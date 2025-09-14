חי: בני יהודה - ר"ג 0:0, פ"ת - כפר קאסם 1:2

המחזור הרביעי של הליגה הלאומית נפתח בשעה זו כאשר במוקד בני יהודה, שעדיין ללא ניצחון העונה, מארחת את הפועל רמת גן. במקביל, מכבי פתח תקווה מארחת את מ.ס כפר קאסם, מכבי קביליו יפו את הפועל חדרה, עירוני מודיעין את הפועל עכו והפועל עפולה את הפועל כפר סבא.

בני יהודה – הפועל רמת גן 0:0

אחרי שלושה משחקים, בני יהודה, שנבנתה במטרה לעלות ליגה, עם נקודה אחת בלבד. הלחץ על מסאי דגו גדול, והקבוצה משכונת התקווה רוצה לרשום ניצחון בכורה העונה, אך עומדת מולה יריבה חזקה בדמות האורדונים, שמגיעים אחרי 2:4 גדול על יפו בחוץ.

אוהדי בני יהודה (חגי מיכאלי)

אוהדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

שחקני בני יהודה (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

דג'אץ וורקו (חגי מיכאלי)

עילאי טרוסט (חגי מיכאלי)

עילאי טרוסט (חגי מיכאלי)

דקה 14: ניסיון טוב של בני יהודה – שגיא דרור פרץ נהדר לרחבה ומצא את מוסטפא סלמי שעבר את השומר שלו, אך בבעיטה שלו הוא שלח את הכדור היישר למשקוף.

מוסטפא סלמי (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי בועט (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי אחרי ההחמצה (חגי מיכאלי)

דג'אץ וורקו נגד אליאן רוחנא (חגי מיכאלי)

דקה 48: כמעט השער הראשון של בני יהודה – שוב פעם מוסטפא סלמי, כשהפעם הוא קיבל כדור מצד לצד מפרנץ פיירו והניף את הרגל לוולה אדיר, אך הכדור נעצר רק בקורה.

מאור קנדיל (חגי מיכאלי)

מוסטפא סלמי (חגי מיכאלי)

אביחי וודגה (חגי מיכאלי)

הוד מסיקה עולה לנגוח (חגי מיכאלי)

מכבי פתח תקווה – מ.ס כפר קאסם 1:2

אחרי שלושה מחזורים, המלאבסים, שרוצים לחזור לליגת העל, עדיין ללא הפסד, כשאיבדו רק שתי נקודות מול כפר שלם. מנגד, גם הקבוצה מהמגזר מושלמת עד כה, עם שתי תוצאות תיקו וניצחון על מכבי קביליו יפו.

דקה 22, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: חוסה קורטס נשלח לעומק בכנף שמאל, השחקן נכנס לרחבה ושלח רוחב נהדר שחלף על פני כולם, אמיר אלטורי הגיע מאחור, כבש ולא חגג.

דקה 42, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:2: טעות גדולה בהגנת כפר קאסם, הכדור הגיע לחוסה קורטס שנותר חופשי ובעט מקרוב לפינה.

דקה 59, שער! כפר קאסם צימקה ל-2:1: טעות ענקית בהגנת המלאבסים, איבוד כדור נוראי של קורטס – אגו קריסטיאן ניצל זאת, התקדם עד הסוף לבד ובעט לרשת.

מכבי קביליו יפו – הפועל חדרה 0:1

מפגש תחתית לוהט בין שתי קבוצות שפתחו בצורה רעה מאוד את העונה. הבולגרים עדיין ללא אף נקודה, בעוד היורדת הטרייה מליגת העל אספה נקודה אחת בודדת עד כה.

דקה 44, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: שער נהדר, מתן בית יעקב ביצע דאבל פס נהדר ובסיום נותר חופשי ומול רשת חשופה, כבש.

עירוני מודיעין – הפועל עכו 0:0

העולה החדשה מליגה א’, שפתחה את העונה עם שני ניצחונות ונעצרה במחזור האחרון עם הפסד 3:2 למ.ס קרית ים, העולה השנייה, רוצה לחזור אל מסלול הניצחונות. מנגד, הצפוניים, שעדיין לא הפסידו העונה ומכוונים לעליית ליגה, רוצים לחבר ניצחון שני ברציפות.

הפועל עפולה – הפועל כפר סבא 0:1

אחרי שלושה מחזורים, הקבוצה מבירת העמק עדיין ללא אף נקודה ואף שער זכות. מנגד, כפר סבא התאוששה במחזור האחרון מההפסד למכבי פתח תקווה עם 0:1 דרמטי על בני יהודה, ורוצה לרשום ניצחון שלישי העונה.

דקה 45+3, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: ראזי אבו חמדאן הדף כדור שלאחר מכן הגיע עד יניב מזרחי שלא התקשה ובעט לרשת.