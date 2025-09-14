יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5733-4930פילדלפיה יוניון1
5537-4430סינסינטי2
5340-5130שארלוט3
5035-5030נאשוויל4
4943-4829קולומבוס קרו5
4841-5529אורלנדו סיטי6
4733-4128ניו יורק סיטי7
4643-5426אינטר מיאמי8
4253-5429שיקאגו פייר9
4040-4330ניו יורק רד בולס10
3244-3930ניו אינגלנד רבולושן11
2636-2929טורונטו12
2654-3629אטלנטה יונייטד13
2555-2730די.סי. יונייטד14
2453-2930מונטריאול15
 מערב 
5637-5530סן דייגו אפ.סי1
5433-5130מינסוטה יונייטד2
5231-5428ונקובר ווייטקאפס3
4540-5028סיאטל סאונדרס4
4435-4927FC לוס אנג'לס5
4239-3829פורטלנד טימברס6
4136-3129אוסטין7
3949-4030קולורדו ראפידס8
3555-5530סן חוזה ארת'קווייקס9
3437-3028ריאל סולט לייק10
3448-4229דאלאס11
3349-3930יוסטון דינמו12
2761-4530קנזס סיטי13
2551-3630סנט לואיס סיטי14
2158-3529לוס אנג'לס גלאקסי15

טוקלומטי: אחרי השלושער כמעט איבדתי שפיות

החלוץ אחרי השלושער מול מיאמי: "אין לי מילים". זאהה שוויתר לו על פנדל: "הראה איזה חלוץ הוא". המאמן החמיא: "משתפר מרגע לרגע". גם בארה"ב שיבחו

|
עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

עידן טוקלומטי רשם הלילה את אחד הערבים הזכורים ביותר בקריירה הקצרה שלו, כשכבש שלושער והוביל את שארלוט ל־0:3 ענק על אינטר מיאמי של ליאו מסי. בארצות הברית לא הפסיקו להחמיא לחלוץ הישראלי, שקיבל את אור הזרקורים על חשבון אלוף העולם הארגנטינאי. טוקלומטי אף השווה שיא כשהפך לשחקן השני בלבד של שארלוט שכובש שלושער במשחק בעונה הסדירה בליגה.

טוקלומטי שיתף לאחר השלושער: “אני מרגיש מצוין, אין לי מילים לתאר את ההרגשה שלי עכשיו. אחרי שכבשתי פעמיים קיבלנו פנדל, הסתכלתי על זאהה והוא שאל אותי: ‘רוצה שלושער?’ הסתכלתי עליו וחשבתי לעצמי: ‘אלוהים, הוא פשוט מלאך’. ואז כשבאמת השלמתי את השלושער, כמעט איבדתי את השפיות שלי. זאת ההרגשה הכי טובה אי פעם”.

בכלי התקשורת האמריקאיים הודגש כי המשחק הוכרע סביב שני מהלכים: החמצת הפנדל של מסי והתגובה המהירה של טוקלומטי. באתרי הספורט המרכזיים נכתב כי "שתי דקות אחרי שהשוער קהלינה הדף את הפנדל של מסי, טוקלומטי העניש ושלח את הקהל המקומי לאקסטזה", כשהשער הראשון שלו סימן את תחילת החגיגה. בהמשך הוא השלים צמד בתחילת המחצית השנייה ולאחר מכן חתם את התוצאה מהנקודה הלבנה בדקה ה־84, שלושער ראשון בקריירה שלו.

מאמני ושחקני שארלוט הדגישו כי לא מדובר רק בשערים, אלא גם באופי ובאנרגיות שהכניס למשחק. "הוא משתפר מרגע לרגע, לא רק עם השערים אלא גם בעבודה הקבוצתית, בריצה ובהקרבה", אמרו בצוות המקצועי. התקשורת בארה"ב הוסיפה כי הקהל הריע בעמידה לחלוץ הצעיר כאשר ירד מהמגרש, ושיבחה את הדרך שבה הוא משתלב בקבוצה שרשמה ניצחון תשיעי ברציפות, שיא בליגה.

ווילפריד זאהה, הקפטן והכוכב הגדול של שארלוט, היה זה שסידר לטוקלומטי את ההזדמנות להשלים שלושער מהנקודה הלבנה אחרי שהוכשל ברחבה, ובחר לוותר על הפנדל בעצמו כדי שהישראלי הצעיר ייזכר בערב מושלם. אחרי המשחק סיפר זאהה: "זה היה הרגע שלו. רציתי שהוא ייקח את הכדור ויסיים את הערב הזה בדרך הכי מתוקה שיש. מגיע לו, הוא עובד קשה, והוא הראה לכולם איזה חלוץ יש לנו כאן". כך הפך טוקלומטי בן ה־21 מסיפור משני במשחק שבו כולם חיכו לראות את מסי, לגיבור הערב ולכוכב המדובר ביותר בתקשורת האמריקאית.

