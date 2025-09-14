טוקלומטי: אחרי השלושער כמעט איבדתי שפיות

עידן טוקלומטי רשם הלילה את אחד הערבים הזכורים ביותר בקריירה הקצרה שלו, כשכבש שלושער והוביל את שארלוט ל־0:3 ענק על אינטר מיאמי של ליאו מסי. בארצות הברית לא הפסיקו להחמיא לחלוץ הישראלי, שקיבל את אור הזרקורים על חשבון אלוף העולם הארגנטינאי. טוקלומטי אף השווה שיא כשהפך לשחקן השני בלבד של שארלוט שכובש שלושער במשחק בעונה הסדירה בליגה.

טוקלומטי שיתף לאחר השלושער: “אני מרגיש מצוין, אין לי מילים לתאר את ההרגשה שלי עכשיו. אחרי שכבשתי פעמיים קיבלנו פנדל, הסתכלתי על זאהה והוא שאל אותי: ‘רוצה שלושער?’ הסתכלתי עליו וחשבתי לעצמי: ‘אלוהים, הוא פשוט מלאך’. ואז כשבאמת השלמתי את השלושער, כמעט איבדתי את השפיות שלי. זאת ההרגשה הכי טובה אי פעם”.

בכלי התקשורת האמריקאיים הודגש כי המשחק הוכרע סביב שני מהלכים: החמצת הפנדל של מסי והתגובה המהירה של טוקלומטי. באתרי הספורט המרכזיים נכתב כי "שתי דקות אחרי שהשוער קהלינה הדף את הפנדל של מסי, טוקלומטי העניש ושלח את הקהל המקומי לאקסטזה", כשהשער הראשון שלו סימן את תחילת החגיגה. בהמשך הוא השלים צמד בתחילת המחצית השנייה ולאחר מכן חתם את התוצאה מהנקודה הלבנה בדקה ה־84, שלושער ראשון בקריירה שלו.

מאמני ושחקני שארלוט הדגישו כי לא מדובר רק בשערים, אלא גם באופי ובאנרגיות שהכניס למשחק. "הוא משתפר מרגע לרגע, לא רק עם השערים אלא גם בעבודה הקבוצתית, בריצה ובהקרבה", אמרו בצוות המקצועי. התקשורת בארה"ב הוסיפה כי הקהל הריע בעמידה לחלוץ הצעיר כאשר ירד מהמגרש, ושיבחה את הדרך שבה הוא משתלב בקבוצה שרשמה ניצחון תשיעי ברציפות, שיא בליגה.

ווילפריד זאהה, הקפטן והכוכב הגדול של שארלוט, היה זה שסידר לטוקלומטי את ההזדמנות להשלים שלושער מהנקודה הלבנה אחרי שהוכשל ברחבה, ובחר לוותר על הפנדל בעצמו כדי שהישראלי הצעיר ייזכר בערב מושלם. אחרי המשחק סיפר זאהה: "זה היה הרגע שלו. רציתי שהוא ייקח את הכדור ויסיים את הערב הזה בדרך הכי מתוקה שיש. מגיע לו, הוא עובד קשה, והוא הראה לכולם איזה חלוץ יש לנו כאן". כך הפך טוקלומטי בן ה־21 מסיפור משני במשחק שבו כולם חיכו לראות את מסי, לגיבור הערב ולכוכב המדובר ביותר בתקשורת האמריקאית.