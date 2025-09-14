אופק ביטון: נתאמן טוב לדרבי ונעשה אותו אדום

בהפועל חיפה יש שביעות רצון גדולה מאוד מהניצחון אתמול, השני ברציפות, והפעם 0:2 מול בני סכנין, כל זאת שבוע לפני הדרבי החיפאי הגדול. המאמן גל אראל ממשיך לזקוף לזכותו נקודות זכות בעיקר בזכות ניהול המשחק שלו בהפועל חיפה.

הבעלים יואב כץ שיתף: "גל אראל ניהל נהדר את המשחק, השחקנים עשו ניצחון גדול וחשוב. עד עכשיו שיחקנו מול קבוצות ברמה שלנו, בשבוע הבא מצפה לנו משחק דרבי מול קבוצה מהחלק העליון וזה יהיה מבחן אמיתי".

על כך שיש מצב שסמי עופר יהיה מלא ב-30 אלף אוהדים, מה שיסב למועדון הכנסת שיא, אמר כץ: "אני מקווה שמכבי חיפה תנצח את אשדוד וזה בטח יביא לעניין גדול לקראת הדרבי". הפועל חיפה תעביר בשלב הראשון 15 אלף כרטיסים לטובת אוהדי היריבה העירונית.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מי שנכנס כמחליף אתמול לראשונה הוא שחקן הרכש אופק ביטון, שאמר: “אין כיף, כזה חיכיתי הרבה זמן בשביל הרגע הזה. הייתה לי תחושה שאבקיע זה כיף גדול בעיטה ראשונה לחיבורים. כמובן שהייתה שאלה על הכושר כי לא שיחקתי הרבה זמן, אני שמח שנכנסתי ברגע שיכולתי לשנות ולנצח ובעזרת ה'. לקראת הדרבי אעבוד קשה, אוכיח למאמן שאני ראוי לפתוח בהרכב. סכנין ספגה כרטיס אדום, מה שאיפשר לנו להניע את הכדור".

על הדרבי המסקרן בשבוע הבא אמר: “דרבי זו הרגשה הכי טובה בעולם, חוויתי בירושלים דרבי ועכשיו עוד דרבי לאוסף. נתאמן טוב ונעשה אותו אדום".