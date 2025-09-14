"נעשה הכל כדי ששחקני הרכש יסתגלו בהקדם"

מנור סולומון לא שותף אמש (שבת) בהפסד 2:0 של ויאריאל לאתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, ויחכה להופעת הבכורה בצוללת הצהובה. לאחר המשחק, מרסלינו דיבר על ההזדמנויות שהקבוצה שלו החמיצה, במיוחד במחצית הראשונה, וגם על החילופים שביצע.

על השער הראשון: "השער הראשון לא שינה עבורנו שום דבר. זה היה מכה קשה, אבל התאוששנו טוב. במחצית הראשונה היו לנו הזדמנויות טובות להבקיע. במחצית השנייה פתחנו טוב, אבל דווקא כשהיינו ברגעים הכי טובים שלנו, הם כבשו את השער השני. יש דברים שאנחנו חייבים להימנע מהם. ברכות לאתלטיקו, היא שלטה במשחק יותר מאיתנו".

על החילופים: "ביצעתי אותם כדי למצוא פתרון אחר, כי היו לנו כמה בעיות. הפיגור 2:0 גרם לי לחשוב על המשחק הבא שלנו, שכבר מחכה בעוד שלושה ימים. חלק מהשחקנים הגיעו אחרי פגרת הנבחרות, עוד נשאר הרבה זמן לשחק, והרגשנו שחסר לנו כוח בקישור וגם בהתקפה. התוצאה של 2:0 הייתה מכה גדולה. כמעט ולא נכנסנו לרחבה, מה שהקל על המשימות ההגנתיות של אתלטיקו. לא הצלחנו ולא ידענו איך להתגבר על זה".

על חוסר ההשתלבות של השחקנים החדשים: "אם הייתי יודע מתי הם ישתלבו באופן מלא, הייתי חוזה עתידות. ננסה להגיע להסתגלות האוטומטית הזו כמה שיותר מהר. אנחנו משחקים כל שלושה ימים, מה שמונע מאיתנו להתאמן, אבל זה לא תירוץ. הצוות המקצועי יעשה הכל כדי שזה יקרה בהקדם".