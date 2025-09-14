יונתן ברוך ונועם מינץ האריכו חוזה בהפועל חיפה

"המועדון ממשיך בהארכת חוזים לשחקני נוער מצטיינים", ציינו בהפועל חיפה, לנוכח החתמתם של יונתן ברוך, שוער בשנתון 2007 ונועם מינץ, קשר התקפי בשנתון 2008. ברוך חתם על חוזה לשנה עם הארכה לעונה נוספת ומינץ חתם לשנתיים קדימה, זאת באמצעות נציגו של השחקן, ג'קי דהן. ברוך כבר חמש עונות בהפועל חיפה, מינץ זו (2025/26) עונתו השנייה במועדון.

את עונת 2024/25 (החולפת) החל יונתן ברוך בספסל, כשוער שני. התכבד באותה עת בשבעה משחקים. העונה, מדובר בשוער ראשון בסגל של רם בן מיכאל וכבר שלושה משחקים מאחוריו, מתחיל העונה, כולל זה של אתמול (שבת), משחק שהוא וחבריו דווקא ירצו לשכוח, הרי שהפסידו 5:1 למכבי תל אביב.

דרכו של יונתן ברוך בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2016/17, אז חבר למחלקת הנוער של מ.כ. בנימינה. במשך חמש עונות רצופות היה לשחקן המחלקה, במדיה רשם 80 הופעות בדיוק. ב-29/08/2021 בוצעה העברה מבנימינה להפועל חיפה ומאז שייך לאדומים מהכרמל, כשעד כה רשם 73 הופעות. באם יוסיף העונה 27 משחקים – יסגור 100 הופעות במחלקת הנוער של הפועל חיפה.

רן קדוש ויונתן ברוך (באדיבות הפועל חיפה)

את עונת 2024/25 (החולפת) נועם מינץ היה שחקן הרכב ברוב משחקי הקבוצה, שמצאה את עצמה,בעל כורחה, יורדת לליגת נערים א' ארצית. סגר עונה עם 30 הופעות, שלושה שערי ליגה ועוד שלושה שערים במסגרת גביע המדינה לנערים א'. מעבר לכך, הוקפץ בתום העונה לנוער של המועדון והתכבד בשתי הופעות, כמחליף.

דרכו של נועם מינץ בכדורגל הישראלי החלה בעונת המשחקים 2020/21, אז חבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה. במשך ארבע עונות רצופות היה לשחקן המחלקה, במדיה רשם 112 הופעות, כך שמדובר היה בשחקן משמעותי ואיכותי במערכת. ב-14/08/2024 בוצעה העברה ממכבי חיפה להפועל חיפה ומאז שייך לאדומים מהכרמל, כשעד כה רשם 35 הופעות בעונה ושלושה משחקים.