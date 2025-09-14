יום ראשון, 14.09.2025 שעה 11:41
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
54-54אתלטיקו מדריד9
54-44בטיס10
42-43ולנסיה11
43-43ראיו וייקאנו12
47-74סביליה13
32-13אוססונה14
35-34סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אוריין גורן כבש והרשים בבכורה בנוער של בארסה

הקשר הישראלי בן ה-16 ערך את הבכורה הרשמית בקבוצה הבכירה בלה מאסיה והבקיע ב-0:4 על סראגוסה: "פתיחה מסחררת, שער מדהים. הקישור של בארסה נצץ"

|
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)
אוריין גורן (האתר הרשמי של ברצלונה)

אוריין גורן בן ה-16 ערך אתמול (שבת) את הופעת הבכורה הרשמית שלו במדי קבוצת נוער א’ של ברצלונה והרשים בניצחון 0:4 על סראגוסה במחזור הפתיחה של הליגה.

הקשר הישראלי החזיר למאמנו פול פלאנס על האמון עם שער בדקה התשיעית ויכולת טובה. "ההימור של פלאנס להציב את אוריין גורן בהרכב התגלה כהצלחה אדירה: פתיחה מסחררת, עם שליטה מוחלטת בדקות הראשונות ושער מדהים כבר בדקה התשיעית”, כתבו בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני.

גורן לא רק כבש, אלא גם היה מעורב בבניית המהלך כולו. הוא החל את ההתקפה עם שילוב מצוין עם החלוץ המדומה, אדריאן גררו, והמשיך לרחבה כדי לסיים באלגנטיות מול השוער. בעיתון ‘ספורט’ הוסיפו: "אוריין עצמו החל את המהלך עם שילוב נפלא עם אדריאן גררו, וסיים ברמה גבוהה מול השוער היריב. הקישור של ברצלונה נצץ: פדרו ויאר קטע מתפרצות, פדרו רודריגס יצר סכנה, ואוריין הצטרף מהקו השני עם הרבה מאוד איכות”.

אוריין גורן (ברצלונה)אוריין גורן (ברצלונה)

בארסה שלטה, אבל הכפילה את היתרון רק בדקה ה-77 כשלורנצו אוארטי (גם הוא בבכורה שלו) גרם לשער עצמי. גם אברימה טונקארה בן ה-15 בלבד, ערך בכורה בנוער והרשים עם מהלך אישי שפתח את הדרך לשער השלישי של פדרו ויאר בדקה ה-87. בתוך תוספת הזמן, פדרו רודריגס חתם את התוצאה עם נגיחה חדה, 0:4.

חוזרת לעצמה: אתלטיקו בניצחון ראשון לעונה

ובחזרה לגורן. הוא כבר שיחק עם קבוצת הנוער של בארסה הקיץ במהלך ההכנה, אבל זו הייתה ההופעה הרשמית הראשונה שלו עם הקבוצה הבכירה ביותר בלה מאסיה. אחרי שכבר התאמן עם הקבוצה הראשונה בתקופה האחרונה, הישראלי הרשים וייתכן שיקבל הזדמנות גם בפתיחת ליגת האלופות לנוער – במשחק החוץ מול ניוקאסל ביום חמישי (17:00).

