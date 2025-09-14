ים שפונט האריך חוזה במכבי פתח תקווה

ים שפונט האריך את חוזהו במכבי פתח תקווה בשנתיים נוספות, עם אופציה לעונה שלישית. מדובר בעונה הרביעית של המגן הצעיר במועדון מאז הצטרף אליו ממכבי חיפה בקיץ 2022. שפונט, יליד 2008, משחק בקבוצת הנוער של המלאבסים תחת המאמן תמיר לוזון, ונחשב לאחד השחקנים המוערכים במחלקה.

השבוע הוא היה חלק מהסגל של מכבי פתח תקווה בניצחון 1:2 על הפועל ניר רמת השרון, במסגרת ליגת העל לנוער - משחק בו כבשו ליאם אלוק ויהונתן עוז. מדובר במשחק השני של העונה, לאחר שבמשחק הראשון פתח בהרכב והשלים 90 דקות.

שפונט, שמאחוריו כבר 102 הופעות בכל קבוצות מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, הגיע אל המועדון לאחר שעבר תחנות שונות בכדורגל הישראלי. את דרכו החל בבית"ר טוברוק בעונת 2017/18, עבר לאחר מכן למכבי חיפה, ובהמשך גם שיחק עונה אחת במכבי נתניה - לפני שהצטרף סופית למכבי פתח תקווה.

במועדון מביעים שביעות רצון מהתפתחותו של המגן הצעיר, ורואים בו חלק משמעותי מדור ההגנה הבא של הקבוצה. על אף שלא פתח במשחק האחרון, שפונט ממשיך ליהנות מאמון המערכת - וכעת גם מהבעת אמון חוזית שצפויה ללוות אותו לפחות עד תום עונת 2026/27.