יום ראשון, 14.09.2025 שעה 22:36

דן ביטון חוגג עם גיא מזרחי (אורן בן חקון)

ביטון כיכב עם שלושער, 1:5 לב"ש על הפועל י-ם

הקיצוני הלוהט כבש לראשונה בקריירה שלושה שערים, הותיר את קבוצתו מושלמת בליגה, ו"עזר" לזמיר לכבוש שער עצמי. מזרחי הוסיף בגול מוזר, בדש רק צימק

גיא בן זיו | 14/09/2025 20:15
יום ראשון, 14/09/2025, 20:15אצטדיון טדי - 3726 צופיםליגת העל Winner - מחזור 3
הפועל ב"ש
שער דן ביטון (5)
שער גיא מזרחי (28)
שער דן ביטון (54)
פנדל דן ביטון (84)
שער דן ביטון (92)
הסתיים
1 5
שופטת: אוהד אסולין
שער גיא בדש (60)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 9
בכל פעם שהכדור ברגליים שלו משהו טוב קורה להפועל באר שבע. משחק אדיר, איזה עוצמות יש בשחקן הזה שכבש שלושער ראשון העונה.
השחקן המאכזב
תמיר חיימוביץ', ציון: 3
קיבל הזדמנות במרכז ההגנה ולא היה קיים. כל הזמן משחק לאחור, עדיין לא בנוי להתמודד עם התקפה מהסוג שיש לבאר שבע.
הרכבים וציונים
 
 

הפועל באר שבע יצאה הערב (ראשון) לאצטדיון טדי, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, שם פגשה את הפועל ירושלים המקומית והנחילה לה תבוסה 1:5, בזכות תצוגת שיא של דן ביטון. למעשה, המארחת עדיין לא הצליחה להנחיל הפסד לדרומיים מאז ששבה לליגה הבכירה.

ייתכן וזו התקופה הטובה ביותר של ביטון בקריירה. הקשר, שמשחק דרך קבע במדי נבחרת ישראל והפועל באר שבע, ואף בישל מול מולדובה בפגרה האחרונה, נראה נפלא מתחילת העונה והפעם, הצליח לשבור תקרת זכוכית נוספת כשרשם שלושער ראשון בקריירה. במאזנו עד כה חמישה שערים ובישול בשלושה משחקי ליגה בלבד.

הקיצוני של סגנית האלופה היה זה שפרץ את הסכר כבר בדקה השישית, הוסיף את השני שלו אחרי בישול גדול של קינגס קאנגווה, התכבד בשלושער מהנקודה הלבנה, אחרי שהוא סחט את הפנדל כשבעט כדור חופשי אל ידו של אוהד אלמגור ואפילו “עזר” לנדב זמיר לשים את השער העצמי שלו, אחרי שהגביה כדור קרן שהושמט מידיו של השוער.

בתווך, גיא מזרחי היה אחראי על השער המוזר ביותר הערב, כשמצא את עצמו בצד שמאל, חיפש את איגור זלאטנוביץ’ עם הגבהה אבל מצא את הרשת אחרי שהכדור הטעה את שוער המארחת. הירושלמים הצליחו רק לצמק, זאת בזכות הקפטן גיא בדש שכבש מול האקסית.

רן קוז’וק ושחקניו נראים נהדר עד כה ומעבר להיותם עם תשע נקודות בשלושה משחקים, הם הספיקו לכבוש כבר 17(!) גולים במהלך שלושת המחזורים הללו. זיו אריה ייאלץ לבצע שינויים, שכן אחרי כמות מחזורים זהה, קבוצתו יושבת במקום הלפני אחרון בטבלה, נטו בזכות הפרש שערים עדיף, כשהיא עדיין ללא נקודה.

מחצית שניה
  • '84
  • החלטת שופט
  • אוהד אסולין שרק לפנדל! דן ביטון ניסה לכבוש מבעיטה חופשית, אוהד אלמגור שעמד בחומה נגע בידו ושלח את הקיצוני אל הנקודה הלבנה
  • '82
  • חילוף
  • אילון אלמוג נכנס מול האקסית, איגור זלאטנוביץ' הוא זה שיצא
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • גם אופיר דוידזאדה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '80
  • חילוף
  • עידו עולי עלה לדקות הסיום של המשחק, ינאי דיסטלפלד הוחלף
  • '78
  • כרטיס צהוב
  • ביטון עצר התקפה מתפרצת כשהפיל את סדריק דון וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '77
  • החמצה
  • אמיר גנאח הצטרף לרשימת השחקנים להם נדב זמיר הדף כדור, כשהצליח לסכן גם כן מרחוק אבל גם הפעם הכדור נהדף על ידי שוער המארחת
  • '76
  • החמצה
  • שוב ביטון ניסה מרחוק, שוב הוא נהדף על ידי זמיר. הקשר רוצה לרשום לעצמו שלושער ונותרה לו רבע שעה לעשות זאת
ג'וניור דיופ ביציע בא לצפות בחבריו החדשים לקבוצה (אורן בן חקון)ג'וניור דיופ ביציע בא לצפות בחבריו החדשים לקבוצה (אורן בן חקון)
  • '71
  • חילוף
  • אלון תורג'מן הוא החילוף האחרון בפעימה הזו, כשנכנס על חשבון לוקאס ונטורה
  • '71
  • חילוף
  • אור בלוריאן הוחלף גם כן, אמיר גנאח נכנס במקומו
  • '71
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל באר שבע. הלדר לופס הוא הראשון לפנות את מקומו על חשבון אופיר דוידזאדה
סדריק דון מנסה ללחוץ את אור בלוריאן (אורן בן חקון)סדריק דון מנסה ללחוץ את אור בלוריאן (אורן בן חקון)
  • '68
  • חילוף
  • חילוף שני בהפועל ירושלים כשנתי שפראו החליף את איליי מדמון
  • '66
  • כרטיס צהוב
  • הלדר לופס תפס בחולצת שחקן יריב והפך למוצהב השלישי של הדרומיים במשחק
  • '64
  • החמצה
  • ביטון כמעט השלים שלושער כשנותר באחד על אחד מול זמיר, אלא שהפעם השוער היה זה שיצא עם ידו על העליונה
שחקני הפועל באר שבע מאושרים (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע מאושרים (אורן בן חקון)
קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה. הצמד חזר לחייך יחדיו (אורן בן חקון)קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה. הצמד חזר לחייך יחדיו (אורן בן חקון)
דן ביטון בא לחבק את קינגס קאנגווה אחרי שבישל לו את השער השלישי (אורן בן חקון)דן ביטון בא לחבק את קינגס קאנגווה אחרי שבישל לו את השער השלישי (אורן בן חקון)
  • '55
  • שער
  • שער! דן ביטון השלים צמד! הקיצוני של באר שבע לוהט והפעם שלח את הכדור לחלקו העליון של הרשת אחרי בישול גדול של קינגס קאנגווה, שהתכבד בבישול
  • '46
  • חילוף
  • אחרי שכמעט נכנס במהלך המחצית הראשונה, הראל שלום נכנס במקום אנדרו אידוקו שספג מכה והתקשה לשחק
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • מזרחי ראה שכדור אחד שלו כבר הלך לרשת, אז הוא ניסה שוב מרחוק, הפעם ממרכז המגרש אבל גם כאן, הבעיטה הלכה אל ידיו של זמיר
  • '44
  • החמצה
  • קינגס קאנגווה יצר לעצמו מצב ראשון כשגם הוא כמו יתר חבריו, בחן את זמיר מרחוק, אבל השוער קלט את הכדור
דן ביטון מנסה לברוח לאופק נדיר (אורן בן חקון)דן ביטון מנסה לברוח לאופק נדיר (אורן בן חקון)
  • '38
  • החמצה
  • שוב ביטון ביצע את אותו המהלך דרכו ניסה לכבוש קודם לכן, כשהפעם הוא פספס את המסגרת עם כדור שהלך החוצה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון נשלף לצד הירושלמי, כשאיליי מדמון הוא זה שספג אותו
