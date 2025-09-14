ביטון כיכב עם שלושער, 1:5 לב"ש על הפועל י-ם

השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 9
בכל פעם שהכדור ברגליים שלו משהו טוב קורה להפועל באר שבע. משחק אדיר, איזה עוצמות יש בשחקן הזה שכבש שלושער ראשון העונה.
השחקן המאכזב
תמיר חיימוביץ', ציון: 3
קיבל הזדמנות במרכז ההגנה ולא היה קיים. כל הזמן משחק לאחור, עדיין לא בנוי להתמודד עם התקפה מהסוג שיש לבאר שבע.
הפועל באר שבע יצאה הערב (ראשון) לאצטדיון טדי, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, שם פגשה את הפועל ירושלים המקומית והנחילה לה תבוסה 1:5, בזכות תצוגת שיא של דן ביטון. למעשה, המארחת עדיין לא הצליחה להנחיל הפסד לדרומיים מאז ששבה לליגה הבכירה.
ייתכן וזו התקופה הטובה ביותר של ביטון בקריירה. הקשר, שמשחק דרך קבע במדי נבחרת ישראל והפועל באר שבע, ואף בישל מול מולדובה בפגרה האחרונה, נראה נפלא מתחילת העונה והפעם, הצליח לשבור תקרת זכוכית נוספת כשרשם שלושער ראשון בקריירה. במאזנו עד כה חמישה שערים ובישול בשלושה משחקי ליגה בלבד.
הקיצוני של סגנית האלופה היה זה שפרץ את הסכר כבר בדקה השישית, הוסיף את השני שלו אחרי בישול גדול של קינגס קאנגווה, התכבד בשלושער מהנקודה הלבנה, אחרי שהוא סחט את הפנדל כשבעט כדור חופשי אל ידו של אוהד אלמגור ואפילו “עזר” לנדב זמיר לשים את השער העצמי שלו, אחרי שהגביה כדור קרן שהושמט מידיו של השוער.
בתווך, גיא מזרחי היה אחראי על השער המוזר ביותר הערב, כשמצא את עצמו בצד שמאל, חיפש את איגור זלאטנוביץ’ עם הגבהה אבל מצא את הרשת אחרי שהכדור הטעה את שוער המארחת. הירושלמים הצליחו רק לצמק, זאת בזכות הקפטן גיא בדש שכבש מול האקסית.
רן קוז’וק ושחקניו נראים נהדר עד כה ומעבר להיותם עם תשע נקודות בשלושה משחקים, הם הספיקו לכבוש כבר 17(!) גולים במהלך שלושת המחזורים הללו. זיו אריה ייאלץ לבצע שינויים, שכן אחרי כמות מחזורים זהה, קבוצתו יושבת במקום הלפני אחרון בטבלה, נטו בזכות הפרש שערים עדיף, כשהיא עדיין ללא נקודה.
מחצית שניה
-
'84
- אוהד אסולין שרק לפנדל! דן ביטון ניסה לכבוש מבעיטה חופשית, אוהד אלמגור שעמד בחומה נגע בידו ושלח את הקיצוני אל הנקודה הלבנה
-
'82
- אילון אלמוג נכנס מול האקסית, איגור זלאטנוביץ' הוא זה שיצא
-
'81
- גם אופיר דוידזאדה ראה את הכרטיס הצהוב
-
'80
- עידו עולי עלה לדקות הסיום של המשחק, ינאי דיסטלפלד הוחלף
-
'78
- ביטון עצר התקפה מתפרצת כשהפיל את סדריק דון וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'77
- אמיר גנאח הצטרף לרשימת השחקנים להם נדב זמיר הדף כדור, כשהצליח לסכן גם כן מרחוק אבל גם הפעם הכדור נהדף על ידי שוער המארחת
-
'76
- שוב ביטון ניסה מרחוק, שוב הוא נהדף על ידי זמיר. הקשר רוצה לרשום לעצמו שלושער ונותרה לו רבע שעה לעשות זאת
-
'71
- אלון תורג'מן הוא החילוף האחרון בפעימה הזו, כשנכנס על חשבון לוקאס ונטורה
