ענק: שלושער לטוקלומטי ב-0:3 על מיאמי ומסי

עידן טוקלומטי בכושר מצוין, אבל גם ביחס לתקופה האחרונה, מה שהוא עשה הלילה (בין שבת לראשון) הוא כבר יוצא דופן. החלוץ הלוהט רשם אולי את משחקו הטוב ביותר בקריירה, לפחות בינתיים, עם שלושער מרשים בניצחון שארלוט 0:3 על אינטר מיאמי וליאו מסי לעיני 35,000 צופים. הישראלי בן ה-21 היה בכל מקום בחלק הקדמי של המארחת והפך לסיוט של הגנת מיאמי, שנכנעה פעם אחר פעם למהירות שלו.

השער הראשון הגיע בדקה ה-34, לאחר התקפה מהירה מצד ימין. אשלי ווסטווד מצא את קרווין ורגאס, וזה שלח כדור חד לרחבה. טוקלומטי הקדים את ההגנה וגלש כדי לדחוק מקרוב לרשת. החגיגה של המקומיים נמשכה גם לאחר ההפסקה, כשטוקלומטי שוב היה האיש הנכון במקום הנכון – הפעם כדי לסיים מהלך קבוצתי יפה עם נגיעה פשוטה מקרוב, לאחר בישול של בראנדט ברוניקו בדקה ה-47.

מיאמי נותרה בעשרה שחקנים בדקה ה-79, כשהבלם תומאס אבילס ספג צהוב שני לאחר עבירה על - כן, טוקלומטי, שנראה היה בלתי ניתן לעצירה לאורך כל המשחק. החותמת על ערב בלתי נשכח הגיעה בדקה ה-84: ווילפריד זאהה סחט פנדל לאחר עבירה של סרחיו בוסקטס, אך במקום לבעוט בעצמו, בחר להעניק את הכדור לטוקלומטי. הישראלי לא התבלבל, דייק מהנקודה הלבנה והשלים שלושער - שערו ה-11 העונה – תוך שהוא מוביל את שארלוט לניצחון תשיעי ברציפות בליגה. ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-82 וטוקלומטי ירד לספסל בתוספת הזמן לסטנדינג אוביישן.

עידן טוקלומטי חוגג (רויטרס)

על רקע ההצגה של טוקלומטי, היה זה משחק עגום במיוחד לליאו מסי. כוכב מיאמי קיבל קיבל הזדמנות טובה להעלות את קבוצתו ליתרון מוקדם, כשסחט פנדל בדקה ה-32 לאחר התערבות של ה-VAR. אך הפרעוש ניסה לבעוט פאננקה, השוער כריסטיאן קאלינה קלט את זה ועצר.

מיאמי נראתה חסרת השראה ונטולת פתרונות, במיוחד ללא לואיס סוארס המורחק, וההפסד הזה - שני ברציפות בתוצאה של 3:0 - מציב סימני שאלה לא קטנים לגבי הסגל של חאבייר מסצ’ראנו.

שארלוט, מצידה, מתקרבת בצעדי ענק לפלייאוף, והמאמן דין סמית, שצפה במשחק מהיציע בשל השעיה, יכול להיות גאה בדרך שהקבוצה שלו משחקת, גם בלי נוכחותו על הקווים.

פיינגולד היה מעורב בשער, תבוסה לבריבו מול מולר

עם עיליי פיינגולד וללא דור תורג’מן שלא היה בסגל, ניו אינגלנד נפרדה מטורונטו ב-1:1 ביתי. המגן הימני השלים 90 דקות במשחק שבו תאודור קורבאנו העלה את הקנדים ליתרון (75) ולוקה לאנגוני השווה בדקה ה-90 אחרי שהכדור הגיע אליו מהרחקה לא טובה של הגנת טורונטו אחרי הגבהה של פיינגולד.

עיליי פיינגולד (רויטרס)

תאי בריבו ופילדלפיה הובסו 7:0 על ידי ונקובר של תומאס מולר. החלוץ הישראלי לא פתח הפעם בהרכב ורק נכנס כמחליף בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אחרי שכוכב באיירן מינכן לשעבר השלים צמד בפנדל וקבע כבר 0:4. מולר כבש גם את שערו הראשון בפנדל (29) והשלים שלושער בדקה ה-88.