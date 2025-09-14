יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:46
ליגה איטלקית 25-26
91-63נאפולי1
93-73יובנטוס2
63-52קרמונזה3
60-22רומא4
42-32אודינזה5
42-33קליארי6
36-93אינטר7
32-42לאציו8
32-32מילאן9
31-22קומו10
31-12בולוניה11
22-22אטאלנטה12
24-23פיורנטינה13
12-12פיזה14
11-02גנואה15
12-02לצ'ה16
15-12ורונה17
15-13פארמה18
15-02טורינו19
05-22ססואולו20

"יובנטוס הנצחית אוהבת את זה משוגע": צפו ב-3:4

באיטליה לא נרגעים מהמפגש הסוער מול אינטר, טודור: "תיקו היה הוגן יותר, אבל זה הכדורגל. הרעב של המחליפים הכריע". קיבו: "צריכים למחוק את העבר"

|
כותרות העיתונים באיטליה (צילום מסך)
כותרות העיתונים באיטליה (צילום מסך)

הדרבי ד’איטליה שסיפק אתמול (שבת) אחת הדרמות הגדולות של השנים האחרונות הסתיים בניצחון 3:4 של יובנטוס על אינטר באצטדיון אליאנץ. זה היה ערב שבו התוצאה התהפכה פעמיים, ולבסוף הוכרע רק בתוספת הזמן משער אדיר של וסילייה אדז’יץ’ בן ה־19.

מאמן יובנטוס, איגור טודור, סיכם: “זה היה משחק מטורף, מלא עליות וירידות. בסוף אנחנו שמחים שניצחנו קבוצה גדולה עם איכות אדירה. לא יודע אם הגיע לנו, אולי תיקו היה הוגן, אבל זה הכדורגל. הרעב של המחליפים הכריע את המשחק. אדז’יץ’ נתן שער נדיר, יש לו בעיטה שאין הרבה כמותה”. הוא הוסיף כי הקבוצה עדיין לא במיטבה מבחינת לחץ ומשחק מסודר: “הרעיון היה קישור יהלום עם יילדיז מאחורי ולאחוביץ’, אבל לא ביצענו את הלחץ נכון. נצטרך להמשיך להתאים את עצמנו כדי להוציא את המקסימום מהסגל. ניצחנו, גם אם לא שיחקנו מושלם”.

בצד המפסיד, מאמן אינטר כריסטיאן קיבו בחר להסתכל על החיובי: “שיחקנו טוב במחצית הראשונה והשנייה, הראינו אופי ולא באנו להסתפק בפחות מניצחון. לצערי ברגעים האחרונים לא היינו חדים מספיק, ואיבדנו את מה שבנינו. אנחנו צריכים לדעת לנהל משחקים כשכבר השקענו כל כך הרבה אנרגיה כדי לחזור. למרות ההפסד, אני מרוצה מהאופי ומהעבודה הקשה של השחקנים”.

צפו: האחים תוראם בדרבי איטלקי לפנתיאון

קיבו שיבח במיוחד את הקאן צ’להאנולו, שכבש צמד: “זו האיכות שלו, זה מה שהוא מביא לקבוצה”. במקביל הדגיש כי על אינטר להשתחרר מהעבר: “צריך למחוק את מה שקרה בעבר כדי להחזיר את השקט והריכוז. הקבוצה עובדת קשה מאוד, ואני לא יכול להתלונן על כך”.

ב'גאזטה' פרגנו בשער העיתון לגברת הזקנה: "יובנטוס הנצחית". ב'טוטוספורט' נכתב: "יובנטוס אוהבת את זה משוגע, אדזיץ' גרם לאינטר לבכות בדקה ה-91". כך או כך, שתי הקבוצות יצאו מהערב הזה עם מסקנות שונות: יובנטוס שומרת על מאזן מושלם ומקבלת חיזוק אדיר מהצעירים שעלו מהספסל, בעוד אינטר יודעת שהיכולת קיימת, אבל חוסר הדיוק ברגעי ההכרעה עלול לעלות לה ביוקר.