-
'71
- אור בלוריאן הוחלף גם כן, אמיר גנאח נכנס במקומו
-
'71
- חילוף משולש בהפועל באר שבע. הלדר לופס הוא הראשון לפנות את מקומו על חשבון אופיר דוידזאדה
-
'68
- חילוף שני בהפועל ירושלים כשנתי שפראו החליף את איליי מדמון
-
'66
- הלדר לופס תפס בחולצת שחקן יריב והפך למוצהב השלישי של הדרומיים במשחק
-
'64
- ביטון כמעט השלים שלושער כשנותר באחד על אחד מול זמיר, אלא שהפעם השוער היה זה שיצא עם ידו על העליונה
-
'55
- שער! דן ביטון השלים צמד! הקיצוני של באר שבע לוהט והפעם שלח את הכדור לחלקו העליון של הרשת אחרי בישול גדול של קינגס קאנגווה, שהתכבד בבישול
-
'46
- אחרי שכמעט נכנס במהלך המחצית הראשונה, הראל שלום נכנס במקום אנדרו אידוקו שספג מכה והתקשה לשחק
מחצית ראשונה
-
'45
- מזרחי ראה שכדור אחד שלו כבר הלך לרשת, אז הוא ניסה שוב מרחוק, הפעם ממרכז המגרש אבל גם כאן, הבעיטה הלכה אל ידיו של זמיר
-
'44
- קינגס קאנגווה יצר לעצמו מצב ראשון כשגם הוא כמו יתר חבריו, בחן את זמיר מרחוק, אבל השוער קלט את הכדור
-
'38
- שוב ביטון ביצע את אותו המהלך דרכו ניסה לכבוש קודם לכן, כשהפעם הוא פספס את המסגרת עם כדור שהלך החוצה
-
'37
- כרטיס צהוב ראשון נשלף לצד הירושלמי, כשאיליי מדמון הוא זה שספג אותו
-
'34
- דן ביטון הגיב מיידית להחמצה של חברו לשעבר בקבוצה, גיא בדש, כשחתך למרכז מצד ימין ובעט מחוץ לרחבה כדור שנהדף בצורה טובה על ידי זמיר
-
'33
- מבצע מבריק של סדריק דון שפרץ ועבר בדרך שלושה שחקני באר שבע, הגיע לרגליו של גיא בדש שנותר פנוי לבדו בתוך הרחבה, אלא שבדש בעט למרכז השער, שם המתין אופיר מרציאנו שהדף את הכדור
-
'30
- הקצב גובר. זאהי אחמד הצליח להתל בצד הימני של הגנת הפועל ירושלים, עבר בין שני שחקנים ובעט כדור חזק, שלרוע מזלו הלך רק לצד הרשת
-
'28
- שער! גיא מזרחי מצא את עצמו באגף השמאלי וניסה להרים לאיגור זלאטנוביץ' ברחבה, אלא שההגבהה הייתה חדה כל כך שהיא נעצרה רק ברשת של נדב זמיר שהגיב מאוחר, והוציא את הכדור מרשתו בפעם השנייה במשחק
-
'25
- מצבים אין, צהובים יש, כשגם אור בלוריאן נכנס לפנקסו של אסולין אחרי עבירה על אוהד אלמגור
-
'20
- אמנם נכבש שער בשלב מוקדם, אך פרט לכך, הפועל באר שבע מניעה כדור בעוד שהפועל ירושלים בעיקר רודפת. שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו למצבים מאז אותו גול
-
'6
- שער! נראה כי הפגרה לא גרמה להפועל באר שבע להרים את הרגל מדוושת הגז, כשכבר במצב הראשון שלה, היא הצליחה למצוא את הרשת בזכות ערבובייה ברחבת הפועל ירושלים. הכדור, שנבעט על ידי איגור זלאטנוביץ', פגע בהגנה והגיע אל דן ביטון, שמול שער חשוף גלגל לשער
-
'3
- לוקאס ונטורה שב להרכב וכבר השאיר סימן, תרתי משמע, כשדרך על נועם מלמוד וספג כרטיס צהוב
-
'1
- השופט אוהד אסולין שרק לפתיחת המשחק. האם הפועל באר שבע תישאר מושלמת או שמא הפועל ירושלים תצליח לראשונה מאז ששבה לליגת העל, לנצח את היריבה?