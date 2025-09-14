יום ראשון, 14.09.2025 שעה 12:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
93-143מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
73-83מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
54-53הפועל ב"ש5
45-63הפועל רעננה6
43-43מכבי חיפה7
45-43הפועל חיפה8
43-23בני יהודה9
48-33עירוני ק"ש10
36-73הפועל ת"א11
35-63הפועל כפ"ס12
33-33הפועל ראשל"צ13
37-63מ.ס. אשדוד14
37-43הפועל פ"ת15
38-43מכבי הרצליה16
17-23הפועל עכו17
011-43הפועל רמה"ש18

ים שפונט האריך חוזה במכבי פתח תקווה

מגן קבוצת הנוער של המלאבסים חתם לשנתיים נוספות במועדון. הוא השלים 90 דקות במחזור הפתיחה ונכלל בסגל בניצחון 1:2 על הפועל ניר רמת השרון

|
ים שפונט (עמית ששה סעדיה, מכבי פתח תקווה)
ים שפונט (עמית ששה סעדיה, מכבי פתח תקווה)

ים שפונט האריך את חוזהו במכבי פתח תקווה בשנתיים נוספות, עם אופציה לעונה שלישית. מדובר בעונה הרביעית של המגן הצעיר במועדון מאז הצטרף אליו ממכבי חיפה בקיץ 2022. שפונט, יליד 2008, משחק בקבוצת הנוער של המלאבסים תחת המאמן תמיר לוזון, ונחשב לאחד השחקנים המוערכים במחלקה.

השבוע הוא היה חלק מהסגל של מכבי פתח תקווה בניצחון 1:2 על הפועל ניר רמת השרון, במסגרת ליגת העל לנוער - משחק בו כבשו ליאם אלוק ויהונתן עוז. מדובר במשחק השני של העונה, לאחר שבמשחק הראשון פתח בהרכב והשלים 90 דקות.

שפונט, שמאחוריו כבר 102 הופעות בכל קבוצות מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, הגיע אל המועדון לאחר שעבר תחנות שונות בכדורגל הישראלי. את דרכו החל בבית"ר טוברוק בעונת 2017/18, עבר לאחר מכן למכבי חיפה, ובהמשך גם שיחק עונה אחת במכבי נתניה - לפני שהצטרף סופית למכבי פתח תקווה.

במועדון מביעים שביעות רצון מהתפתחותו של המגן הצעיר, ורואים בו חלק משמעותי מדור ההגנה הבא של הקבוצה. על אף שלא פתח במשחק האחרון, שפונט ממשיך ליהנות מאמון המערכת - וכעת גם מהבעת אמון חוזית שצפויה ללוות אותו לפחות עד תום עונת 2026/27.