גיא בדש מנסה לעבור את מתן בלטקסה (אורן בן חקון)גיא בדש מנסה לעבור את מתן בלטקסה (אורן בן חקון)
  • '34
  • החמצה
  • דן ביטון הגיב מיידית להחמצה של חברו לשעבר בקבוצה, גיא בדש, כשחתך למרכז מצד ימין ובעט מחוץ לרחבה כדור שנהדף בצורה טובה על ידי זמיר
  • '33
  • החמצה
  • מבצע מבריק של סדריק דון שפרץ ועבר בדרך שלושה שחקני באר שבע, הגיע לרגליו של גיא בדש שנותר פנוי לבדו בתוך הרחבה, אלא שבדש בעט למרכז השער, שם המתין אופיר מרציאנו שהדף את הכדור
  • '30
  • החמצה
  • הקצב גובר. זאהי אחמד הצליח להתל בצד הימני של הגנת הפועל ירושלים, עבר בין שני שחקנים ובעט כדור חזק, שלרוע מזלו הלך רק לצד הרשת
גיא מזרחי על גג העולם (אורן בן חקון)גיא מזרחי על גג העולם (אורן בן חקון)
גיא מזרחי בטירוף (אורן בן חקון)גיא מזרחי בטירוף (אורן בן חקון)
נדב זמיר נכנע להגבהה של גיא מזרחי (אורן בן חקון)נדב זמיר נכנע להגבהה של גיא מזרחי (אורן בן חקון)
  • '28
  • שער
  • שער! גיא מזרחי מצא את עצמו באגף השמאלי וניסה להרים לאיגור זלאטנוביץ' ברחבה, אלא שההגבהה הייתה חדה כל כך שהיא נעצרה רק ברשת של נדב זמיר שהגיב מאוחר, והוציא את הכדור מרשתו בפעם השנייה במשחק
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • מצבים אין, צהובים יש, כשגם אור בלוריאן נכנס לפנקסו של אסולין אחרי עבירה על אוהד אלמגור
  • '20
  • אחר
  • אמנם נכבש שער בשלב מוקדם, אך פרט לכך, הפועל באר שבע מניעה כדור בעוד שהפועל ירושלים בעיקר רודפת. שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו למצבים מאז אותו גול
שחקני הפועל באר שבע חוגגים שער מוקדם (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע חוגגים שער מוקדם (אורן בן חקון)
דן ביטון חוגג עם גיא מזרחי (אורן בן חקון)דן ביטון חוגג עם גיא מזרחי (אורן בן חקון)
דן ביטון מנצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש (אורן בן חקון)דן ביטון מנצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש (אורן בן חקון)
  • '6
  • שער
  • שער! נראה כי הפגרה לא גרמה להפועל באר שבע להרים את הרגל מדוושת הגז, כשכבר במצב הראשון שלה, היא הצליחה למצוא את הרשת בזכות ערבובייה ברחבת הפועל ירושלים. הכדור, שנבעט על ידי איגור זלאטנוביץ', פגע בהגנה והגיע אל דן ביטון, שמול שער חשוף גלגל לשער
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • לוקאס ונטורה שב להרכב וכבר השאיר סימן, תרתי משמע, כשדרך על נועם מלמוד וספג כרטיס צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין שרק לפתיחת המשחק. האם הפועל באר שבע תישאר מושלמת או שמא הפועל ירושלים תצליח לראשונה מאז ששבה לליגת העל, לנצח את היריבה?
קהל אוהדי הפועל באר שבע הגיע לטדי (אורן בן חקון)קהל אוהדי הפועל באר שבע הגיע לטדי (אורן בן חקון)
קהל אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)קהל אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל באר שבע בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני השריקה (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני השריקה (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים מאוחדים לפני השריקה (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים מאוחדים לפני השריקה (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד