של 9 הפרש לקבוצה מהבירה. ברבע השני הלבנים רק הגבירו, כשאנתוני לאמב וג’סטין סמית’ הובילו אותם להפרש 21 בסיומו.

המחצית השנייה נפתחה קצת שונה. עירוני רמת גן נראתה קצת יותר טוב ברבע השלישי, עם חדירות לצבע וניסיונות לחזור למשחק. הירושלמים החזירו את השליטה לקראת סוף הרבע כולל סל מדהים של רועי הובר על הבאזר מהחצי. ברבע הרביעי, המארחת כבר טיילה עד לסיום של 32 הפרש.

מבחינת החבורה של יונתן אלון, מדובר בתוצאה נהדרת שמקרבת אותה לרבע גמר גביע ווינר סל, אחרי שעלתה למאזן 0:2 בביתה. מבחינתם של הרמת גנים, מדובר בעוד תבוסה שמעלה ספקות רבים לגבי יכולתם להתאושש עד פתיחת הליגה, שתהיה לא פשוטה עבורם.

קלעו להפועל ירושלים: ג'סטין סמית' 27 נקודות, רועי הובר 11, אנתוני לאמב 10, ג'ארד הארפר (9 אסיסטים) ודמיטרו סקפינצב 8 כ”א, נמרוד לוי וג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס 7 כ”א, רני בלגה 6, יובל זוסמן וירין חסון 5 כ”א, רועי פריצקי 3.

קלעו לעירוני רמת גן: רונאלדו סגו 20 נקודות, אדם אריאל 15, סמאג' טיל 14, דרו קרופורד 8, ז'ורדאן ניקוליס (13 ריבאונדים) 7, עמית אלון 1.

רבע ראשון: 11:20 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’סטין סמית’, ג’רארד הרפר, אנתוני לאמב, יובל זוסמן וג’וזואיה-ג’ורדן ג’יימס.

חמישיית עירוני רמת גן: עמית אלון, ז’ורדאן ניקוליס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ודרו קרופורד.

המשחק נפתח עם שלשה נהדרת של ג’רארד הרפר. המשחק היה רגוע יחסית עד ללייאפ יפה של רונאלדו סגו. אדם אריאל עשה קאץ’ אנד שוט יפה מחוץ לקשת. מהצד השני, ג’סטין סמית’ לקח ריבאונד יפה והטביע אותו. הקבוצה מהבירה ברחה אחרי פתיחה צמודה כשלייאפ של דמיטרו סקפינצב העלה אותה ל-9 הפרש.

שחקני הפועל ירושלים ועירוני רמת גן (אורן בן חקון)

ג'ארד הארפר זורק (אורן בן חקון)

רבע שני: 24:47 להפועל ירושלים

אנתוני לאמב קלע יפה בקפיצה לאחור. סמית’ לקח ריבאונד בצורה אתלטית וקלע בתוך הצבע, כשהפועל ירושלים נגעה ביתרון דו ספרתי. סמית’ המשיך במשחק הטוב שלו כשחדר לתוך הצבע והכניס לייאפ. נמרוד לוי עלה על הלוח עם סל תוך כדי סיבוב. סל שדה ראשון של רמת גן ברבע הגיע אחרי שלשה של דרו קרופורד. המארחת הגיבה מהר, כשרועי פריצקי עשה מהלך של סל ועבירה.

ירושלים עלתה כבר ל-20 הפרש אחרי סל קליל מחוץ לקשת של אנתוני לאמב. האורחת בכחול קיבלה זריקות עונשין ואריאל הכניס את שניהם. גם הירושלמים הלכו לקו, וגם לאמב הכניס את שתי הזריקות. סאמאג' טיל ניסה להעיר קצת את הכחולים, כשקלע מחוץ לקשת תוך כדי נפילה.

ז'ורדאן ניקוליס מטביע (אורן בן חקון)

אנתוני לאמב זורק (אורן בן חקון)

רבע שלישי: 51:68 להפועל ירושלים

החצי השני נפתח עם קליעה יפה מחוץ לקשת של דמיטרו סקפינצב. רונאלדו סגו מנגד הגיב עם ג’אמפ שוט מחצי מרחק. לאמב המשיך את המשחק הטוב שלו עם שלשה טובה מרחוק. רמת גן הגבירה קצת קצב כשניקוליס קלע מתחת לסל. האורחת ביקשה פסק זמן אחרי עוד שתי נקודות של סקפינצב.

הכחולים לא אמרו נואש כשסאמאג' טיל קלע שלוש נקודות ג’אמפ שוט, וסגו עשה את אותו הדבר שניות לאחר מכן, מה שהוריד את היתרון ל-13 הפרש. ירושלים קלעו עוד שתי נקודות, אך הקבוצה מרמת גן המשיכה בקצב הקליעות מרחוק עם דרו קרופורד. סמית’ ניסה להרגיע עם סל מחצי מרחק. רועי הובר השלים את הרבע עם סל מטורף עבור הקבוצה מהבירה מחצי מגרש על הבאזר.

דמיטרו סקפינצב נגד ז'ורדאן ניקוליס (אורן בן חקון)

יובל זוסמן (אורן בן חקון)

רבע רביעי: 65:97 להפועל ירושלים

החלק האחרון של המשחק נפתח עם שני סלים של הארפר מהקו. סמית’ המשיך להצטיין עם לייאפ נהדר בצבע. הראשון עלה ל-9 אסיסטים כשהניח את הכדור יפה למי עם לא סמית’, שסיים בקלילות. ירושלים עשתה האלי הופ גדול עם הקלע המצטיין שלה.

רועי הובר השלים חמישה אסיסטים כשהניח ליובל זוסמן. הקבוצה מהבירה המשיכה לרקוד עם ג’אמפ שוט של הובר. טיל קלע שתי נקודות עבור האורחת, כשהמארחת המשיכה לרוץ עם שתיים של רני בלגה. ירין חסון הצטרף לחגיגה עם קליעה נהדרת מחוץ לקשת.

ג'סטין סמית' זורק (אורן בן חקון)