כוכב נולד: הגיבור המונטנגרי החדש של יובנטוס

באוקטובר 1990, זמן קצר אחרי המונדיאל באיטליה, כבשו גיבוריו רוברטו באג'ו וטוטו סקילאצ'י לרשת אינטר. גם פיירלואיג'י קאזיראגי הצעיר ולואיג'י דה אגוסטיני מצאו את הרשת, וזו הייתה הפעם האחרונה בה הבקיעה הגברת הזקנה רביעיה ביתית מול השחורים-כחולים ממילאנו בדרבי של איטליה. אלופי העולם הטריים לותר מתיאוס ויורגן קלינסמן רשמו את שמם על הלוח מהצד השני, והקרב המרתק הסתיים בניצחון 2:4 ליובה באצטדיון קומונאלה.

זה היה מופע יוצא דופן, כי בדרך כלל המפגשים בדרבי של איטליה דלים מבחינת כיבושים. קחו, למשל, את הרף הבא – 1:1 ו-0:1 לאינטר ב-2021/22, 0:2 ו-0:1 ליובנטוס ב-2022/23, 1:1 ו-0:1 לאינטר ב-2023/24. כלומר, ממוצע השערים ב-6 קרבות אלה עמד על 1.5 למשחק. איטליה כולה נדהמה ונותרה עם פה פעור אחרי 4:4 הפכפך ומרתק בסן סירו באוקטובר האחרון, אך התחושה הייתה שמדובר בערב חריג ביותר. והרי לכם – בסיבוב השני הוכרעה ההתמודדות לזכות יובה בשער בודד של פרנסיסקו קונסייסאו, והעסק נגמר ב-0:1 שגרתי.

ובכן, מתברר שהמגמה בכל זאת השתנתה, ואולי שתי האימפריות מארץ המגף החליטו לפנק אותנו במותחנים מטריפים על בסיס שנתי. מה שקרה אתמול במצברה של יובנטוס היה מפעים, והצופים הנייטרלים זכו להנאה צרופה עם שערים מרהיבים מכל הסוגים. הפעם זה לא הגיע ל-4:4, אלא "רק" ל-3:4, אבל הדרמה הייתה גדולה אפילו יותר בהשוואה לאוקטובר שעבר, ושלל תסריטים הצטלבו כדי לייצר הצגה לפנתיאון. עבור הגברת הזקנה, הייתה זו תוצאה מכוננת שאיפשרה לה לשמור על מאזן מושלם בתום 3 מחזורים וחיזקה את התקוות להיאבק על סקודטו. מבחינת הנראזורי, הפסד שני רצוף היה טראומטי, אך גם הם היו קרובים לקחת את כל הנקודות, ורשאים להעדיף להסתכל על ההיבטים החיוביים.

צפו: האחים תוראם בדרבי איטלקי לפנתיאון

אחד מהם הוא ללא ספק הקאן צ’להאנולו. הפליימייקר, שהכריז לא מכבר שהוא הטוב בעולם בתפקידו, קושר בתחילת הקיץ למעבר אפשרי לאיסטנבול, שם קראו לו הן גלאטסראיי והן פנרבחצ'ה. צ’להאנולו אמנם מייצג את נבחרת טורקיה, אך הוא נולד בגרמניה, ועל כן מעולם לא השתייך למועדונים במולדת הוריו. אפשר היה להבין עקרונית את הכמיהה לעשות זאת, במיוחד כאשר השיקולים הפיננסיים היו בבירור לטובת המעבר. חוץ מזה, אוהדי אינטר זוכרים היטב שלא כדאי לצפות ממנו לנאמנות. צ’להאנולו חצי בקיץ 2021 את הכביש אחרי 4 שנים במדי מילאן, ולא היו לו סנטימנטים לאקסית. כעת, בתום 4 שנים בשורות היריבה העירונית, היו שחשבו שהוא יבחר שוב לעזוב.

לאוטרו מרטינס סבר כך בעצמו. קפטן אינטר מתח ביקורת מרומזת חריפה על צ’להאנולו אחרי ההדחה מגביע העולם לקבוצות, אז הצהיר: "מי שרוצה להישאר צריך להישאר, מי שלא רוצה שילך. אנחנו מייצגים מועדון חשוב וצריכים להיאבק על תארים. אני לא הולך לנקוב בשמות, אבל אני המנהיג, ועלי להשמיע את הדברים. המסר ברור – מי שלא מעוניין להיות כאן, אנחנו אומרים לו ביי". הנשיא בפה מארוטה אישר כי הארגנטיני דיבר על צ’להאנולו, ומעמדו של הטורקי בעיני האוהדים התערער משמעותית. הוא נדרש להגן על עצמו, טען כי מעולם לא ביקש לעבור, והתכונן לעונה החדשה באווירה לא אידאלית.

הקאן צ'להאנולו בטירוף (רויטרס)

לפיכך, היה עליו להוכיח שהוא "מעוניין להיות באינטר", וגם לנקות את שמו בכל הקשור למחויבות על הדשא. אז אתמול הוא עשה זאת עם צמד שהחזיר אותו הישר ללבבות הקהל. השער הראשון בשמאל היה טוב, השני בימין היה עוצר נשימה בביצוע ברמה העולמית הגבוהה ביותר, וכעת ברור שהאגדה של צ’להאנולו באינטר עדיין רחוקה מסיום. פטאר סוצ'יץ' הקרואטי יכול להיות יורש ראוי, אבל הקאן רק בן 31.

למעשה, בשלב מסוים נדמה היה אתמול כי הכותרת המרכזית בדרבי של איטליה תהיה על הקרב הישיר בין הטורקים. קנאן יילדיז, אף הוא יליד גרמניה שהתחיל באקדמיה של באיירן לפני שבחר לנדוד דרומה לטורינו, סופג מנות גדושות של ביקורת בעצמו בגלל חוסר יציבות. הוא אוהב לנצל את המפגשים מול אינטר על מנת לגרום לאנשים לאכול את הכובע. כך היה לפני שנה, כאשר הוא נכנס כמחליף, הבקיע פעמיים ברגלו השמאלית החלשה לכאורה והביא לגברת הזקנה את הנקודה ב-4:4 המיתולוגי. כך היה גם אתמול, כאשר הוא העלה את יובה ל-1:2 בבעיטה מבריקה בימין והדהים את יאן זומר בין הקורות של היריבה. באופן כללי, הוא היה אחד המצטיינים על המגרש, גם אם צ’להאנולו נתן לו פייט נאה.

קנאן יילדיז חוגג (IMAGO)

ואז הסתבר שהטורקים נדחקו הצידה, כי הגיבורים הכי מגניבים תפסו את הבמה המרכזית. וזה טבעי – איך אפשר להתעלם מהאחים תוראם שנאבקים זה מול זה, תופסים זה את זה בחולצות ברחבה במצבים נייחים, מתלוננים זה על זה לשופט, ומעניקים בידור מושלם לאבא ליליאן שבהה בהם מהיציע בעודו לובש כובע משעשע? די ברור את מי העדיף בלם העבר האגדי, שהיה מסמלי יובנטוס בתחילת המילניום. מרכוס, שבחר להיות באותה תקופה אוהב מילאן דווקא, הצטרף לפני שנתיים לאינטר במהלך שגרם לו להיות נגד כולם במשפחה כולל עצמו – והוכיח שזה היה הצעד הנכון. במאי 2024, כאשר הוא חגג אליפות בעונת הבכורה בקבוצה, שר החלוץ "מי שלא קופץ יובנטינו" וקיבל סטירה ברוח טובה מאביו. באותו קיץ, חתם חרפן תוראם, שדומה יותר בסגנונו לליליאן בהיותו קשר מרכזי, ביובנטוס כדי להמשיך את השושלת, וכך השתלטה המשפחה על ארץ המגף.

בשנתיים הראשונות עשה מרכוס לא מעט בעיות ליובה, אך לא הצליח להבקיע מולה. זה קרה אתמול בעיתוי נהדר, והנגיחה מכדור קרן של פדריקו דימארקו העניקה לנראזורי יתרון בדקה ה-76, בשער הליגה ה-30 שלו באיטליה ב-70 הופעות – מאזן לא רע בכלל. אלא שהיתרון הזה החזיק מעמד רק 7 דקות, כי חפרן תוראם קבע 3:3 בנגיחה משלו, מהגבהה של קנאן יילדיז הנפלא. עבור הקשר היה זה שער חמישי בקריירה בליגה האיטלקית. מרכוס בא לברך אותו, סינן "כל הכבוד", אך לא חייך. הוא הבין היטב את איכות העלילה המשפחתית והיה גאה באחיו הצעיר, אבל לא רצה לאבד את ניצחון החוץ היוקרתי. ואז, בזמן פציעות, נודע לו שאינטר נותרה בידיים ריקות כלל, וגם משפחת תוראם נדחקה איכשהו הצידה.

ליליאן ומרקוס תוראם (IMAGO)

כי בסופו של דבר, הגיבור הכי גדול של הערב הפנטסטי היה נער עליו לא רבים שמעו עד אתמול. כל השערים היו יפים, אבל ואסילייה אדז'יץ' לקח את התחרות בפער עצום עם טיל לחיבורים בזמן פציעות שהכריע את ההתמודדות. הקשר המונטנגרי בן ה-19 רשם באותיות זהב את שמו בספרי ההיסטוריה של דרבי של איטליה, וגרם לאוהדים ברחבי אירופה לבדוק במי מדובר.

אוהדי יובנטוס, שעוקבים אחריו, כבר ידעו שיש להם יהלום בסגל, אך לא העריכו עד כמה תרומתו עשויה להיות קריטית בשלב כה מוקדם של הקריירה. אדז'יץ' הוחתם מבודוצ'נוסט בקיץ 2024, שובץ תחילה לקבוצה הצעירה של יובה, אבל המאמן דאז טיאגו מוטה התרשם ממנו מאוד, שילב אותו בסגל הראשון והעניק לו את הופעת הבכורה. איגור טודור, שהחליף את הברזילאי-איטלקי על הקווים, המשיך לתת אשראי לנער, ובאופן כללי במועדון סברו כי הוא עשוי לפרוץ בעונה הנוכחית. ססואולו, גנואה ופאלרמו הגישו הצעות לקבלו בהשאלה בקיץ, ונענו בסירוב – ובצדק רב.

איגור טודור (רויטרס)

אדז'יץ' הוא ווינר, ואחת התכונות החזקות ביותר שלו היא בעיטה מעולה ממרחק. הוא הוכיח את הנקודות האלה מעבר לכל ספק במרץ השנה, כאשר הבקיע שער ניצחון מדהים לזכות נבחרת מונטנגרו עד גיל 19 במוקדמות אליפות אירופה. בקרב נגד פולין, ביצע אדז'יץ' בעיטה חופשית ליד קו האמצע כאשר הבחין כי שוער היריבה עשה כמה צעדים מיותרים קדימה כי ציפה להגבהה. העילוי הצעיר שלח כדור מושלם לרשת מעליו, חגג 0:1 בראוותנות, ובטבלה הסופית אפשר לה הביצוע הזה לסיים בפסגה ולהעפיל לטורניר. זו הפעם הראשונה אי פעם בה הצליחה נבחרת מונטנגרו כלשהי לעלות לטורניר משמעותי, ואדז'יץ' הוא הגורם המרכזי לכך.

הוא לא חושש לנסות את מזלו ממרחק בשום מעמד ומול אף יריבה. טודור הדריך אותו לא פעם באימונים להעז ולסמוך על עצמו, ואתמול – בהופעתו הראשונה העונה, הבקיע אדז'יץ' את אחד השערים היפים ביותר של השנה. על הדרך, הוא הפך לשחקן הזר הצעיר ביותר בהיסטוריה שהבקיע לזכות יובנטוס בדרבי של איטליה. "זה חלום שהתגשם. חיכיתי לרגע הזה מאז שהגעתי למועדון", הוא אמר. עכשיו אפשר להמשיך לחלום על אתגרים גדולים אפילו יותר. כוכב נולד, ואנחנו עוד נשמע עליו רבות, אולי במשחקים הבאים נגד אינטר.

כי מעכשיו, כל משחק בין שתי האימפריות יגרום לציפיות מיוחדות בקרב חובבי הכדורגל. מעכשיו, אנחנו כבר נמתין לרביעיות בכל יום כזה. התמכרנו, ואנחנו ממש לא רוצים להיגמל.