יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:06
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
54-54אתלטיקו מדריד9
54-44בטיס10
42-43ולנסיה11
43-43ראיו וייקאנו12
47-74סביליה13
32-13אוססונה14
35-34סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"אמבפה שווה 3 שחקנים", "זה מה שציפו ממנו"

בספרד שיבחו את כוכב ריאל שבלט ב-1:2 על סוסיאדד: "כיום הוא בלתי ניתן לעצירה, הופעה מלאה בהנהגה ועוצמה, הטוב בעולם. הוא מגיע לשיאו תחת אלונסו"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד המשיכה אמש (שבת) את פתיחת העונה המושלמת שלה עם ניצחון 1:2 על ריאל סוסיאדד באנואטה, ובספרד התמקדו כמעט אך ורק באיש אחד – קיליאן אמבפה. החלוץ הצרפתי היה שובר השוויון עם שער ובישול, והתקשורת המקומית הרעיפה עליו מחמאות והציבה אותו ככוכב העל של הליגה.

ב’מארקה’ נכתב: "זה מה שציפו מאמבפה, שווה שלושה שחקנים. הוא לא היה צריך להבקיע שלושה שערים כדי לערוך משחק גדול באנואטה. ההופעה שלו, עם שער ובישול, הייתה מלאה בכישרון, עוצמה, אישיות והנהגה. זה מה שציפו מהצרפתי. בעונה שעברה סיים עם 44 שערים ונעל הזהב, אך הותיר את התחושה שיש לו עוד הרבה מה להציע. אין ספק שבעונתו השנייה ועם תפקיד ההנהגה שצ'אבי אלונסו העניק לו, הוא מגיע לשיאו. אמבפה הוא שחקן בלתי ניתן לעצירה כיום".

גם ב"אס" הצטרפו למקהלת השבחים, ואף הגדירו את אמבפה ככוח עליון במגרש: "חיל מנסאנו הותיר את ריאל מדריד בעשרה שחקנים, ואמבפה הפך אותם לשחק עם 12. בזמן שריאל מדריד מנצחת, אמבפה רועם. הצרפתי הוא כבר מה שנדמה, השחקן הטוב ביותר בקבוצה, כנראה גם בליגה, ואולי בעולם”.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

“44 השערים שלו בעונה שעברה לא קירבו אותו לכדור הזהב, אך ארבעת המשחקים בלה ליגה העמידו אותו על המסלול הנכון. הוא מהיר, דורסני, חד ושולט. איש לא מערער על המנהיגות שלו. עם שער ובישול, הוא סיפק הופעה שיכלו להרוס מנסאנו ופיגוארואה ואסקס עם ההרחקה של האוסן. כדי להצדיק את ההחלטה היה צריך לכופף את החוק", הוסיפו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */