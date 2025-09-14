"אחרי ברזיל אני מוכן לאמן רק את ריאל מדריד"

קרלו אנצ’לוטי העניק ראיון למגזין ‘פראנס פוטבול’ במטה התאחדות הכדורגל הברזילאית, ושוחח בו על ההרפתקה החדשה שלו כמאמן נבחרת ברזיל, על העונה האחרונה בריאל מדריד ועל נושאים חמים נוספים כמו יחסיו עם ויניסיוס והגעתו של קיליאן אמבפה לסנטיאגו ברנבאו בעונה שעברה. בטון רגוע התייחס קרלטו לכל הנושאים שהוצגו בפניו והשאיר ציטוט בלתי נשכח: “המועדון היחיד שאוכל לאמן אחרי ברזיל הוא ריאל מדריד”.

על ההסתגלות לברזיל: “עבורי זה פשוט להסתגל. הקצב שונה. אני צריך להיטמע בתרבות של המדינה, ולכן התמקמתי בריו. כאן מצאתי התאחדות מאורגנת מאוד, כולם נהדרים ונלהבים. אנחנו עובדים בסביבה מקצועית מצוינת. הגעתי עם העוזרים שלי, ולא הייתי צריך שום דבר נוסף. המבנה מושלם”.

על השאלה אם זכייה במונדיאל היא חובה כמו זכייה בצ’מפיונס עם ריאל מדריד: “זו חובה לנסות. אף אחד לא חייב לנצח. מי בכדורגל חייב לנצח? אפילו מי שחושב שהוא הטוב ביותר, לא חייב. כל כך הרבה דברים יכולים לשנות תוצאה. הייתי בריאל מדריד שש שנים ולא זכיתי בשש ליגות האלופות. זכיתי בשלוש”.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

אם קשה לאמן מדינה אחרת כמאמן איטלקי: “לא, זה לא קשה”.

מה יקרה אם ברזיל תפגוש את איטליה: “זה יהיה מאוד מסובך (צוחק). אבל ברזיל צריכה לנצח”.

על האם קל לאמן את ויניסיוס: “כמובן. היחסים שלי עם ויני פנטסטיים; הוא עושה מה שאני מבקש. אף פעם לא היו לי בעיות איתו. אבל עם נבחרת לא צריך להתמודד עם זה לעיתים קרובות. אם שחקן לא מרוצה מהתפקיד שלו, אין בעיה, אני אקרא למישהו אחר. כבר אין לי את החובה שהייתה לי במועדון לנהל שחקן עונה שלמה”.

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

על אי זימונו של ניימאר והאם זו בעיה: “נבחרת חייבת לאגד את השחקנים הכי מוכשרים. זה ברור, נכון? אבל שחקן מוכשר חייב להיות גם בכושר גופני מלא. הוא חייב להיות על 100%, לא על 80%. ניימאר משתפר בכושרו. אין ספק שהוא השחקן הברזילאי הכי מוכשר. הייתה לו בעיה פיזית קטנה והוא התאושש די מהר. אבל אני רוצה שהוא יהיה באמת כשיר כדי שיוכל לשחק. הוא יוכל להשתתף במונדיאל אם יהיה בכושר גופני טוב. מהבחינה הטכנית אין ויכוח. המטרה שלו חייבת להיות להיות מוכן ביוני. לא משנה אם הוא יהיה בסגל באוקטובר, בנובמבר או במרץ”.

איזו נבחרת תזכה במונדיאל הבא: “אני חושב שהאלופה תהיה הנבחרת שמגינה הכי טוב, לא זו שתוקפת הכי טוב. זה הכדורגל”.

על העונה האחרונה בריאל מדריד: “זו הייתה עונה מורכבת. לא השגנו את ההצלחה שרצינו. היו לנו יותר מדי פציעות בהגנה, וזה הקשה מאוד להרכיב קבוצה יציבה שתתמוך באיכות ההתקפית שלנו. מיליטאו, אנטוניו רודיגר, דויד אלאבה, פרלאן מנדי, דני קרבחאל... יש הרבה שחקנים חשובים. היו משחקים שבהם היו לנו רק שני מגנים בהרכב, ואחד מהם, ראול אסנסיו, הגיע מהנוער, למרות ששיחק טוב”.

"הייתה עונה מורכבת". קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

על השאלה אם ברזיל תהיה משרת האימון האחרונה שלו: “המועדון היחיד שאוכל לאמן אחרי ברזיל הוא ריאל מדריד. לא, אני לא חושב שזה יקרה. ובכן, יש לי חוזה לשנה. אחרי זה הכל יכול לקרות. אני יכול להישאר עוד שנתיים. או ארבע. להתכונן למונדיאל נוסף. חתמתי לשנה כי חשבתי שזה הדבר הנכון ביחס לטורניר הקרוב. אבל אני מאוד שמח כאן”.

על אם קל לאמן את אמבפה: “קל מאוד. בשנה אחת אמבפה אף פעם לא ביקש ממני כלום – לא לבעוט פנדלים, לא לשחק, לא לא לשחק, לא לבעוט בעיטות חופשיות... כלום. הוא תמיד התנהג מצוין, בצניעות רבה. והוא רשם עונה אישית גדולה מאוד, עם 44 שערים. אני חושב שהעונה השנייה שלו תהיה טובה יותר כי הוא כבר הסתגל וחבריו מכירים אותו היטב”.

