ביטון כיכב עם שלושער, 1:5 לב"ש על הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין דן ביטון, ציון: 9

בכל פעם שהכדור ברגליים שלו משהו טוב קורה להפועל באר שבע. משחק אדיר, איזה עוצמות יש בשחקן הזה שכבש שלושער ראשון העונה. דן ביטון, ציון: 9בכל פעם שהכדור ברגליים שלו משהו טוב קורה להפועל באר שבע. משחק אדיר, איזה עוצמות יש בשחקן הזה שכבש שלושער ראשון העונה. השחקן המאכזב תמיר חיימוביץ', ציון: 3

קיבל הזדמנות במרכז ההגנה ולא היה קיים. כל הזמן משחק לאחור, עדיין לא בנוי להתמודד עם התקפה מהסוג שיש לבאר שבע. תמיר חיימוביץ', ציון: 3קיבל הזדמנות במרכז ההגנה ולא היה קיים. כל הזמן משחק לאחור, עדיין לא בנוי להתמודד עם התקפה מהסוג שיש לבאר שבע.

הרכבים וציונים

הפועל באר שבע יצאה הערב (ראשון) לאצטדיון טדי, זאת במסגרת המחזור השלישי בליגת העל, שם פגשה את הפועל ירושלים המקומית והנחילה לה תבוסה 1:5, בזכות תצוגת שיא של דן ביטון. למעשה, המארחת עדיין לא הצליחה להנחיל הפסד לדרומיים מאז ששבה לליגה הבכירה.

ייתכן וזו התקופה הטובה ביותר של ביטון בקריירה. הקשר, שמשחק דרך קבע במדי נבחרת ישראל והפועל באר שבע, ואף בישל מול מולדובה בפגרה האחרונה, נראה נפלא מתחילת העונה והפעם, הצליח לשבור תקרת זכוכית נוספת כשרשם שלושער ראשון בקריירה. במאזנו עד כה חמישה שערים ובישול בשלושה משחקי ליגה בלבד.

הקיצוני של סגנית האלופה היה זה שפרץ את הסכר כבר בדקה השישית, הוסיף את השני שלו אחרי בישול גדול של קינגס קאנגווה, התכבד בשלושער מהנקודה הלבנה, אחרי שהוא סחט את הפנדל כשבעט כדור חופשי אל ידו של אוהד אלמגור ואפילו “עזר” לנדב זמיר לשים את השער העצמי שלו, אחרי שהגביה כדור קרן שהושמט מידיו של השוער.

בתווך, גיא מזרחי היה אחראי על השער המוזר ביותר הערב, כשמצא את עצמו בצד שמאל, חיפש את איגור זלאטנוביץ’ עם הגבהה אבל מצא את הרשת אחרי שהכדור הטעה את שוער המארחת. הירושלמים הצליחו רק לצמק, זאת בזכות הקפטן גיא בדש שכבש מול האקסית.

רן קוז’וק ושחקניו נראים נהדר עד כה ומעבר להיותם עם תשע נקודות בשלושה משחקים, הם הספיקו לכבוש כבר 17(!) גולים במהלך שלושת המחזורים הללו. זיו אריה ייאלץ לבצע שינויים, שכן אחרי כמות מחזורים זהה, קבוצתו יושבת במקום הלפני אחרון בטבלה, נטו בזכות הפרש שערים עדיף, כשהיא עדיין ללא נקודה.