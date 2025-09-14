יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:55
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

דולגופיאט ויהלי שושני עלו לגמר הקרקע בפאריס

המתעמל קיבל ציון מרשים של 14.433 בתחרות גביע האתגר כחלק מההכנות לאליפות העולם והוא מועמד למדליה. המתעמלת העפילה מהמקום השביעי עם ציון 13.033

|
ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)
ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

ארטיום דולגופיאט העפיל אמש (שבת) לגמר תרגיל הקרקע בתחרות גביע האתגר בפאריס, במסגרת ההכנות לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים שבה הוא עשוי להשתתף.

דולגופיאט העפיל לגמר תרגיל הקרקע בזכות ציון מרשים של 14.433 נקודות, שהציב אותו במקום הראשון מבין המתחרים בשלב המוקדמות, כך שהוא מועמד למדליה בתחרות.

מבין הנשים, יהלי שושני גם עלתה לגמר הקרקע מהמקום השביעי עם ציון של 13.033 נקודות. גם המתעמלת תופיע בגמר הזה.

עבור הנבחרת הישראלית, התחרות מהווה הכנה לאליפות העולם, בה דולגופיאט עשוי לקחת חלק, על אף שהיא תתקיים באינדונזיה. כרגע, הוא רשום לתחרות תחת דגל ישראל ואף קיבל הזמנה רשמית אליה.

