יום ראשון, 14.09.2025 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ונטורה ומרציאנו יפתחו בב"ש: חייבים גישה נכונה

הקבוצה רוצה להישאר מושלמת גם אחרי הפועל ירושלים: "לא היה קל נגדם גם כשהיו ב-9 שחקנים". במועדון סומכים על השוער הוותיק: "אופיר דוגמה למופת"

|
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)
לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)

אחרי פתיחת עונה טובה עם שני ניצחונות משני משחקים, הפועל באר שבע רוצה להמשיך הערב (ראשון, 20:15) את המומנטום כשתתארח באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים. הקבוצה של רן קוז’וק צברה כאמור עד כה שש נקודות משש אפשריות, עם ניצחון דרמטי 4:2 על מכבי נתניה בחוץ וניצחון היסטורי 0:7 על עירוני טבריה, התוצאה הגבוהה בתולדות המועדון במסגרת הליגה. בב"ש רוצים לשמור על מאזן מושלם ולסגור שלושה מחזורים עם שלושה ניצחונות.

"זה שהפועל ירושלים הפסידה בשני המשחקים שלה בליגה, לא אומר כלום ושום דבר", אמרו בבירת הנגב, "עדיין זאת קבוצה מאומנת עם שחקנים איכותיים מאוד, בעונה שעברה לא היה קל נגדם גם כשהם היו בתשעה שחקנים. המשחק נגד טבריה הוא כבר זיכרון רחוק, אבל נהיה חייבים להביא את ההתלהבות והגישה הנכונה כדי לנצח". 

אחד הסיפורים לקראת המשחק הוא החזרה של לוקאס ונטורה ל-11. הקשר הברזילאי, שעמד במרכז סערה כשסירב לשחק מול נתניה ונענש לאחר מכן, שב לסגל במחזור הקודם ואף נכנס כמחליף, כך שהסערה מבחינת כל הצדדים חלפה. במועדון מרוצים מהגישה שהפגין מאז ולכן הוא צפוי לחזור להרכב הראשון, כשאמיר גנאח או זאהי אחמד יפנו את מקומם. 

לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

מאמן הקבוצה רן קוז’וק מעדיף להמשיך באותו מערך שהביא לו את שני המשחקים הטובים נגד נתניה ובעיקר מול טבריה. איגור זלטאנוביץ’ יקבל שוב את הקרדיט בחוד אחרי צמד שערי הבכורה, כמו כן מקווים להמשכיות אצל שחקני הנבחרת אליאל פרץ ודן ביטון שהגיעו בכושר מצוין ממשחקי הנבחרת.

בין הקורות צפוי שינוי כפוי. ניב אליאסי, שנפצע באימון הנבחרת, ייעדר לפחות בשלושת המשחקים הקרובים. אופיר מרציאנו יחליף אותו בין הקורות, כאשר במועדון משדרים ביטחון מלא ביכולתו של השוער הוותיק, כפי שעשה בעונה שעברה במסע בגביע המדינה.

אופיר מרציאנו (רדאד גאופיר מרציאנו (רדאד ג'בארה)

"אופיר דוגמה למופת, אין דברים כאלה. הגיעה עכשיו ההזדמנות שלו, אנחנו סומכים עליו במאה אחוז", אמרו בקבוצה. הבלם הסנגלי גיבריל דיופ, שערך ביום שישי את אימון הבכורה, אמור להיות בסגל. נכון לרגע זה, כ-1,350 כרטיסים נמכרו עבור אוהדי באר שבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */