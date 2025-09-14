יום ראשון, 14.09.2025 שעה 15:16
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

קפיטולניק סיים את דרכו במוקדמות הקפיצה לגובה

אליפות העולם: הקופץ הישראלי בן ה-22, אלוף העולם עד גיל 20 לשעבר, לא הצליח להשיג את הכרטיס לגמר כאשר פסל שלוש פעמים בקפיצה לגובה 2.25 מטרים

|
יונתן קפיטולניק (IMAGO)
יונתן קפיטולניק (IMAGO)

יונתן קפיטולניק התחרה היום (ראשון) במוקדמות הקפיצה לגובה באליפות העולם שנערכת בטוקיו, אך לא הצליח לסיים בין 12 הראשונים והודח במוקדמות. לאחר שתי קפיצות הוא עבר גובה 2.16 ו-2.21 מטרים בהצלחה בניסיון הראשון, אך עם זאת, הוא פסל שלוש פעמים בקפיצה ל-2.25 מטרים.

זו הפעם השנייה בה קפיטולניק התחרה באליפות העולם לבוגרים. הקופץ בן ה-22, שזכה בתואר אלוף העולם עד גיל 20 לפני כארבע שנים, כבר השתתף בתחרות העולמית לבוגרים והעפיל לגמר לפני כשלוש שנים ובו הוא סיים במקום ה-11. זו הייתה הופעתו הראשונה במעמד היוקרתי.

מאז האתלט הישראלי עבר פציעות ברגלו, החמיץ את אולימפיאדת פאריס, השתקם וחזר במלוא המרץ לבמה הגדולה מכולן. שיאו האישי של קפיטולניק נקבע בתחילת שנת 2025, כאשר קפץ לגובה של 2.31 מטרים. 

המטרה שנקבעה לקפיטולניק לפני התחרות ביפן היא להעפיל לגמר הקפיצה לגובה, אך לצערו לא הצליח לעמוד בה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */