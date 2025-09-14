יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

טבריה מתנחמת: לא התבזינו, נראינו כמו קבוצה

בטבריה מבינים ש"אלה פערי הרמות מהגדולות" ושאת הנקודות יצטרכו לחפש במקום אחר. גולאני נפגע בקרסול וייבדק. גם מצבם של באצ'ו וקלטינס עוד לא ברור

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בעירוני טבריה לא התרגשו יתר על המידה מההפסד 4:1 למכבי תל אביב. עם השביעייה בטרנר הייתה מאוד לא נעימה ובעיקר היו טענות במועדון על הקלות בה הדרומיים הבקיעו, הפעם הרגישו בקבוצה שהם עמדו בסך הכל טוב על המגרש.

"פתחנו טוב את המשחק", אמר המאמן, אלירן חודדה, במסיבת העיתונאים. "גם הצלחנו להפתיע אותם ולהוביל. ספגנו שוויון רך מדי , אבל חוץ מזה הצלחנו לנטרל אותם לפרקים במשחק וההבדל היה בזכות שלושת הפנדלים שהם קיבלו, כי בלעדיהם הם לא הגיעו ליותר מדי מצבים. ברור שיש פערי רמות. ניסינו לצמצם אותם, לפרקים הצלחנו, לפרקים פחות. בניגוד למשחק שעבר, היינו במשחק, נראינו כקבוצה, השחקנים לא עזבו את המשחק והמשיכו להלחם ולשמור על העמדות עד הסוף". 

"מראש, לבוא ללא שלושה שחקני מפתח בהגנה, מול מכבי ת''א, זו נקודת פתיחה לא טובה", אמרו במועדון, "אז התוצאה מתקבלת בהבנה. נלחמנו, עשינו הכל, אבל אלה פערי הרמות". 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה החמיאו לשוער רוג'ריו דוס סנטוס, למרות הרביעייה שספג. הפורטוגלי הציל, במהלך המחצית השנייה, כמה שערים בטוחים מרגלי (וראשי) שחקני מכבי ת''א. "זה לא פשוט להיות שוער במשחק כזה, מול התקפה כמו של מכבי ת''א, כשהבלמים הקבועים שהוא אמור לשחק איתם אינם", התייחס חודדה לשוער שלו, "ורוג'ריו הראה שהוא שוער טוב שעוד יעזור לנו בהמשך". 

חודדה גם התייחס לנהוראי חן הצעיר, שקיבל טבילת אש בליגה דווקא מול האלופה. "זרקנו אותו למים הכי עמוקים שיש", אמר חודדה, " בגלל החוסרים בהגנה. הוא בהחלט הראה שיש לו פוטנציאל להפוך לבלם טוב מאוד". 

לאנשי טבריה היו טענות לצוות הואר, שקרא לשופט, אוראל גרינפלד, בכל שלושת הפנדלים. "לא זוכרים דבר כזה", אמרו במועדון, "ששופט מחליט לא לשרוק שלוש פעמים והואר קורא לו שלוש פעמים. בעיקר היו הטענות לפנדל הראשון, נגיעת היד של מחמד אוסמן, שלטענת אנשי המועדון, לא הייתה משהו שבגללו שופט המסך, איתן שמואלביץ', היה צריך לקרוא לגרינפלד בגללו. 

אוראל גרינפלד מסמן בפעם השלישית על הנקודה הלבנה (חגאוראל גרינפלד מסמן בפעם השלישית על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

"בסופו של דבר אלה פערי הרמות בינינו לבין הגדולות", אמר שחקן במועדון. את הנקודות אנחנו צריכים לחפש במשחקים הקרובים, מול מכבי נתניה והפועל פתח תקווה. 

הקבוצה תקבל כעת יום  חופשי ולאחריו תתכונן למפגש מול מכבי נתניה (שבת, 20:00, אצטדיון מרים בנתניה). סמביניה, שריצה אתמול עונש הרחקה, יחזור כמובן לסגל, אך עדיין לא ברור מצבם של דוד קלטינס ואונדרז' באצ'ו הפצועים, שאליהם הצטרף אתמול גם דניאל גולאני. גולאני, שנכנס כמחליף, סובב את הקרסול ויצא מחדר ההלבשה, לאחר המשחק, כשהוא בקושי דורך על הרגל. הוא נלקח לבית החולים לבצע צילום. גם קלטינס יעבור בדיקה היום, כדי לאבחן את חומרת המתיחה בשריר התאומים. 

גם אחרי שצירפו השבוע את החלוץ עידן ברנס (שקיבל דקות ראשונות אתמול) ואת הבלם יהונתן חסון, בטבריה היו רוצים להתחזק בקשר ושחקן כנף שמאל, שבקבוצה מרגישים שחסרים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */