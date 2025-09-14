"הקהל לא השחקן ה-12, אלא השחקן הראשון"

לא סתם אומרים כי קהל מ.כ כפר סבא, קבוצת האוהדים הירוקה מהשרון, הוא הקהל הכי ססגוני ומעניין שהולך ללוות אותנו בליגה א' דרום העונה. למעלה מ-1,000 צופים פקדו את אצטדיון 'לויטה' ביום שישי האחרון, כשמרביתם היו ירוקים בנשמתם, לצד כ-150 אוהדים שהגיעו מעיר הנמל לעודד את מכבי עירוני אשדוד, זאת על אף החום שטרם חלף לו בתקופה זו של השנה.

טרם החלה ההתמודדות, גרעין הקהל הירוק החל בהכנותיו לקראת ההתמודדות, כיאה למשחק ביתי ראשון לעונת 2025/26 בליגה א' דרום, משחק ביתי ראשון אי פעם מבחינת המועדון בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. דגלים מגוונים, שלט (EXPLODING THE EARTH), קונפטי ואף אבוקה ירוקה (או שתיים), שהודלקה מאחורי השלט והביאה לנו ענן בצבע הירוק.

דוד:"לא סתם התעקשתי על השוער הטוב בליגה"

עם כניסתם של שחקני מכבי עירוני אשדוד, לכר הדשא, מחדר ההלבשה הצפוני, הקהל מעיר הנמל התעורר, אלא שהרוב הירוק ביציעים החל בשריקות בוז צורמות, היות והשחקנים נאלצו לעבור לנגד עיניהם. עם חבירתם לשחקני מ.כ כפר סבא, אורי נקל, מאיה מלניקוב וסייף אל שלבי הובילו את כולם לעבר נקודת החצי. שון בניזרי שימש כשופט רביעי בהתמודדות.

קהל אוהדי כפר סבא (יונתן גינזבורג)

בעוד שחקני מ.כ כפר סבא מתארגנים, רגע לפני שריקת הפתיחה, שחקני מכבי עירוני אשדוד הפנו את פניהם לעבר קהל האוהדים שלהם, כשיחדיו החלו לשיר את ההמנון הלאומי, התקווה, בעוד יתר הנוכחים לא מבינים מה קורה. בעבור מכבי עירוני אשדוד זו מסורת. לפני כל משחק, עומדים, יחד עם הקהל, נותנים כבוד להמנון הלאומי, התקווה, ושרים מהלב.

הקהל הירוק חוגג עם השחקנים (יונתן גינזבורג)

טרם שריקת הפתיחה היה אמור להתקיים טקס מצידה של מ.כ כפר סבא, אלא שהזמן הדחוק ואי הבנה בין אנשי המועדון למי מטעם ההתאחדות, לא הוציא הטקס לפועל. ב-13:45, על השעון, אורי נקל הוציא ההתמודדות לדרך. תחילה, אלה היו גישושים מצד שתי הקבוצות. הקהל הירוק עודד לאורך 90 דקות את הקבוצה המקומית, בעוד קולו של קהל אשדוד נבלע לנוכח אי שוויון הכמויות.

שחקני מכבי עירוני אשדוד אשדוד מאוכזבים (יונתן גינזבורג)

עירוני אשדוד חיפשה פעם אחר פעם את ניב מזרחי, הרכש החדש שהגיע ממכבי יבנה, אלא שמול טל בנש, נראה היה מזרחי כנער צעיר שמנסה לפרוץ חומה גבוהה. אליה ביטון שיחק משמאל, חי בוזגלו מימין ובאמצע אפשר היה למצוא את נתנאל פרץ. זה לא הספיק להם מול הגנת מ.כ. כפר סבא ובן ויצמן, שמצא לעצמו יום נהדר מול ההתקפה מעיר הנמל.

המחצית הראשונה הסתיימה בלא כלום, הרי שההתקפה של כפר סבא הייתה מעט לא מדויקת מול ההגנה של עירוני אשדוד ומול נועם רודיק שפה ושם הצליח לעצור מספר כדורים. נדמה היה כי החום שפקד את יום השישי לא הוסיף ליכולת של השחקנים, שחלקם אף התלוננו מדוע משחק כזה, עם קהלים רבים, יוצא לדרך בשעה כה חמה.

עידן דוד מקבל חיבוק חם מעלי דחלה (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-55 הסכר נפרץ ומ.כ. כפר סבא עלתה ליתרון בזכות שער של טל בנש, לאחר שכדור קרן די מדויק הגיע לאזור שלו וידע הוא להכניע את נועם רודיק. לאחר השער רץ עם חבריו לעבר הקהל ושמח איתם בענק. לנוכח השער, בדקה ה-59, טולמסוב, שהבטיח במחצית, אגב, "שערים", ביצע חילוף משלוש. יקיר זילברמן, ליעד כהן ועילאי חדד במקום נתנאל פרץ, אליה ביטון וניב מזרחי.

טל בנש חוגג (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-68 להתמודדות סאבר בדיר קיבל אליו כדור, כשמי שנצמד אליו באותו הרגע היה נועם רודיק, שוערה של אשדוד, שבאמצעות שתי ידיו תפס את בדיר, ניסה שלא לתת לו להשתחרר, אלא שהאחרון עשה זאת בגדול, ובבעיטה קלה לעבר אמצע השער מצא את הרשת. בעודו חוגג הוא את ה-0:2 של כפר סבא, שחקני אשדוד לא הבינו מדוע לא נשרקה לזכותם עבירה כנגד השוער.

קרלוס (טיני) צ'קאנה, הבן, נכנס במדי מכבי עירוני אשדוד רק בדקה ה-74, כשנדמה היה כי מאוחר כבר מבחינתה של עירוני אשדוד. עידן דוד האמין ב-11 שעלה איתם עד לדקה ה-76, כשמאותה דקה והלאה הכניס את בן יוספי, ירין חדד, ניב אלפי ואלמוג אסרף, במקום אדיר פיבניק, ליאב שבת, בר שמש וסאבר בדיר, שלא יכול היה להמשיך לנוכח מתיחה קלה ברגלו.

אי הבנות בין שחקני אשדוד לכפר סבא (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-95 להתמודדות תם הטקס עם שער שלישי מבחינתה של מ.כ כפר סבא. עלי דחלה נעץ כדור משמאל ורץ לחגוג עם מאמנו, עידן דוד, בעוד האחרון היה בטוח שהוא הולך ללגום מים מהקלקר, אלא שלפתע זכה לחיבוק חם. מכבי עירוני אשדוד יצאה מההתמודדות הזו ברגשות מעורבים, הרי שלרגעים במשחק היו לא פחות טובים מכפר סבא, שידעה להיות חכמה ולנצח.

דקות ארוכות לאחר סיום המשחק, השחקנים הירוקים שרו וחגגו לעיניי הקהל המקומי שהמשיך להוציא קולו באין מפריע. עידן דוד, המאמן המאושר בתום ההתמודדות, ציין בפני ONE כי שמח הוא על הניצחון, המחויבות והדרך, כשהביא לקבוצה הזו שחקנים איכותיים. ציין לטובה את בן ויצמן, הקהל שבלעדיו הקבוצה לא הייתה מצליחה וכי פניו כבר למשחק הבא.