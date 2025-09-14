יום ראשון, 14.09.2025 שעה 12:17
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

יונתן ברוך ונועם מינץ האריכו חוזה בהפועל חיפה

השוער (שנתון 2007) והקשר ההתקפי (2008) האריכו את חוזיהם. השניים הם חלק מהסגל של רם בן מיכאל העונה. יונתן גדל בבנימינה ונועם דווקא במכבי חיפה

|
ג'קי דהן, נועם מינץ ואיתי רק (באדיבות הפועל חיפה)
ג'קי דהן, נועם מינץ ואיתי רק (באדיבות הפועל חיפה)

"המועדון ממשיך בהארכת חוזים לשחקני נוער מצטיינים", ציינו בהפועל חיפה, לנוכח החתמתם של יונתן ברוך, שוער בשנתון 2007 ונועם מינץ, קשר התקפי בשנתון 2008. ברוך חתם על חוזה לשנה עם הארכה לעונה נוספת ומינץ חתם לשנתיים קדימה, זאת באמצעות נציגו של השחקן, ג'קי דהן. ברוך כבר חמש עונות בהפועל חיפה, מינץ זו (2025/26) עונתו השנייה במועדון.

את עונת 2024/25 (החולפת) החל יונתן ברוך בספסל, כשוער שני. התכבד באותה עת בשבעה משחקים. העונה, מדובר בשוער ראשון בסגל של רם בן מיכאל וכבר שלושה משחקים מאחוריו, מתחיל העונה, כולל זה של אתמול (שבת), משחק שהוא וחבריו דווקא ירצו לשכוח, הרי שהפסידו 5:1 למכבי תל אביב. 

דרכו של יונתן ברוך בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2016/17, אז חבר למחלקת הנוער של מ.כ. בנימינה. במשך חמש עונות רצופות היה לשחקן המחלקה, במדיה רשם 80 הופעות בדיוק. ב-29/08/2021 בוצעה העברה מבנימינה להפועל חיפה ומאז שייך לאדומים מהכרמל, כשעד כה רשם 73 הופעות. באם יוסיף העונה 27 משחקים – יסגור 100 הופעות במחלקת הנוער של הפועל חיפה.

רן קדוש ויונתן ברוך (באדיבות הפועל חיפה)רן קדוש ויונתן ברוך (באדיבות הפועל חיפה)

את עונת 2024/25 (החולפת) נועם מינץ היה שחקן הרכב ברוב משחקי הקבוצה, שמצאה את עצמה,בעל כורחה, יורדת לליגת נערים א' ארצית. סגר עונה עם 30 הופעות, שלושה שערי ליגה ועוד שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים א'. מעבר לכך, הוקפץ בתום העונה לנוער של המועדון והתכבד בשתי הופעות, כמחליף.

דרכו של נועם מינץ בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2020/21, אז חבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה. במשך ארבע עונות רצופות היה לשחקן המחלקה, במדיה רשם 112 הופעות, כך שמדובר היה בשחקן משמעותי ואיכותי במערכת. ב-14/08/2024 בוצעה העברה ממכבי חיפה להפועל חיפה ומאז שייך לאדומים מהכרמל, כשעד כה רשם 35 הופעות בעונה ושלושה משחקים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */