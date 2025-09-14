הייטינחה: ההחלטה לספסל את אוסקר גלוך טקטית

אייאקס רשמה אמש (שבת) ניצחון 1:3 על זוולה, אך אחד הנושאים הבולטים סביב המשחק היה ההחלטה של המאמן ג'ון הייטינחה להותיר את אוסקר גלוך על הספסל. לאחר המשחק, המאמן התייחס לכך והסביר כי מדובר בהחלטה מקצועית נטו.

"אני בוחר בקישור אחר כרגע", אמר הייטינחה. "אוסקר חזר מתקופה טובה עם הנבחרת של ישראל, אבל כרגע רציתי לראות דברים אחרים. יש לנו ספסל חזק, והוא יוכל להראות משם מה הוא שווה".

במקום גלוך פתח בהרכב מיקה גודטס, שחזר לכשירות מלאה. המאמן הדגיש כי רצה לתת הזדמנות לשחקן הצעיר באגף השמאלי, לצד שינויים נוספים במרכז השדה כדי לרענן את הקבוצה לאחר היכולת הפחות משכנעת במחזור הקודם.

הייטינחה חזר והדגיש כי גלוך לא נפגע פיזית ולא מדובר בענייני משמעת: "זו החלטה טקטית. אנחנו רוצים לנסות הרכב אחר, וגלוך הוא חלק חשוב מהסגל שלנו, גם כשהוא פותח על הספסל".

כך או כך, אייאקס יצאה מרוצה מהערב, גם בזכות שלוש הנקודות וגם משום שהמאמן יכול היה לבחון שחקנים חדשים, בעוד גלוך יצטרך לחכות להזדמנות הבאה להוכיח את עצמו.