האם הבחירה להציב אותו כחלוץ 9 הייתה לאחר שיחה איתו: “ממש לא. עבורי, אמבפה הוא חלוץ מרכזי. שם הוא מבטא הכי טוב את איכויותיו. הוא מהיר, טכני, מוכשר, יודע לשלב במהירות במצבים צפופים. לכן עליו להיות קרוב לשער. באגף יהיו לו אותן איכויות, כמובן, אבל אני חושב שהוא יכבוש פחות. האינטנסיביות בכדורגל עלתה בשנים האחרונות, והדרישות הפיזיות משחקני האגף גדולות בהרבה מבעבר. נדרשת מהם יותר ויותר עבודה. לאמבפה עדיף להיות מקדימה”.

קיליאן אמבפה (LA LIGA)

למה אמבפה לא אוהב להגן: “זה לא שהוא לא אוהב להגן. זה שעם התכונות שלו מבקשים ממנו בעיקר להבקיע”.

אם קשה לשכנע את ההנהלה שקבוצה היא לא רק כוכבים: “אני חושב שהחתמת אמבפה הייתה דבר מצוין. אחרי העזיבה של בנזמה (ב־2023), ריאל מדריד החתימה את חוסלו, שהיה טוב כשהוא שיחק. אבל מועדון כמו ריאל מדריד צריך חלוץ כמו אמבפה. כמו בנזמה. כמו אמיליו בוטרגניו. חלוץ של ריאל מדריד. אני מתעקש, אבל בתחילת העונה שעברה אף אחד לא חשב שנאבד שחקנים חיוניים כמו קרבחאל לזמן כה ממושך. אפשר להחליף אותו מבחינה טכנית, כן. אבל אי אפשר להחליף מה שהוא מייצג בחדר ההלבשה”.

אם התקופה שלו בפ.ס.ז’ הייתה מרירה: “לא. אולי היו בעיות באותה תקופה, אבל אני שומר על יחסים טובים מאוד עם נאסר אל חלאיפי. הייתי מאוד שמח כשפ.ס.ז’ סוף סוף זכתה בליגת האלופות. הם זכו בצדק, שיחקו ברמה גבוהה מאוד: טכנית, פיזית, ארגונית. אבל יש לי זיכרונות טובים מאוד מהשנה וחצי שלי בפאריס. דיברתי על זה לאחרונה עם מרקיניוס”.

אנצ'לוטי שמח בשבילם. שחקני פ.ס.ז' (רויטרס)

על עזיבתו את פ.ס.ז’: “רציתי לעזוב. פ.ס.ז’ לא רצתה שאעזוב. נאסר אפילו רצה לחדש את החוזה שלי. נכון, הגישה של המועדון אחרי הפסד בניס בדצמבר לא הייתה טובה (פ.ס.ז’ נתנה לי אולטימטום לפני משחק ליגת האלופות מול פורטו). אבל אם הייתי רוצה להישאר, הייתי יכול”.

על הליגה הצרפתית: “זו ליגה שצריכה יותר תחרות. היא צריכה שמארסיי, ליון וניס יצמחו כדי להציע יותר תחרותיות”.

אם יש יותר מדי משחקים: “נגרם יותר מדי נזק לשחקנים. יותר מדי פציעות. ואיכות משחקים נמוכה יותר”.

על מה שחשב על מונדיאל המועדונים: “נגרם נזק עצום לשחקנים. הרעיון של התחרות טוב למדי. אבל היא צריכה להיות חלק מלוח שנה אחר. עם זאת, פיפ”א תמיד רוצה יותר משחקים, אופ”א רוצה צ’מפיונס עם יותר משחקים, הליגות ברובן לא רוצות להקטין מ־20 ל־18 קבוצות, וחלק מההתאחדויות אפילו רוצות יותר משחקים”.

שחקני פ.ס.ז' בתמונה הקבוצתית במונדיאל הקבוצות (רויטרס)

אם הכדורגל הבין-לאומי איבד מחשיבותו: “בשל ריבוי התחרויות, כן, הכדורגל הבינלאומי איבד מחשיבותו. אבל לא המונדיאל. זו התחרות היחידה שכל העולם יצפה בה”.

מהו סגנון בכדורגל לדעתו: “סגנון לא תלוי בך. הוא תלוי בשחקנים שיש לך. פפ גווארדיולה הטמיע סגנון עם צ’אבי, אינייסטה, בוסקטס וליאו מסי. אני חושב שגם יורגן קלופ הטמיע סגנון, כדורגל מבוסס אינטנסיביות ולחץ, כי היו לו שחקנים עם התכונות האלה. להפך: גווארדיולה לא היה מצליח להטמיע את הסגנון שלו עם השחקנים של קלופ, וקלופ לא היה מצליח להחיל לחץ עם צ’אבי, אינייסטה, בוסקטס ומסי”.

על השאלה אם הרוגע שלו הוא סגנון: “זה לא סגנון טקטי. היכולת שאני מתגאה בה היא לנהל אנשים. לא שחקנים. אנשים”.