מכבי שעריים הובסה 14:1 בידי מ.ס ירוחם

בשעה טובה נפתחה לה ליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, לעונת המשחקים 2025/26. ארבעה מחוזות, שניים בצפון ועוד שניים בדרום, הניבו מחזור פתיחה בדיוק כפי שציפינו. בדרום א', בין המוליכות, תמצאו את בית"ר תל אביב/חולון. בדרום ב', בין המוליכות, תמצאו את שדרות ושיכון המזרח. בצפון א', בין המוליכות, תמצאו את בני ממב"ע ובצפון ב', בין המוליכות, תמצאו שמונה קבוצות (המחזור הסתיים בלא תוצאות תיקו).

| ליגה ב' דרום א'

המחזור הראשון החל בניצחונותיהן של א.ס לזרוס חולון, העולה החדשה לליגה, בית"ר תל אביב/חולון, ששינתה בקיץ את שמה, הפועל הוד השרון והפועל 'בני רגב' לוד. הכח מכבי עמידר רמת גן והפועל מחנה יהודה, במשחקיהן, אכזבו ב-1:1. עירוני בית דגן הובסה 3:0 בידי העולה החדשה, לזרוס חולון. מכבי ע. כפר יונה, עולה חדשה נוספת, הפסידה אף היא 3:0 להוד השרון.

א.ס. לזרוס חולון – עירוני בית דגן 0:3 (הבקיעו לחולון: מאי מזל, אלעד אליאס ומיכאל בן אבי)

הפועל 'בני רגב' לוד – הפועל קריית אונו 1:2 (הבקיע ללוד: שלום אדרי עם צמד; הבקיע לקריית אונו: אופק בלסאן)

הכח מכבי עמידר רמת גן – הפועל מחנה יהודה 1:1 (הבקיע לרמת גן: פיני מתנה; הבקיע למחנה יהודה: אבי חי)

בית"ר תל אביב חולון – בני ג'לג'וליה 3:4 (הבקיעו לתל אביב/חולון: יאיר שפונגין, עומר יעקוב, גיא שטח ותומר פרידמן; הבקיעו לג'לג'וליה: איסלאם אבו נעמה עם צמד ואיסלאם דסוקי)

מכבי עירוני עמישב פתח תקווה – בית"ר רמת גן 2:2 (הבקיע לפתח תקווה: רוי בקר עם צמד; הבקיעו לרמת גן: גיא רוזנבלום ורואי לוי)

בית"ר פתח תקווה – בית"ר כפר סבא 1:1 (הבקיע לפתח תקווה: שי רוטמן; הבקיע לכפר סבא: אפיק דומר מימי)

מ.ס. בני יפו אורתודוכסים – הפועל כפר קאסם 2:2 (הבקיע ליפו: בר יצחק עם צמד; הבקיעו לכפר קאסם: מעאד עאמר ומוסטפה מורעב)

הפועל הוד השרון – מכבי עירוני כפר יונה 0:3 (הבקיעו להוד השרון: גיל פחימה, יהלי כהן ואורי נורליאן)

| ליגה ב' דרום ב'

היורדת הטרייה מליגה א' דרום, מכבי שעריים, שקיוותה כי העירייה תביא אור ירוק לאיחוד, התבזתה במסגרת המחזור הראשון כשהפסידה 14:1, הפסד שלא זכור בקרב השערוקים בשנים האחרונות. מ.ס הפועל ירוחם הייתה עדיפה פי כמה וכמה מאסופת השחקנים שהגיעו בכדי להעמיד קבוצה בשעריים. אם כך יימשך המצב, ירידה לליגה ג' היא כמעט ודאית.

לצד התוצאה המטורפת הזו, מ.כ שדרות השיגו ניצחון קטן ויקר ערך (0:1) מול איחוד צעירי אבו גוש. מכבי עירוני נתיבות השיגה אף היא ניצחון בכורה, לאחר 1:3 על הפועל אשדוד. שלוש קבוצות נוספות שחזרו הביתה עם חיוך לנוכח ניצחונות היו עירוני בית שמש, מ.ס שיכון המזרח ומ.ס רמלה. הפועל אשקלון ומ.כ. ערד, העולות החדשות, שנפגשו ראש בראש, נפרדו ב-0:0 מאכזב.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

בני אילת – מ.ס. שיכון המזרח 3:1 (הבקיע לאילת: אחמד כריים; הבקיעו לשיכון: ניב ביליפנט עם צמד ואקאלו מקטה)

עירוני בית שמש – מכבי באר שבע 1:4 (הבקיעו לבית שמש: נמרוד שמש עם שלושער ויונתן אליאס; הבקיע לבאר שבע: ירדן בוארון)

מ.ס. רמלה – מכבי באר יעקב 0:3 (הבקיעו לרמלה: אור טקה עם צמד ועידן בן עזרא)

בית"ר ע. קריית גת – הפועל שגב שלום 1:1 (הבקיע לקריית גת: עילי שלמה; הבקיעו לשגב שלום: עומיר טראבין)

מכבי שעריים – מ.ס. הפועל ירוחם 14:1 (הבקיע לשעריים: אושרי בוארון; הבקיעו לירוחם: אדיר מדלסי עם רביעייה, מתן אפריאט עם צמד, דניאל קראדי עם צמד, אפק עטר עם צמד, גילאור פרץ, בן אבידן, רותם בסטקר ושי ביטון)

מ.כ. ערד – הפועל אשקלון 0:0

מכבי עירוני נתיבות – הפועל אשדוד 1:3 (הבקיעו לנתיבות: מחמד אלנצאצרה, נעם מזל ומאור כהן; הבקיע לאשדוד: הדר לוי)

איחוד צעירי אבו גוש – מ.כ. שדרות 1:0 (הבקיע לשדרות: ירין אבוקסיס)

נמרוד שמש (יונתן גינזבורג)

| ליגה ב' צפון א'

בין אלו שחזרו הבית עם חיוך, אפשר היה למצוא את מ.ס בני ממב"ע הגולן והגליל, שעברה שנה קשה במיוחד ואיבדה בניה ובנותיה כחלק מהמלחמה בלבנון. עוד בצמרת, לאחר ניצחונות: הפועל בני בענה ומכבי אחווה שעב. המשחק בין בית"ר נהריה (עם אליאור סיידר) והפועל איחוד בני סמיע נדחה ל-15/09.

הפועל דיר חנא – הפועל בני עין מאהל 1:1 (הבקיע לדיר חנא: מופלח עזאם; הבקיע לעין מאהל: סעיד דיאב)

הפועל בני ג'דיידה מכר – מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל 5:1 (הבקיע לג'דיידה מכר: עומר עבאדי; הבקיעו לבני ממב"ע: נאג'י אבו ג'בל עם צמד, עידן בנימין עם צמד ומוחמד נג'ם עם שער עצמי)

מ.ס. צעירי כפר מנדא – הפועל בני בענה 2:0 (הבקיעו לבענה: מחמוד מנאע ועלי אבו ריא)

מ.ס. בני ממב'ע הגולן והגליל (צילום וחיד זיאדה - אתר אלבורג')

מכבי אחווה שעב – מכבי בני אבו סנאן 0:3 (הבקיעו לשעב: עובאדיה רפאעי עם צמד ואחמד עכריה)

מ.כ. שפרעם – הפועל כאוכב 0:3 (הבקיע לשפרעם: מוחמד נג'מי עם שלושער)

בני מג'אר – מ.כ. אחווה כפר מנדא 1:0 (הבקיע לכפר מנדא: נאסר עואד)

מכבי איחוד בני אבטין – מכבי בני ג'דיידה מכר 1:1 (הבקיע לאבטין: מוחמד עמרייה; הבקיע לג'דיידה מכר: מוחמד קדורה)

בית"ר נהריה – הפועל איחוד בני סמיע (15/09, נהריה 3 סינתטי, 20:00)

| ליגה ב' צפון ב'

המחזור הראשון החל עם שמונה תוצאות ניצחון, לא פחות, כשאף אחד מהמשחקים שהתקיימו לא הסתיימו בתוצאת תיקו, כך שהטבלה מתחלקת בין אלו שהשיגו שלוש נקודות לבין אלו עם אפס נקודות לעת עתה. בין אלו שהשיגו ניצחונות, אפשר למצוא את בית"ר חיפה, הפועל דליית אל כרמל, מ.ס. טירת הכרמל והפועל איחוד בני ג'ת שניצחו את ערן לוי ומ.כ אור עקיבא בתוצאה 1:4.

מ.ס. טירת הכרמל – הפועל רמות מנשה מגידו 0:5 (הבקיעו לטירת הכרמל: שלומי סויד עם צמד, ראמי עלי, נועם בראון ושלהב ארגינטרו)

מ.ס. צעירי חיפה – מ.ס. בני קלנסוואה 1:5 (הבקיעו לחיפה: האדי משיעל עם צמד, מוסטפא טאהא, עבד מורג'אן ונתנאל סהלה; הבקיע לקלנסוואה: עמרם אוטמזגין)

מ.כ. אור עקיבא – הפועל איחוד בני ג'ת 4:1 (הבקיע לאור עקיבא: ערן לוי; הבקיעו לג'ת: אמין מחאג'נה, מוחמד שרקייה, סלים גנאמי ומוחמד נאטור)

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

הפועל בני ערערה עארה – בית"ר חיפה 2:0 (הבקיע לחיפה: רוני פיליצ'נקו עם צמד)

הפועל יפיע – מ.כ. כבביר 9:1 (הבקיע ליפיע: אורי רביבו; הבקיעו לכבביר: עומר מהג'ה עם חמישייה, רמי חנפה עם שלושער ומחמוד עבאס)

מ.ס. כדורגל משהד – מ.ס. צעירי כפר כנא 2:1 (הבקיע למשהד: מוחמד טאהא; הבקיעו לכפר כנא: אופק מרום ומוחמד חמדוני)

בית'ר חיפה (באדיבות המועדון)

מ.כ. צעירי חיפה – הפועל דליית אל כרמל 3:1 (הבקיע לחיפה: מוחמד מחאג'נה; הבקיעו לדליית אל כרמל: נדב מוסינקו, ריאן חלבי ועווד עמאש)

איחוד בני באקה – מכבי אחי איכסאל 0:6 (הבקיעו לבאקה: אחמד שומלי עם צמד, מוחמד סעדיה, אסלאם מואסי, אור אליהו ומוחמד גרה)