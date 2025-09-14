"הסגל מוכן להתחרות גם אם לא נוסיף עוד שחקן"

מכבי חיפה חוזרת מפגרת הנבחרות ותפגוש מחר (שני, 20:00) את מ.ס אשדוד למשחק חשוב. הירוקים מגיעים אחרי התיקו המאופס בטדי נגד בית”ר ירושלים ורוצים לחזור למסלול הניצחונות. לקראת המשחק, המאמן דייגו פלורס קיים מסיבת עיתונאים, אשר הועברה בשידור חי כאן באתר. בתוך כך, במועדון החליטו על הקפאת הספרה 6 ששימשה את גדי קינדה ז”ל, לשנה אחת. קשר הרכש פיטר אגבה לא צפוי להיכלל בסגל למשחק הקרוב, אך אמור להיות זמין לדרבי החיפאי.

דייגו פלורס אמר לקראת המשחק: "התכוננו בשבועיים האלה הרבה, אנחנו מכבדים את היריבה שהיה לנו קשה נגדה בעונה שעברה. אנחנו יודעים איך לשחק ומה האסטרטגיה שלנו, השחקנים עשו עבודה טובה בפגרה ואנחנו מחכים למשחק מול האוהדים שלנו. הכרנו את פיטר אגבה, קראתי לו למשרד שלי ודיברנו, כשהוא ישלים יותר אימונים גם נכיר יותר טוב וכבר התחלנו לעבוד ביחד”.

פלורס: "הכל יכול לקרות עד היום האחרון"

האם יש לך קבוצה טובה יותר מאשר לפני שבועיים?

"כן, כשיש חידוש בקבוצה זה תמיד טוב לאנרגיות ולשחקנים, כי דברים קטנים בסגל משתנים. אנחנו מרוצים מאוד משחקני הרכש וחושבים שתהיה לנו קבוצה טובה יותר, אבל זה גם תלוי בהם ובנו לגבי איך שנהיה איתם. אנחנו מקווים שזה ישפר את הקבוצה”.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מה השתנה בין העונה שעברה לעונה בזו בפילוסופיה שלך של קודם לא לספוג?

“אנחנו רק באמצע העונה, אבל זו אחת המטרות. יודעים שעלינו לנצח, יודעים שצריכים לכבד את ה-DNA של המועדון לתקוף, אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים הרבה תמיכה מקהל שרוצה לבוא ולראות כדורגל טוב בסמי עופר והעקרונות שלנו זה לכבוש שערים, אבל יש גם מחויבות להגנה. אני מאמן שמאמין שצריכים להיות מחויבים גם להגנה, זה מה שיוצר מנה טובה לאוהדים שלנו. ההגנה חשובה, אבל גם לנצח ולשחק אטרקטיבי”.

איזו מכבי חיפה נראה מול אשדוד? יהיה שונה מאשר מול בית”ר?

”כשניתחנו את בית”ר אמרתי לשחקנים אחרי המשחק שהיה משחק טוב, לא טוב מאוד, אבל טוב. בשבוע שעבר מספר קבוצות הפסידו ב-11 שחקנים מול קבוצות ששיחקו ב-10 שחקנים. זה לא תמיד קל לשחק מול 10 שחקנים. היו לנו מצבים טובים מול בית”ר, בעטנו 8 פעמים לשער והיינו דומיננטיים. חטפנו מהר את הכדורגל, היה אחד על אחד טוב במחצית הראשונה, במחצית השנייה לא פתרנו את הבעיה הזו כשהיינו עם שחקן יותר. הגענו הרבה לשער, סבלנו מחוסר סבלנות והיו טעויות אישיות. המחצית השנייה לא הייתה טובה מבחינתי. אז בסך הכל היה משחק טוב, לא רע. המגרש היה קשה, ולמרות הטעויות שלטנו בכל המחצית השנייה. זה הניתוח שעשיתי, אבל כמובן שמול אשדוד צריכים לנצח, צריכים להשתפר בכל משחק, המטרות הן לנצח, כדורגל התקפי וגם מחויבות להגן כולנו. אלה 3 עקרונות שחשובים לנו מאוד”.

דולב חזיזה ודייגו פלורס (עמרי שטיין)

לדעתך הסגל שיש לך מספיק?

”אנחנו קבוצה גדולה והכל יכול לקרות עד היום האחרון, אני חושב שהסגל מוכן להתחרות גם אם נוסיף עוד שחקן או לא”.

צפו בקבלת הפנים של אגבה

דולב חזיזה התייחס תחילה לגדי קינדה: "בשבעה שלו היה לנו שיעור תורה, הרב של גדי הגיע ואמר שאלוהים ברא לנו את היכולת לשכוח, כי אם כל רגע היית חושב שאיבדת את הבן אדם לא היית ממשיך בחיים. מחר יהיה רגע אמוציונלי ומרגש, הוא שיחק באשדוד, צריכים תמיד לזכור אותו, אנחנו תמיד מדברים עליו ועל כמה הוא חסר, מנסים לשמור על המורל שלו ועל מה שהוא השריש בנו. ראיתי מה שאשדוד רושמת על החולצה ומגיע לה כל הכבוד על זה. מקווה שתמיד נזכור אותו בצד החיובי, הוא תמיד היה שמח, יהיה מרגש ונזכור אותו תמיד".

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

הוא השאיר לך מסר?

”לא מסר, אבל הוא חלם לזכות פה באליפות ואני רוצה להגשים עבורו את זה. הוא רואה את המשחקים מלמעלה. תמיד הוא היה בא לחדר ההלבשה והיה שמח וצוחק, אין אצלו פערי גילאים, הוא יכול לצחוק גם עם ילד בן 15, אני חושב שזה המסר הכי חשוב. הוא דגל בתמיד להיות שמח וחברותי ואני בטוח שמי שהיה קרוב אליו ממשיך את זה”.

“בפן ההגנתי כולנו מחויבים ומביאים את האקסטרה ממה שהיה בעונה שעברה, היינו הרבה פעמים חשופים מדי, לא חזרנו מספיק מהר לעמדות, ואנחנו עובדים על זה ברמה היום יומית ברמה מטורפת. אני מכיר את חיים סילבס, בשנה שעברה שיחקנו נגד אשדוד פה והפסדנו באותו סגנון משחק. יהיה משחק קשה, תמיד קשה מולם, הם הביאו שחקנים איכותיים, מקווה שהקהל יגיע, יתמוך בנו ויעודד, יהיה מלא, השחקנים החדשים רואים את הטירוף ורוצים להביא את האקסטרה".

"נותנים אקסטרה". חזיזה (עמרי שטיין)

הייתה לך עונה לא טובה, יש תחושה שהעונה זה דולב הישן. מה עשית עם עצמך או מה פלורס עשה איתך כדי שזה יקרה והאם אתה מרגיש שיש לך תחרות על העמדה?

”תמיד יש תחרות, יש הרבה שחקנים טובים, 2-3 בכל עמדה, כל אחד רוצה לשחק ולתת מעצמו. בשנה שעברה שיחקתי הרבה פעמים בעמדות שהייתי צריך להתרגל ולשחק בהן. אולי לא הייתה עונה טובה מבחינה של מספרים, אבל רוב הפעולות היו דרכי אז לא חושב שהייתה עונה לא טובה. הקבוצה לעיתים לא תפקדה כמו שצריך וגם אני, אני עובד על להתעסק נטו בכדורגל, המאמן יודע את היכולות שלי ומנסה להבליט אותן ולהחזיר בי דברים שכנראה נשכחו. מוכן לכל משחק, בא בראש נקי ובלב שלם שאנחנו קבוצה סופר חזקה שרוצה להתחרות על כל התארים. בכל תפקיד יש כמה שחקים שמתחרים וכל אחד יכול למצוא את עצמו על הספסל. אנחנו רוצים להתחרות העונה על כל התארים, אם אתה רוצה להישאר אתה תמיד צריך להיות טוב”.

לאנשים יש זיכרון קצר לגביך?

”תמיד בכדורגל זוכרים את הסוף, הזיכרון קצר אצל כולנו, בטח במדינה שלנו שרואה בטווח הקצר, ככה זה גם צריך להיות לדעתי. צריך להיות גם ריספקט מסוים, אבל תמיד זוכרים את הסוף. העונה שעברה לא הייתה טובה, גם ב-0:0 מול בית”ר הזכירו את הרע ואת העונה שעברה. מבחינתי יש קבוצה חזקה ומאורגנת שרוצה לתקוף בצורה טובה, בונים פה משהו ואני בטוח שלאורך זמן נראה תוצאות טובות”.